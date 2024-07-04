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Интернет-окно в «МИР Сибири»: «Ростелеком» поддержит международный этнофестиваль

«Ростелеком» предоставит высокоскоростные каналы связи для проведения XX Международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«“МИР Сибири”, объединяющий музыкантов, танцоров, ремесленников и людей, сделавших традиционную культуру частью своей жизни, является одним из самых масштабных фольклорных событий страны. Сотни артистов и мастеров получают возможность заявить о себе, а тысячи зрителей — окунуться в атмосферу праздника народного искусства. Например, в прошлом году фестиваль посетили 77,5 тыс. человек, по этому показателю он вошел в топ–5 страны», — отметил Дмитрий Сиротинин, заместитель исполнительного директора «МИРа Сибири».

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Для работы штаба, пресс-центра, а также для организации онлайн-трансляции концертов, проходящих на главной сцене, «Ростелеком» бесплатно предоставит две выделенные оптические линии. Скорость интернета при подключении на них будет составлять до 150 и до 500 Мбит/с.

«С 2017 г. “Ростелеком” выступает партнером этого грандиозного мероприятия под открытым небом. Подключение высокоскоростного интернета и техническое обслуживание площадки стало неотъемлемой частью работы специалистов нашего сервисного центра в Минусинске. Благодаря их профессионализму и ответственности “МИР Сибири” открыт всему миру в онлайн-формате», — сказал Валерий Клейкин, технический директор Красноярского филиала «Ростелекома».

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