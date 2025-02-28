Московской области мешают заменить иностранные сервера в «Системе-112»

На закупку отечественных серверов Главного управления гражданской защиты Московской области подали жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Причиной послужили требования заказчика, которые, якобы, искусственно ограничивают конкуренцию.



Импортозамещение серверов

Как выяснил CNews, Главное управление гражданской защиты Московской области закупает серверное оборудование для модернизации инфраструктуры «Системы-112». На проект было выделено 33, 9 млн руб.

Цель проекта — замена иностранных серверов на российские в рамках исполнения Указа Президента России о технологической независимости критической инфраструктуры.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 12 февраля 2025 г. Прием заявок на участие в электронном аукционе завершился 20 февраля. Подведение итогов было запланировано на 24 февраля.

Однако в день окончания приема заявок компания ООО «Рит» обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу, что привело к приостановке процесса определения победителя тендера.

Предметом жалобы стали требования заказчика, которые, по мнению компании, искусственно ограничивают конкуренцию, ориентируясь на продукцию определенного производителя.

«Система-112» представляет собой автоматизированную территориально распределенную систему, разрабатываемую в пределах субъекта России. Она включает в себя несколько ключевых подсистем, таких как телекоммуникационная, обеспечивающая передачу вызовов от пользователей к дежурно-диспетчерским службам, и информационно-коммуникационная, которая сохраняет и обрабатывает данные о полученных вызовах.



Подробности жалобы

Предметом жалобы стали условия, выдвинутые заказчиком, которые, по мнению компании, искусственно ограничивают конкуренцию и ориентированы на продукцию единственного производителя — серверы «Гравитон» от ООО «Новый Ай Ти Проект» на базе процессоров AMD.

Ключевые характеристики приобретаемого оборудования включают в себя: процессоры с количеством ядер не менее 32, объем кэш-памяти третьего уровня (L3) каждого процессора от 128 МБ и наличие пяти слотов PCIe x16 для плат расширения.

Заявитель указывает, что эти параметры исключают других участников рынка, в то время как снижение требований до 24 ядер и 35 МБ кэш-памяти L3 также соответствует критериям, установленным законодательством (КТРУ), но позволяет участвовать в закупке большему числу производителей.

«Рит» ссылается на позицию Федеральной антимонопольной службы России, согласно которой совокупность характеристик должна соответствовать продукции как минимум двух производителей. Однако в документации заказчика не указано, что такие альтернативы существуют.

Дополнительным нарушением, по мнению компании, является отсутствие в обосновании начальной максимальной цены контракта (НМЦК) информации о направлении запросов производителям из государственной информационной системы (ГИСП), как того требует подпункт «В» пункта 7 Постановления Правительства №1875.

В случае, если в ГИСП недостаточно производителей, заказчик обязан запросить данные у поставщиков из Евразийского экономического союза, чьи контракты зарегистрированы в ЕИС. Однако, по утверждению заявителя, это требование также было проигнорировано.

«Рит» требует признать жалобу обоснованной и обязать заказчика пересмотреть НМЦК в соответствии с законодательством, а также скорректировать описание объекта закупки для обеспечения конкуренции. Решение Комиссии Управления может стать прецедентом для подобных закупок, подчеркивающим необходимость соблюдения принципов открытости и равенства участников.

Что хотели закупить

Согласно техническому заданию, серверы управления должны соответствовать строгим техническим параметрам. Каждый из десяти приобретаемых серверов должен иметь не менее 4096 ГБ оперативной памяти типа DDR4 и оснащаться как минимум двумя процессорами с базовой частотой от 2,7 ГГц. Каждый процессор должен обладать 32 ядрами и 64 потоками, а также кэш-памятью третьего уровня объемом от 128 МБ.

Серверы должны быть оснащены SSD-накопителями с горячей заменой общим объемом не менее 960 ГБ каждый, с интерфейсом SATA и ресурсом записи от 3 DWPD.

Сетевая часть серверов должна включать порты Ethernet со скоростью до 25 Гбит/с для оптических соединений и 10 Гбит/с для медных. Обязательна поддержка виртуализации, функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти, а также наличие системы удаленного управления с веб-интерфейсом.

Серверы должны занимать не более двух юнитов в стойке и иметь резервированные блоки питания мощностью от 800 Вт каждый с уровнем резервирования N+1.