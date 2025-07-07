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Индексная книга (каталог) CNews*
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Идегел Монгуш


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 На тувинском озере Чагытай впервые появилась связь «МегаФона» 1
25.02.2025 На федеральной трассе «Енисей» в Туве появилась локация с быстрым 4G 1
30.01.2025 В Арыг-Бажы впервые появился мобильный интернет 1
05.12.2024 «МегаФон» расширил границы 4G в горной местности Тувы 1
16.10.2024 «Ростелеком» представил цифровую систему контроля качества воздуха в Туве 1
10.09.2024 Абоненты «МегаФона» в пригороде Кызыла получили новое качество LTE-сети 1
29.08.2024 Еще четыре тувинских села попали в сеть «МегаФона» 1
22.03.2024 «МегаФон» улучшил сотовую связь в тувинских поселениях 1
14.12.2023 В пригороде Кызыла мобильный интернет стал работать быстрее 1
06.12.2023 МТС обеспечила быстрым мобильным интернетом села в районе священного озера Сут-Холь в Туве 1
24.11.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в горном поселении Тувы 1
25.10.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет для тувинских сельчан 1
19.10.2023 В малых селах Тувы увеличилась скорость мобильного интернета 1
14.08.2023 «Ростелеком» построит 15 базовых станций по проекту УЦН 2.0 в Хакасии и Туве 1
05.07.2023 «Золотой источник» в сети: в популярной туристической локации Тувы запустили 4G 1
29.06.2023 Уголь Тывы под контролем 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Идегел Монгуш и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9399 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1501 5
Ростелеком 10014 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13406 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Информационные системы и сервисы 8 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Правительство Республики Тыва 8 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25030 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8745 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8252 12
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1142 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7700 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3745 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28393 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21287 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8464 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1800 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4014 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13987 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2995 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7550 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16528 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3160 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3007 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10911 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3840 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16371 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24866 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1530 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9486 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1041 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3267 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4256 2
Оцифровка - Digitization 4746 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4753 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 593 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1908 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1371 1
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 146 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 110 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2293 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 722 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7075 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5515 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 450 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 1
Симаткина Светлана 46 10
Беляев Евгений 4 1
Куулар Эдуард 1 1
Шовкун Алексей 6 1
Клейкин Валерий 11 1
Россия - СФО - Республика Тыва 336 15
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 80 9
Россия - РФ - Российская федерация 150548 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2584 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1457 2
Россия - СФО - Хакасия Республика 529 2
Россия - СФО - Республика Тыва - Сут-Хольский кожуун - Суг-Аксы - Алдан-Маадыр 7 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 1
Россия - Крайний Север 298 1
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызыл-Тайга 2 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1770 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6654 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10277 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2813 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 2
Частный сектор 146 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5394 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2528 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3071 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4175 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9190 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19448 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2197 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 729 1
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 28 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 837 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 1
Энергетика - Energy - Energetically 5289 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6121 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2714 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 532 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 535 1
Дача - дачники 920 1
Туран Университет 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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