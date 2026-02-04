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Федеральный закон 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд

СОБЫТИЯ


04.02.2026 «Контур»: ИБ-закупки в 2025 г. выросли на 9,3%

В 2025 г. рынок закупок в сфере информационной безопасности — средств защиты информации, ИБ-услуг и профильного ПО — в расширенной выборке (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие и малые закупки) вырос на 9,3% и достиг 191,65 млрд руб. При этом в «классических» сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ заметно увеличилась средняя начальная цена контрак
14.07.2025 Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты смогут правильно рассчитать и запланировать сроки отдельных этапов и общие сроки проведения открытых электронных конкурентных закупок: аукциона, конкурса, зап
12.05.2025 Новые калькуляторы по госзакупкам в «КонсультантПлюс»

В систему «КонсультантПлюс» включены новые калькуляторы: калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». С помощью калькулято
09.09.2024 Госсектор потратил 200 миллиардов на закупки в сфере ИТ

Новый тренд в госзакупках Объем госзакупок в сфере ИТ по 44-ФЗ, регулирующему закупки госорганов и компаний, которые на 100% принадлежат государству, за восемь месяцев 2024 г. составил 200 млрд руб. Показатель вырос на 8,7% по сравнению с тем же пери
04.07.2024 Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс»

Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по обширной и важной теме государственных и муниципальных закупок по Закону № 44-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (44-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». Готовые решения (Проф) – это фирменные авторские материалы «КонсультантПлюс»
03.07.2023 Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам

ереходит на «вторичку» Подержанную электронику в обозримом будущем могут допустить до госзакупок по 44-ФЗ. Как пишут «Ведомости», авторы инициативы предлагают приравнять ее к новой, чтобы у гос
10.11.2022 В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ

после этого Владимир Путин поручил внести изменения в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…» (44-ФЗ). После этого по поручению состоялись совещания с представителями Минцифры, Минфина и М
28.07.2022 За первое полугодие 2022 г. объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ увеличился на 13,5% и составил 126,54 млрд рублей

По данным аналитического центра «ТЭК-торг», объем госзакупок по Федеральному закону № 44-ФЗ в сфере информационных технологий за шесть месяцев 2022 г. увеличился на 13,5% по сравн
27.09.2021 «Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ

чной документации» доступны в секции «Государственные закупки» и смогут на 20% сократить трудозатраты специалистов по госзакупкам в сфере медицины и строительства. С августа 2021 г. для заказчиков по 44-ФЗ на федеральной электронной площадке «Тэк-торг» начали работать два новых бесплатных сервиса: «Интеллектуальное распознавание» и «Сервис проверка закупочной документации». «Сервис проверки
22.07.2021 Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года

Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере информационных технологий за 6 месяцев 2021 снизился на 21 % по сравнению с ана
19.02.2021 Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились

ной площадки), за весь 2020 г. власти потратили на информационные технологии по Федеральному закону 44-ФЗ (для государственных и муниципальных нужд) 245 млрд руб. В сравнении с итогами 2019 г.

18.02.2021 «ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей

ощадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 2020 г. объем закупок в сфере информационных технологий по 44-ФЗ составил 245 млрд руб., что почти на 16% больше, чем в 2019 г. ИТ-закупки в рамках Феде
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем

итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 27% и на 3% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,9 млн закупок на сумму свыше 8,5 трлн руб. Аналитики «ТЭК-Торг» отмечают, что по итогам 11 месяцев 2020 г. рынок закупок все еще находится в отрицательной динамике по

22.10.2020 Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15%

«ТЭК-Торг», оператор федеральной электронной площадки, сообщил, что по итогам III квартала 2020 г. объем госзакупок в рамках 44-ФЗ по всем отраслям экономики снизился по объему НМЦ на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 1,98 трлн руб. Всего за девять месяцев текущего года по 44-ФЗ было о
22.07.2020 Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г.

Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) по 44-ФЗ вырос в первом полугодии текущего года почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 153,2 млрд рублей. Всего по 44-ФЗ за I полугодие 2020 г., в Единой инфо
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ

Проблемы 44-ФЗ Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

ном углу». «Живем в парадигме «что конкурс нам принесет, то мы и купим» CNews: А в аппаратной части планируются какие-то эксперименты? Михаил Петров: Здесь у нас «зоопарк», к сожалению, это связано с 44-ФЗ. Купили, что дешевле. CNews: В процессе деятельности по линии ИТ у многих госорганов формируются пулы поставщиков. У вас не такая ситуация? Михаил Петров: Как можно сформировать какой-то

21.04.2015 Михаил Константинов: Отрасль надо регулировать рыночными, а не жесткими административными мерами

