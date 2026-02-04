«Контур»: ИБ-закупки в 2025 г. выросли на 9,3% В 2025 г. рынок закупок в сфере информационной безопасности — средств защиты информации, ИБ-услуг и профильного ПО — в расширенной выборке (44-ФЗ, 223-ФЗ, коммерческие и малые закупки) вырос на 9,3% и достиг 191,65 млрд руб. При этом в «классических» сегментах 44-ФЗ и 223-ФЗ заметно увеличилась средняя начальная цена контрак

Калькулятор расчета сроков закупок по закону № 44-ФЗ появился в системе «КонсультантПлюс» В систему «КонсультантПлюс» включен новый калькулятор «Калькулятор расчета сроков закупок по 44-ФЗ». С помощью него специалисты смогут правильно рассчитать и запланировать сроки отдельных этапов и общие сроки проведения открытых электронных конкурентных закупок: аукциона, конкурса, зап

Новые калькуляторы по госзакупкам в «КонсультантПлюс» В систему «КонсультантПлюс» включены новые калькуляторы: калькулятор лимитов от СГОЗ по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения исполнения контракта по 44-ФЗ; калькулятор обеспечения заявок по 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». С помощью калькулято

Госсектор потратил 200 миллиардов на закупки в сфере ИТ Новый тренд в госзакупках Объем госзакупок в сфере ИТ по 44-ФЗ, регулирующему закупки госорганов и компаний, которые на 100% принадлежат государству, за восемь месяцев 2024 г. составил 200 млрд руб. Показатель вырос на 8,7% по сравнению с тем же пери

Новый продукт для специалистов по закупкам от «КонсультантПлюс» Компания «КонсультантПлюс» выпустила новый продукт по обширной и важной теме государственных и муниципальных закупок по Закону № 44-ФЗ – «Готовые решения (Проф). Госзакупки (44-ФЗ)». Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс». Готовые решения (Проф) – это фирменные авторские материалы «КонсультантПлюс»

Госсектор России могут пересадить на подержанное «железо». Старую технику хотят допустить к госзакупкам ереходит на «вторичку» Подержанную электронику в обозримом будущем могут допустить до госзакупок по 44-ФЗ. Как пишут «Ведомости», авторы инициативы предлагают приравнять ее к новой, чтобы у гос

В России строят спецсайт для простых и скоростных госзакупок по 44-ФЗ после этого Владимир Путин поручил внести изменения в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…» (44-ФЗ). После этого по поручению состоялись совещания с представителями Минцифры, Минфина и М

За первое полугодие 2022 г. объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ увеличился на 13,5% и составил 126,54 млрд рублей По данным аналитического центра «ТЭК-торг», объем госзакупок по Федеральному закону № 44-ФЗ в сфере информационных технологий за шесть месяцев 2022 г. увеличился на 13,5% по сравн

«Тэк-торг» запустила новые электронные сервисы для оптимизации работы заказчиков по 44-ФЗ чной документации» доступны в секции «Государственные закупки» и смогут на 20% сократить трудозатраты специалистов по госзакупкам в сфере медицины и строительства. С августа 2021 г. для заказчиков по 44-ФЗ на федеральной электронной площадке «Тэк-торг» начали работать два новых бесплатных сервиса: «Интеллектуальное распознавание» и «Сервис проверка закупочной документации». «Сервис проверки

Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 21 % за первое полугодие 2021 года Объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере информационных технологий за 6 месяцев 2021 снизился на 21 % по сравнению с ана

Итоги ковидного года: ИТ-закупки в госорганах заметно выросли, в госкомпаниях сократились ной площадки), за весь 2020 г. власти потратили на информационные технологии по Федеральному закону 44-ФЗ (для государственных и муниципальных нужд) 245 млрд руб. В сравнении с итогами 2019 г.

«ТЭК-Торг»: в 2020 году объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ составил 245 млрд рублей ощадки «ТЭК-Торг» сообщил, что по итогам 2020 г. объем закупок в сфере информационных технологий по 44-ФЗ составил 245 млрд руб., что почти на 16% больше, чем в 2019 г. ИТ-закупки в рамках Феде

«ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем итогам 11 месяцев 2020 г. объем госзакупок по всем отраслям экономики снизился по количеству процедур на 27% и на 3% по объему НМЦ по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Всего за этот период по 44-ФЗ было опубликовано 1,9 млн закупок на сумму свыше 8,5 трлн руб. Аналитики «ТЭК-Торг» отмечают, что по итогам 11 месяцев 2020 г. рынок закупок все еще находится в отрицательной динамике по

