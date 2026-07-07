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Клейкин Валерий

СОБЫТИЯ


07.07.2026 «Ростелеком» создал цифровую инфраструктуру для международного этнофестиваля «МИР Сибири» 1
29.08.2024 «Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптической линии связи на севере Красноярского края 1
12.07.2024 «Ростелеком» инвестировал в строительство оптики в пригороде Абакана 1
04.07.2024 Интернет-окно в «МИР Сибири»: «Ростелеком» поддержит международный этнофестиваль 1
04.03.2024 «Ростелеком» установил IP-камеры на избирательных пунктах Красноярского края, Хакасии и Тувы 1
22.01.2024 «Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве 1
18.01.2024 Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве 1
20.12.2023 150 тыс. семей Красноярского края, Хакасии и Тувы подключены к видеосервису Wink от «Ростелекома» 1
12.12.2023 Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома» 1
13.11.2023 «Ростелеком» окутал оптикой Вавилинский затон в Кызыле Республики Тыва 1
01.09.2023 «Ростелеком» подключил образовательные учреждения Тувы к Единой сети передачи данных 1
14.08.2023 «Ростелеком» построит 15 базовых станций по проекту УЦН 2.0 в Хакасии и Туве 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Клейкин Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10868 12
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 279 11
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3317 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Eltex - Предприятие Элтекс 261 1
Вайнах Телеком 50 1
Электросвязь 268 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 125 4
Почта России ПАО 2347 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13657 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 92 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5934 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11465 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61203 8
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1613 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29569 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4978 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3246 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1749 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22769 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64321 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17870 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4580 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10040 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34433 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3775 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9767 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25271 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12092 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1984 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7363 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10574 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 730 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12749 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3787 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5145 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9193 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2226 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9308 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2653 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11706 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 923 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2196 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 613 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4365 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2477 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 627 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 873 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26150 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2393 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 395 6
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6200 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 197 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Усатов Алексей 41 5
Зиновьев Денис 11 3
Баженова Наталья 8 2
Распопин Николай 45 2
Паценко Александр 1 1
Шушерин Виктор 2 1
Хардикова Елена 1 1
Сиротинин Дмитрий 2 1
Идегел Монгуш 20 1
Борисова Елена 2 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1654 12
Россия - СФО - Хакасия Республика 602 10
Россия - СФО - Республика Тыва 408 9
Россия - РФ - Российская федерация 164817 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1903 3
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 90 3
Россия - СФО - Новосибирск 4845 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2811 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4403 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33437 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2320 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6062 1
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Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3840 1
СФУ - КГАСА, КрасГАСА - Красноярская государственная архитектурно-строительная академия 1 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 1
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