CNews: Сформировался ли в России рынок электронных торговых площадок, работающих как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ? Михаил Константинов: Рынок электронных торговых площадок существует д
12.03.2015 В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок»

В здании администрации г. Рыбинск прошла презентация проекта «Услуги в области государственных закупок». Это совместный проект Рыбинской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и «Единой электронной торговой площадки»
23.10.2014 Как Башкортостан переходит на контрактную систему в сфере госзакупок

CNews: С 1 января 2014 года вступил в силу № 44-ФЗ «О контрактной системе», который коренным образом изменил подходы государства к регулир
17.09.2014 Госзаказчики Крыма и Севастополя не будут работать по 44-ФЗ до 1 января 2016 г.

униципальные заказчики данных субъектов вправе не применять положения закона о Контрактной системе (44-ФЗ) до указанного срока. В пояснительной записке к проекту сказано, что законопроект разра
19.06.2014 44-ФЗ на практике: первые итоги

трактам, млн руб. Источник: Минэкономразвития, 2014 Несмотря на хорошую методологическую проработку 44-ФЗ, первые попытки его применения выявили целый ряд недоработок. Как формализовать процесс
29.05.2014 «Норбит» выпустил новую систему для автоматизации госзакупок по 44-ФЗ

адаптировать АИС к новым требованиям законодательства – Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
14.05.2014 Михаил Головушкин: Чем совершеннее будет 44-ФЗ, тем понятнее станет наша работа

CNews: Как организована процедура государственных и муниципальных закупок в Самарской области? Михаил Головушкин: Процедура госзакупок регламентируется 44-ФЗ, и каких-то особых схем их проведения в нашем регионе нет. Существует уполномоченный орган - Главное управление организации торгов Самарской области. В его обязанности входит определение

14.03.2014 «ЕЭТП» провела обучающие семинары по 44-ФЗ на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке прошла серия обучающих семинаров по 44-ФЗ, организатором которых выступила «Единая электронная торговая площадка». По заявлению Е
06.03.2014 SaaS-сервис Zakupki365.ru позволит управлять закупками по 44-ФЗ

kupki365.ru, работающего на платформе Naumen GPMS, появится возможность для управления закупками по 44-ФЗ. Новая функциональность онлайн-сервиса призвана обеспечить комплексную автоматизацию вс
05.03.2014 «Национальная ассоциация институтов закупок» запустила интернет-поддержку специалистов по госзаказу в соответствии с №44-ФЗ

ан комплекс бесплатных онлайн-сервисов, облегчающих работу по новому закону о контрактной системе (№44-ФЗ). В специальном разделе сайта НАИЗ «Поддержка по 44-ФЗ» запущены две программы-к
03.02.2014 От 94-ФЗ к контрактной системе

С 1 января 2014 г. на смену 94-ФЗ приходит новый федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст
27.11.2013 Минэкономразвития: «Нет никаких сомнений, что мы обеспечим вступление закона 44-ФЗ в силу в установленные сроки»

«Нет никаких сомнений, что мы обеспечим вступление закона 44-ФЗ в силу в установленные сроки, а заявления в СМИ о необходимости перенести эти сроки не

06.10.2013 Чего ждать от ФКС?

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государств
05.12.2012 Интеграторы восстали против закона о госзакупках

поднимали эту тему. Сейчас предложения переданы, ответной реакции пока нет». К работе по изменению закона о госзакупках готовы подключиться и не участвовавшие в ней в рамках АП КИТ. «94-ФЗ, де
21.12.2009 B2B-Center предложил площадку «B2G-Госзакупки» госзаказчикам
07.07.2005 Новый закон о госзакупках почти принят

