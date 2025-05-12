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Морозова Татьяна
|12.05.2025
|Целинное в Хакасии теперь с оптикой: «Ростелеком» завершил обновление сети 1
Морозова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9892 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика 524 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика - Ширинский район - Шира 9 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 174 1
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