Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК
Федеральная служба по финансовому мониторингу два раза за 2024 г. пыталась купить сотни АРМ и оба раза сама их отменяла. Обе закупки были отменены из-за запросов электронного аукциона по оформлению.
Две попытки с одним результатом
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в течение месяца дважды размещала на сайте Единой информационной системы в сфере закупок госзакупки на 101,7 млн руб. и 85 млн руб.
В каждую из закупок входила поставка 414 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 82,8 млн руб., по цене 200 тыс. руб. за одну штуку.
Обе закупки Росфинмониторинг отменил самостоятельно, из-за запросов электронного аукциона по оформлению закупки.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выступает в качестве финансовой разведки Российской Федерации. Как федеральный орган исполнительной власти Росфинмониторинг занимается противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения, а также выработкой государственной политики и нормативно-правового регулирования в этой сфере, координацией соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти и т.д.
Первая попытка
31 мая 2024 г. на сайте Единой информационной системы в сфере закупок появилась госзакупка Федеральной службы по финансовому мониторингу, на 101720000 руб., предметом которой были 414 АРМ, 80 ноутбуков, в том числе портативных в защищенном исполнении и услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования.
Также исполнитель должен был выполнить работы по установке и, согласно техническому заданию, наладке оборудования и программного обеспечения в узлах Единой информационной системы (ЕИС) Росфинмониторинга в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске, Ессентуках, Севастополе и в Центральном аппарате Росфинмониторинга в Москве.
4 июня 2024 г. на странице госзакупки появился ответ Росфинмониторинга на запрос электронного аукциона о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки.
Неверное описание закупки
Согласно документу, в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» объект закупки должен быть описан по КТРУ (каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) без указания дополнительных характеристик. В ответ Федеральная служба по финансовому мониторингу пообещала внести изменения в описание объекта закупки.
В тот же день, 4 июня 2024 г. заказчик принял решение об отмене электронного аукциона на основании части 1 статьи 36 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В упомянутой части ФЗ-44 говорится, что заказчик вправе отменить закупку с учетом требований, предусмотренных настоящей статьей.
Вторая попытка
Следующая госзакупка Росфинмониторинга, на сумму 85120000 руб., направленная на приобретение 414 АРМ, была размещена меньше чем через месяц после отмены предыдущей закупки – 24 июня 2024 г.
Общая цена изменилась, поскольку в госзакупке теперь отсутствовали 80 ноутбуков, однако в ней по-прежнему оставались 414 автоматизированных рабочих мест (АРМ) на 82800000 руб. Госзакупка как и раньше включала услуги по установке и пусконаладке компьютеров и периферийного оборудования в тех же узлах ЕИС Росфинмониторинга в тех же регионах, что и в предыдущей заявке, а также в Центральном аппарате Росфинмониторинга в Москве.
28 июня 2024 г. на странице госзакупки появились три ответа Росфинмониторинга на запросы электронного аукциона о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки. Сами запросы на странице закупки отсутствуют, но цитируются в ответах Росфинмониторинга.
Ограничение конкуренции и лицензия ФСТЭК
В тексте первого документа Росфинмониторинг отвечает на претензию, что описание объекта закупки содержат условия ограничивающие конкуренцию.
Речь идет, во-первых о том, что в описании предмета закупки по процедуре технического задания описывается требования по совместимости операционной системы АРМ с имеющимся у заказчика программным комплексом ALD Pro. Но поскольку согласно информации из реестра закупок, Росфинмониторинг не организовывал закупку данного ПО, то такое требование является необоснованным и ограничивающим конкуренцию.
Во втором пункте критикуется требование поддержки возможности мандатного контроля целостности в сертифицированной конфигурации. Как отмечается в документе, контроль целостности реализован у всех отечественных операционных систем получивших сертификат Федеральной службы по техническому экспорту и контролю (ФСТЭК) на 4 уровень доверия, но реализован он у всех другими методами. И только в операционной системы AstraLinux контроль целостности реализован мандатным методом.
Третий пункт запроса говорит о том, что заказчик необоснованно проводит закупку компьютерного оборудования и программного обеспечения одним лотом, хотя в КТРУ для этого предусмотрены разные коды. Во втором запросе Росфинмониторинг просят пояснить, что именно требуется поставить – «АРМ или Форм-фактор: моноблок», поскольку «это совершенно разные КТРУ».
В третьем документе внимание Росфинмониторинга обратили на то, что услуги по настройке средств доверенной загрузки (СДЗ), программного комплекса средств защиты информации в ОС семейства Linux (СЗИ ОС), развертывание средств централизованного управления СДЗ, а также услуги по настройке программного обеспечения в узлах ЕИС Росфинмониторинга требуют наличия у поставщика лицензии ФСТЭК.
Кроме того, поставка компьютерного оборудования и услуги по настройке средств защиты информации представлены на разных товарных рынках. Поэтому объединение в один лот различных видов и назначений работ приводит к укрупнению предмета аукциона, в результате чего ограничивается круг потенциальных поставщиков. Также требования к пусконаладке и настройке СЗИ по 10 адресам в разных регионах создают дополнительные требования к участникам по кадровым и финансовым ресурсам. При объединении в один предмет закупки лицензируемых и не лицензируемых видов работ, в действиях заказчика могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
В ответ на каждый из трех запросов Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что на основании поступившего запроса принято решение о доработке описания объекта закупки. Отмена этой закупки на основании той же части 1 статьи 36 упомянутого выше закона №44-ФЗ произошла 28 июня 2024 г. – в тот же день когда Росфинмониторинг дал разъяснения на запросы электронного аукциона и пообещал доработать описание объекта закупки.
CNews попросил прокомментировать Росфинмониторинг причины отмены обеих похожих закупок, а также рассказать о дальнейших планах по закупке 414 автоматизированных рабочих мест, и готов опубликовать ответ.
Дополнение
В день публикации этого материала в редакцию CNews поступил комментарий от Росфинмониторинга: «В связи с изменением потребности данные закупки были отменены для уточнения количества и состава закупаемого оборудования. Закупку планируется разместить на официальном сайте госзакупок в первой половине августа 2024 г.».