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«Ростелеком» окутал оптикой Вавилинский затон в Кызыле Республики Тыва

«Ростелеком» построил оптические каналы связи в микрорайоне Вавилинский затон города Кызыла Республики Тыва. В 828 домохозяйствах теперь можно подключить современные услуги связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Раньше Вавилинский затон был дачным поселком со слабо развитой транспортной, социальной и телекоммуникационной инфраструктурой. Но сегодня это перспективная территория, для которой разработан проект планировки, предусматривающий строительство детских садов, школ, в том числе школы искусств. “Ростелеком” также участвует в реновации и вкладывает средства в создание широкополосных сетей», — сказал Валерий Клейкин, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома».

Подключение новых абонентов осуществляется по технологии GPON. Оптоволоконный кабель с пропускной способностью до 1 Гбит/с заводится непосредственно в жилой дом или строение, что гарантирует качество и надежность интернет-соединения, а также мультисервисный доступ к цифровым услугам.

«Пользовательская активность наших клиентов в Кызыле такая же, как и в других населенных пунктах. Людям повсеместно нужен доступ к Сети и цифровым сервисам — пример с Вавилинским затоном подтверждает это. Кроме частных домов, в будущем мы готовы подключать социальные и другие объекты, строящиеся в микрорайоне», — сказала Наталья Баженова, заместитель директора Красноярского филиала «Ростелекома» — директор по работе с массовым сегментом.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.

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