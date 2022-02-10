Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК

«Крафтвэй» получил право поставить в МВД свыше 2,4 тыс. своих ПК в защищенном исполнении, победив в тематическом аукционе с ценой предложения в 295,9 млн руб. Подписание контракта могло не состояться из-за жалобы в ФАС одного из конкурентов, однако антимонопольный орган встал на сторону заказчика, в чем не последнюю роль сыграли показания другого конкурента. Код ОКПД техники, которую намерен передать заказчику «Крафтвэй», отличается от кода в техзадании, но компания считает, что это никакого значения не имеет.



Проблемная закупка МВД

Как выяснил CNews, поставку МВД 2441 рабочей станции в защищенном исполнении по итогам тематического тендера, несмотря на его пробуксовку, осуществит компания «Крафтвэй».

Она стала победителем аукциона, который был объявлен 7 декабря 2021 г. с начальной максимальной ценой контракта в 419,8 млн руб. Конкуренцию ей попытались составить компании «АМГ бизнес решения», которая на торгах остановилась на отметке 331,6 млн руб., «Хайтэк», чьим последним предложением стали 302,2 млн руб., и «Софтлайн трейд», сбившая цену лота до 295,9 млн руб. Таким образом, экономия госзаказчика составила 123,9 млн руб.

Ценовое предложение «Крафтвэя» оказалось на одном уровне с «Софтлайном», но победителем тендера был признан именно разработчик и производитель вычислительной техники, в силу того, что тендерная комиссия посчитала заявку «Софтлайна» не соответствующей требованиям аукционной документации. Заказчик решил, что предложенная к поставке техника официально не является российской в силу того, что заявитель не предоставил сведений о включении его в реестр отечественного «железа» при Минпромторге.

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Отвергнутый участник с таким решением не согласился и 27 января 2022 г. направил жалобу в ФАС, в связи с чем закупка была временно заморожена. После рассмотрения жалобы антимонопольным органом 31 января 2022 г. она была признана необоснованной (подробности — ниже). Три дня спустя, 3 февраля с «Крафтвэем» был подписан контракт. Сведения о нем в закупочной информсистеме были опубликованы 7 февраля. Сроком поставки техники определен срок до 1 сентября 2022 г.

На что жаловался «Софтлайн»

Из текста жалобы «Софтлайна» можно заключить, что его заявка не содержала и не могла, по мнению компании, содержать предложение о поставке целостного решения, включенного в реестр Минпромторга, а описывала рабочую станцию, как комплект, часть элементов которого находится в реестре, а часть, по объективным причинам, нет. Среди последних — монитор, источник бесперебойного питания, принтер, мышь, клавиатура.

«Софтлайн» настаивал на том, что содержащиеся на сегодня в реестре указанные типы оборудования не отвечают требуемым характеристикам аукционной документации. «Более того, объект закупки “рабочая станция в защищенном исполнении” как целостный комплект с требуемыми в аукционной документации характеристиками, также отсутствует в реестре», — отмечается в жалобе.

«На основании вышеизложенного полагаем, что необходима проверка всех поданных и допущенных заявок на электронный аукцион на достоверность предоставленных сведений в части страны происхождения всех предлагаемых в комплекте позиций объекта закупки», — резюмировал «Софтлайн».

Помощь «Крафтвэю» от конкурента

Вынесенное ФАС решение по итогам рассмотрения жалобы написано крайне сложным для интерпретации бюрократическим языком, поэтому приводим выдержки из него дословно.

«Представители заказчика на заседании комиссии пояснили, что, согласно приказу МВД от 29 декабря 2012 № 1157 “Об утверждении норм полноценности специальной техники”, в состав рабочей станции в защищенном исполнении должен входить: системный блок, монитор, клавиатура, рабочий принтер, манипулятор “мышь” и ИБП.

На заседании комиссии представитель ООО “Хайтэк” (участник закупки) пояснил и комиссией установлено, что составные части рабочей станции формируются производителем и могут включать все необходимые части рабочей станции.

Комиссией установлено, что участниками закупки с порядковыми номерами заявок 1, 4, 5 в составе заявок на участие в аукционе представлены декларации о нахождении радиоэлектронной продукции в реестре с указанием номеров реестровых записей разных производителей, признанные соответствующими требованиям документации об аукционе и закону о контрактной системе.

Таким образом, комиссия приходит к выводу, что действия аукционной комиссии, принявшей решение о признании заявок участников закупки с порядковыми номерами 1, 4, 5 соответствующими требованиям».

Представители «Софтлайна» прокомментировать CNews выводы ФАС отказались.

Расхождения в номерах ОКПД поставляемого «железа»

Небезынтересным наблюдением в жалобе «Софтлайна» также стало указание на то, что заказчик в тендерной документации указал в качестве кода ОКПД 2 требующегося к поставке товара 26.20.40.140, в то время как победитель тендера предложил технику с другим кодом.

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Из карточки контракта МВД с «Крафтвэем» следует, что министерству будет поставлена «Рабочая станция в защищенном исполнении автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC110».

В реестре Минпромторга можно обнаружить «Автоматизированное рабочее место Крафтвэй IC1xy, где х — цифра от 1 до 4, обозначающая форм-фактор корпуса исполнения, у — цифра от 0 до 5, обозначающая модификацию корпуса исполнения». Код ОКПД 2 этого решения — 26.20.15.000.

Представители «Крафтвэя», комментируя CNews данное расхождение, отметили, что продукция соответствует требованиям заказчика в случае, если ее функциональные, технические, качественные или эксплуатационные характеристики соответствуют требуемым значениям.

«Код ОКПД2 или любого иного классификатора не является функциональной, технической, качественной или эксплуатационной характеристикой продукции, и в его отношении заказчиками не могут устанавливаться какие-либо требования, — заверяют в компании. — В отношении объекта закупки его код по ОКПД 2 и КТРУ определен заказчиком по своему усмотрению при размещении извещения о закупке. Код ОКПД 2 в отношении продукции, предлагаемой к поставке, зафиксированный в сертификатах качества или в реестре российской радиоэлектронной продукции, определяется производителем и в заявке на участие в закупке не указывается».

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По утверждению респондентов CNews, сведения о коде ОКПД 2 в отношении поставляемой продукции заполнены в проекте контракта и в карточке контракта заказчиком самостоятельно при отправке проекта контракта и размещении информации о контракте в единую закупочную систему.

«При этом характеристики поставляемого товара соответствуют требуемым заказчиком значениям, — добавляют они. — С учетом этого, “расхождения” в классификации поставляемого товара не имеют значения ни при рассмотрении заявок, ни при заключении и исполнении контракта».

Какие ПК потребовались МВД

В соответствии с тендерным ТЗ, рабочие станции для МВД должны представлять собой системный блок, монитор и набор разнообразной периферии, включая принтер.

Конкретная марка процессоров для ПК в документации не прописана. Его производительность при выполнении комплексного теста (7z b) утилита 7-Zip/p7zip (версии 16.02 64-бит) по метрике «Rating MIPS», строка «Tot:» должна составить не менее 10000.

При этом обращает на себя внимание, что максимальная частота процессора установлена на уровне всего лишь 800 МГц (с пометкой «не менее»). По всей видимости, заказчик допустил опечатку, подразумевая 800 ГГц. Но и эта величина по современным меркам крайне мала. Можно предположить, что МВД формально допустило к закупке технику на российских процессорах, хотя и отсекла требованием поддержки памяти DDR4 все свободно доступные несерверные «Эльбрусы» и ранние «Байкалы».