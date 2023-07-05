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«Золотой источник» в сети: в популярной туристической локации Тувы запустили 4G

В этнокультурном комплексе Алдын-Булак, расположенном в Тандинском районе Республики Тыва, появился высокоскоростной мобильный интернет. «Мегафон» установил здесь базовую станцию, которая обеспечит туристов и сотрудников местных туристических предприятий устойчивой голосовой связью и мобильным интернетом. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Благодаря строительству нового телеком-объекта средняя скорость передачи данных на территории одной из самых востребованных у путешественников локаций Тувы теперь достигает 80 Мбит/с. При таких параметрах сети видео из отпуска можно отправить в мессенджере за пару секунд. Помимо этого, отдыхающие могут воспользоваться цифровыми звонками по технологии VoLTE, которые отличаются чистым звуком и мгновенным соединением.

«Алдын-Булак — популярное туристическое направление, которое имеет большой потенциал для развития. Комплекс был открыт в 2011 г., и с каждым годом все больше туристов со всей России и из зарубежных стран выбирают его для отдыха. Качественное покрытие мобильной сети сделает Алдын-Булакский маршрут более безопасным, комфортным и популярным», — отметил министр цифрового развития Республики Тыва Идегел Монгуш.

«Алдын-Булак стал настоящей “визитной карточкой” Тувы, здесь проходят крупные события, такие фестиваль шаманизма “Дунгур”, молодежный форум, этномузыкологический симпозиум по хоомею. Высокоскоростной интернет позволит упростить решение организационных вопросов и разнообразить программу, чтобы проводить такие события на новом качественном уровне», — сказал Ай-Хаан Догур-оол, директор Агентства по туризму Республики Тыва.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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