Исследование: объем госзакупок по 44-ФЗ снизился на 15% «ТЭК-Торг», оператор федеральной электронной площадки, сообщил, что по итогам III квартала 2020 г. объем госзакупок в рамках 44-ФЗ по всем отраслям экономики снизился по объему НМЦ на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и составил 1,98 трлн руб. Всего за девять месяцев текущего года по 44-ФЗ было о

Объем ИТ-госзакупок по 44-ФЗ вырос почти на 70% за I полугодие 2020 г. Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютеры и периферийное оборудование, программное обеспечение и лицензии) по 44-ФЗ вырос в первом полугодии текущего года почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 153,2 млрд рублей. Всего по 44-ФЗ за I полугодие 2020 г., в Единой инфо

Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ Проблемы 44-ФЗ Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес

Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации ном углу». «Живем в парадигме «что конкурс нам принесет, то мы и купим» CNews: А в аппаратной части планируются какие-то эксперименты? Михаил Петров: Здесь у нас «зоопарк», к сожалению, это связано с 44-ФЗ. Купили, что дешевле. CNews: В процессе деятельности по линии ИТ у многих госорганов формируются пулы поставщиков. У вас не такая ситуация? Михаил Петров: Как можно сформировать какой-то

Михаил Константинов: Отрасль надо регулировать рыночными, а не жесткими административными мерами CNews: Сформировался ли в России рынок электронных торговых площадок, работающих как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ? Михаил Константинов: Рынок электронных торговых площадок существует д

В Рыбинске стартует проект «Услуги в области государственных закупок» В здании администрации г. Рыбинск прошла презентация проекта «Услуги в области государственных закупок». Это совместный проект Рыбинской торгово-промышленной палаты, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и «Единой электронной торговой площадки»

Как Башкортостан переходит на контрактную систему в сфере госзакупок CNews: С 1 января 2014 года вступил в силу № 44-ФЗ «О контрактной системе», который коренным образом изменил подходы государства к регулир

Госзаказчики Крыма и Севастополя не будут работать по 44-ФЗ до 1 января 2016 г. униципальные заказчики данных субъектов вправе не применять положения закона о Контрактной системе (44-ФЗ) до указанного срока. В пояснительной записке к проекту сказано, что законопроект разра

44-ФЗ на практике: первые итоги трактам, млн руб. Источник: Минэкономразвития, 2014 Несмотря на хорошую методологическую проработку 44-ФЗ, первые попытки его применения выявили целый ряд недоработок. Как формализовать процесс

«Норбит» выпустил новую систему для автоматизации госзакупок по 44-ФЗ адаптировать АИС к новым требованиям законодательства – Федеральному закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

Михаил Головушкин: Чем совершеннее будет 44-ФЗ, тем понятнее станет наша работа CNews: Как организована процедура государственных и муниципальных закупок в Самарской области? Михаил Головушкин: Процедура госзакупок регламентируется 44-ФЗ, и каких-то особых схем их проведения в нашем регионе нет. Существует уполномоченный орган - Главное управление организации торгов Самарской области. В его обязанности входит определение

«ЕЭТП» провела обучающие семинары по 44-ФЗ на Дальнем Востоке На Дальнем Востоке прошла серия обучающих семинаров по 44-ФЗ, организатором которых выступила «Единая электронная торговая площадка». По заявлению Е

SaaS-сервис Zakupki365.ru позволит управлять закупками по 44-ФЗ kupki365.ru, работающего на платформе Naumen GPMS, появится возможность для управления закупками по 44-ФЗ. Новая функциональность онлайн-сервиса призвана обеспечить комплексную автоматизацию вс

«Национальная ассоциация институтов закупок» запустила интернет-поддержку специалистов по госзаказу в соответствии с №44-ФЗ ан комплекс бесплатных онлайн-сервисов, облегчающих работу по новому закону о контрактной системе (№44-ФЗ). В специальном разделе сайта НАИЗ «Поддержка по 44-ФЗ» запущены две программы-к

От 94-ФЗ к контрактной системе С 1 января 2014 г. на смену 94-ФЗ приходит новый федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государст

Минэкономразвития: «Нет никаких сомнений, что мы обеспечим вступление закона 44-ФЗ в силу в установленные сроки» «Нет никаких сомнений, что мы обеспечим вступление закона 44-ФЗ в силу в установленные сроки, а заявления в СМИ о необходимости перенести эти сроки не

Чего ждать от ФКС? Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государств