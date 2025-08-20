«МегаФон» усилил связь во время празднования Дня Республики Тыва

Во время празднования Дня Республики Тыва абоненты «МегаФона» делились видео в социальных сетях и вели прямые эфиры благодаря высокоскоростному мобильному интернету. Оператор развернул базовую станцию на стадионе «Хуреш», где прошли турниры по национальной тувинской борьбе, что позволило пользователям за несколько часов передать более 90 ГБ данных в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2025 г. свой день рождения республика отмечала в течении трёх дней, с 14 по 16 августа. Массовые мероприятия проходили сразу на нескольких площадках. Одной из таких локаций стал стадион «Хуреш» имени В.С. Биче-оола в Кызыле. Здесь состоялись турниры по борьбе хуреш среди ветеранов старше 45 лет, а также между юношами до 18 лет, поболеть за которых пришло несколько тысяч зрителей.

Традиционно праздник привлекает большое количество гостей, и их мобильная активность ежегодно нарастает. С учётом этих потребностей, «МегаФон» заблаговременно усилил действующую инфраструктуру и подготовил дополнительные ресурсы, чтобы обеспечить качественными сервисами всех участников. Так, 14 августа 2025 г. мобильная базовая станция была установлена на стадионе «Хуреш».

Такое телеком-оборудование можно развернуть всего за три часа в любом месте, где нужны интернет 4G и надежная голосовая связь. Техника способна автономно функционировать в самых экстремальных условиях, поскольку оснащена спутниковой антенной и дизельной электростанцией.

Передвижной комплекс имеет телескопическую антенну, обеспечивающую устойчивый сигнал в радиусе до 15 км. Мобильные базовые станции успешно применяются оператором при проведении масштабных мероприятий с большой аудиторией по всей России.

«Этот праздник подчеркивает уважение к истории Тувы и укрепляет связи между поколениями, поэтому крайне важно, чтобы о нём знали как можно больше жителей республики и других регионов страны. Компания не только обеспечивает участникам события «цифровой» комфорт, но и вносит свой вклад в популяризацию праздника. Мобильным интернетом активно пользовались и средства массовой информации, которые вели прямой эфир. По статистике оператора, абоненты суммарно передали более 90 ГБ информации, что сопоставимо с прослушиваем 27 тыс. музыкальных треков в формате MP3», – отметила директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

«Надежная связь на празднике была одним из ключевых приоритетов наряду с концертной программой. Качественная передача данных и голосовые звонки — это залог безопасности и комфортного отдыха всех участников. Благодаря нашим партнёрам — мобильным операторам, мы смогли организовать и успешно провести мероприятия, объединив жителей региона и познакомив гостей с культурой и традициями Тувы», — сказал министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.