Публикаций - 3779, упоминаний - 4027

Федеральный закон 44-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

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Ростелеком 10855 218
Intel Corporation 12770 180
Apple Inc 13050 157
Samsung Electronics 10989 147
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15530 147
Google LLC 12592 140
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9458 136
Yandex - Яндекс 9085 120
IBM - International Business Machines Corp 9675 119
Oracle Corporation 7052 115
Cisco Systems 5350 102
МегаФон 10588 97
Dell EMC 5164 89
Yahoo! 3726 88
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5796 81
VK - Mail.ru Group 3589 80
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Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2385 61
Huawei 4493 59
SAP SE 5574 58
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LG Electronics 3725 55
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HP - Hewlett-Packard 3662 52
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DEPO Computers - Депо Электроникс 694 40
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 39
Lenovo Motorola 3558 39
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 282
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8730 129
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ГосИнформСистемы 160 10
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ФОИ - Фонд общественных интересов 24 3
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НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 3
Московская ассоциация предпринимателей 9 3
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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 3
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 653
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25142 352
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33124 352
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26497 346
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34306 345
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 329
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29534 319
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28001 300
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18197 299
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26105 282
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24126 273
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22718 249
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22386 246
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17942 221
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 221
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16900 218
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12984 205
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15353 189
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13479 184
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12709 182
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 171
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13616 158
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13150 145
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 134
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13387 133
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10550 133
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13724 133
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15883 131
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11446 131
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8434 125
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9271 122
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13054 118
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12791 118
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3533 366
Microsoft Windows 16778 172
Google Android 15140 164
Microsoft Windows 2000 8678 144
Apple iPhone 6 4861 139
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 119
Apple iOS 8530 110
Linux OS 11413 104
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 80
Apple iPhone - серия смартфонов 7566 73
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 53
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5622 48
СКБ Контур - Контур.Фокус 1341 47
Apple iPad 3987 44
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 36
Oracle Java - язык программирования 3449 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 35
Microsoft Office 4120 35
Google YouTube - Видеохостинг 2982 34
Microsoft Windows 10 1930 34
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 704 33
Intel x86 - архитектура процессора 2138 33
Microsoft Windows BitLocker 942 31
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 31
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1037 31
Apple - App Store 3081 31
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 30
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 28
VK - Mail.ru Одноклассники 1953 28
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2033 26
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 26
Microsoft Windows 7 2006 24
Microsoft Windows XP 2430 24
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2469 23
Mozilla Firefox - браузер 1937 23
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2963 22
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2123 22
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 22
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 22
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1712 22
Путин Владимир 3444 64
Медведев Дмитрий 1664 36
Никифоров Николай 1138 31
Шадаев Максут 1206 30
Мишустин Михаил 780 18
Емельянов Антон 63 16
Паршин Максим 323 15
Сытин Дмитрий 60 15
Рейман Леонид 1064 14
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 14
Лишенков Владимир 18 14
Кочетков Владислав 248 13
Щеголев Игорь 699 13
Чернышенко Дмитрий 578 13
Усманов Алишер 311 12
Евраев Михаил 265 12
Гришин Дмитрий 210 12
Покровский Иван 134 12
Борисов Юрий 122 11
Мацоцкий Сергей 179 11
Брюквин Юрий 300 11
Черногоров Андрей 65 11
Yang Jerry - Янг Джерри 96 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Путин Сергей 72 10
Суровец Дмитрий 115 10
Горбатько Александр 105 10
Соколов Алексей 137 10
Сычев Артем 79 10
Контемиров Юрий 32 10
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 389 10
Волож Аркадий 267 10
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 10
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 145 10
Карачинский Анатолий 96 9
Копосов Максим 74 9
Лысенко Юрий 33 9
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 9
Демидов Сергей 129 9
Нуйкин Андрей 50 9
Россия - РФ - Российская федерация 164413 1863
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54427 715
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 589
Европа 24899 299
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18937 260
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 238
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 190
Германия - Федеративная Республика 13146 180
Япония 13753 176
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8479 129
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 127
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Украина 7903 114
Южная Корея - Республика 7008 102
Италия - Итальянская Республика 4492 91
Азия - Азиатский регион 5885 90
Канада 5057 78
Казахстан - Республика 5995 77
Земля - планета Солнечной системы 10826 77
Индия - Bharat 5836 73
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3409 67
Финляндия - Финляндская Республика 3690 62
Африка - Африканский регион 3630 62
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4444 61
Беларусь - Белоруссия 6248 58
Россия - СФО - Новосибирск 4838 57
Швеция - Королевство 3769 54
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 54
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3644 53
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3308 52
Нидерланды 3720 51
Бразилия - Федеративная Республика 2500 50
Ближний Восток 3134 49
Испания - Королевство 3817 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2227 49
США - Калифорния 4807 48
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3324 47
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 46
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3431 45
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3543 45
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Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 4
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 11
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 7
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 578 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
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VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 5
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НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 5
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 470 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 250 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 145 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 268 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 189 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 4
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 4
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 4
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
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ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 276 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 139 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 253 3
VA Tech - Virginia Tech - Virginia Polytechnic Institute and State University - Политехнический университет Виргинии - Технологический институт Вирджинии - Вирджинский политехнический институт и университет штата 31 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 3
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Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 7
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 631 5
CNews FORUM Кейсы 306 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 216 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 4
CeBIT 614 4
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 94 4
Международный женский день - 8 марта 417 4
Всероссийский цифровой диктант 14 3
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Photokina 60 2
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Docflow 148 2
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Земля из космоса 51 2
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