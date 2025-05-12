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Шушерин Виктор



12.05.2025 Целинное в Хакасии теперь с оптикой: «Ростелеком» завершил обновление сети 1
12.07.2024 «Ростелеком» инвестировал в строительство оптики в пригороде Абакана 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шушерин Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 251 1
Ростелеком 9892 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9392 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10913 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2218 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1855 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2124 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3268 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4724 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16658 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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