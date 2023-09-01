«Ростелеком» подключил образовательные учреждения Тувы к Единой сети передачи данных

В августе 2023 г. в городе Кызыле Республики Тыва состоялся ежегодный расширенный педагогический совет, в котором участвовали представители школ, техникумов, власти и коммерческих структур. В преддверии нового учебного года обсуждали перспективы развития региональной системы образования с учетом наработанных практик. «Ростелеком» рассказал о подключении социальных учреждений к Единой сети передачи данных (ЕСПД).

Проект ЕСПД был разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2019 г. в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика». Его реализацией занимается компания «Ростелеком». Организациям общего и среднего профессионального образования предоставляется защищенный канал связи с автоматическим сквозным шифрованием данных для выхода в интернет, а также доступ к государственным, муниципальным и другим информационным системам.

Задача проекта состоит в том, чтобы создать для юных пользователей благоприятную цифровую среду, которая расширяет возможности получения интеллектуального и творческого контента. Ограждая от запрещенных сайтов и негативных тем, делает общение в Сети безопасным.

«Школа — это хранилище персональных данных учеников и объект внимания злоумышленников, которые рассчитывают на легкий доступ к неокрепшим умам. Цифровизация объектов образования должна обеспечивать не только комфортный доступ к информации, полезной для учебы, но и сохранность сведений, защиту от внешнего воздействия», — сказал Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

В Туве к ЕСПД подключены 185 школ и восемь техникумов. Провайдер обеспечивает контроль за работой системы, защищает от DDoS-атак, ведет межсетевое экранирование и криптографическую защиту. Учреждения не платят за пользование этой услугой — финансирование осуществляется из федерального бюджета.

«В Туве, как и по всей стране, идет активная цифровая трансформация сферы образования. ЕСПД является частью большого процесса, позволяющего создавать современную безопасную телекоммуникационную инфраструктуру. В рамках педсовета мы определили маршруты дальнейшего развития этого направления. Участники установили прямые контакты друг с другом, чтобы максимально быстро и эффективно решать рабочие вопросы», — сказала Елена Хардикова, министр образования Республики Тыва.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.