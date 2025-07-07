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Идегел Монгуш
УПОМИНАНИЯ
Идегел Монгуш и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 9399 11
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 5
|Ростелеком 10014 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 1
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
|Информационные системы и сервисы 8 1
|Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
|Правительство Республики Тыва 8 2
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5515 3
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
|МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
|Симаткина Светлана 46 10
|Беляев Евгений 4 1
|Куулар Эдуард 1 1
|Шовкун Алексей 6 1
|Клейкин Валерий 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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