Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов

На многомиллионную закупку серверов для Федеральной службы судебных приставов подали жалобу в ФАС из-за возможных нарушений законодательства.



Сорванная закупка

Как выяснил CNews, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) собиралась закупить 79 серверов для нужд территориальных органов ведомства на сумму 158 млн руб. Госзакупка была размещена 8 ноября 2024 г.

Уже 15 ноября 2024 г. компания ООО «Айтитиджи» подала на данный тендер жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). После подачи жалобы определение поставщика должно было быть приостановлено, однако на сайте госзакупок указано, что победителя ФССП выбрала 19 ноября — через четыре дня после подачи жалобы. Название компании-поставщика пока раскрыто не было.

«Айтитиджи» считает, что техническое задание тендера ФССП было составлено с нарушениям требований законов, контролирующих систему государственных закупок. Также компания утверждает, что заказчик серверов нарушил правило использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Подробности срыва закупки

В техническом задании к тендеру ФССП указала, что ей необходимо три типа серверов для поставки в пять региональных подразделений службы: в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, в Тверской области и в Псковской области.

Для каждого типа серверов служба указала необходимые технические характеристики. однако объектом закупки оказался сервер, который должен соответствовать действующим кодам позиций Классификатора товаров, работ и услуг (КТРУ).

В соответствии с постановлением Правительства России от 8 февраля 2017 г., заказчик имеет право указывать дополнительные характеристики товаров и услуг, если они не предусмотрены в каталоге. Тем не менее, в данном случае у «Айтитиджи» возникли вопросы о законности применения дополнительных технических параметров.

В своей жалобе «Айтитиджи» указала, что заказчик не использовал обязательные позиции из каталога и вместо этого применил коды ОКПД2, что является нарушением действующего законодательства. Таким образом, были нарушены правила использования каталога товаров, работ и услуг, что может повлиять на прозрачность и честность процесса закупок.

Как итог, «Айтитиджи» просит ФАС разобраться в данном вопросе. При признании жалобы обоснованной, приостановить процесс закупки и выдать предписание об исправлении нарушений в соответствии с российским законодательством.

Про проблемы с КТРУ

В конце мая 2024 г. издание «Ведомости» сообщило о разногласиях между Минфином и Минпромторгом относительно необходимости уточнения определения автоматизированного рабочего места (АРМ) в законодательстве о государственных закупках. Госзаказчики руководствуются Классификатором товаров, работ и услуг (КТРУ), который ведет Минфин, однако в нем отсутствует четкое уточнение о том, что именно относится к автоматизированным рабочим местам. АРМ обычно рассматриваются как программно-аппаратные комплексы, предназначенные для обработки данных специалистами.

По мнению собеседника «Ведомостей» Олега Осипова, главного инженера и совладельца компании «Бештау электроникс», занимающейся производством компьютеров и комплектующих, этот недостаток в законодательстве создает лазейки для госзаказчиков, позволяя им приобретать иностранную технику и ограничивать конкуренцию. В настоящее время заказчики включают в закупки, относящиеся к поставке АРМ, произвольный список оборудования. Обычно в состав АРМ входят системный блок, монитор, мышь и клавиатура.

Отсутствие четкого перечня позволяет госзаказчикам задавать чрезмерно детализированные требования, которые подходят лишь для товаров определенного производителя. Например, Осипов отмечает, что иногда указываются специфические характеристики либо определенный цвет монитора, доступные только у одного производителя. При этом ФАС не рассматривает такие условия как ограничение конкуренции, поскольку в каталоге не содержится ясного определения АРМ.

Про компанию, подавшую жалобу

«Айтитиджи» — дистрибьютор ИТ-оборудования, основанный в 2020 г. По данным сервиса «Контур.Фокус» с момента своего создания компания участвовала более чем в 70 госзакупках, в 33 из них были успешно заключены контракты. Всего организация заработала на них более 150 млн руб.

Самый крупный контракт «Айтитиджи» заключила с Министерством Образования Республики Тыва на поставку ноутбуков для оснащения Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Цифровая образовательная среда» в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование». Его сумма составила 64,2 млн руб.