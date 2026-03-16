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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Правительство Республики Тыва

Правительство Республики Тыва

СОБЫТИЯ


16.03.2026 Гости Тывы смогут планировать путешествия в регион с помощью ИИ-ассистента для туристов 1
10.06.2025 МТС подготовила сеть 4G в местах пляжного отдыха в Туве к летнему сезону 1
26.03.2025 Сервисы «Яндекса» освоили тувинский язык 1
22.11.2024 Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов 1
06.12.2023 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом села в районе священного озера Сут-Холь в Туве 1
05.07.2023 «Золотой источник» в сети: в популярной туристической локации Тувы запустили 4G 1
30.06.2023 Госструктуры Тувы переходят на российскую операционную систему Astra Linux 1
29.06.2023 Уголь Тывы под контролем 1
10.07.2020 Lenovo поставила 1000 планшетов Tab M10 HD для школьников Республики Тыва 1
16.01.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2019 года 1
26.06.2014 В обращение выходит почтовая марка «100-летие единения России и Тувы» 1
28.05.2014 Анонс продукции на июнь 2014 г. 1
28.05.2012 «Ростелеком» автоматизирует 14 первоочередных госуслуг в Республике Тыва 1
17.05.2012 Правительство Тувы переходит на электронный документооборот 1
06.03.2012 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2012 года 2
21.10.2010 Министерство финансов республики Тыва внедряет «Евфрат» 2

Публикаций - 16, упоминаний - 18

Правительство Республики Тыва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ALFAitech - Alfa Technologies 7 1
Ростелеком 10948 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Lenovo Group 2447 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 1
Информационные системы и сервисы 10 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 77 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 313 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 13 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Администрация Тамбова 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
Федеральное казначейство России 1949 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Санкт-Петербург - Зимний дворец - главный императорский дворец России 11 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
Программный стек 247 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Росимущество - КТРВ - Искандер ОТРК - оперативно-тактический ракетный комплекс 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Linux OS 11533 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
ЦРПТ - КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 45 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 52 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
ИС РПП - Информационная система развития предпринимательства и промышленности 1 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 70 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 25 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 1
Идегел Монгуш 20 3
Хертек Экер 30 2
Куулар Эдуард 1 1
Шовкун Алексей 6 1
Еникеев Матвей 1 1
Брокерт Александр 1 1
Сандан Эдуард 1 1
Иванов Сергей 405 1
Осипов Александр 96 1
Осипов Олег 26 1
Алейников Петр 3 1
Пятницкий Митрофан 2 1
Челомей Владимир 2 1
Тиман Юрий 4 1
Россия - СФО - Республика Тыва 416 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 92 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Хем-Белдыр - Белоцарск 4 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызыл-Тайга 2 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Сут-Хольский кожуун - Суг-Аксы - Алдан-Маадыр 7 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 260 1
Россия - ЦФО - Курская область 751 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Россия - СЗФО - Псковская область 697 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 1
Россия - ЦФО - Костромская область 477 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 361 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 386 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 348 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 2
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 2
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 125 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 188 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 231 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 447 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Опека и попечительство - Федеральный закон 48-ФЗ - Об опеке и попечительстве 105 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 64 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 189 1
Ведомости 1466 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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