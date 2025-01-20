Усатов Алексей
Усатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|НМГ - Национальная Медиа Группа 110 4
|Почта России ПАО 2112 1
|Кызыл (аэропорт) - ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ) 2 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 6
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
|Распопин Николай 32 4
|Клейкин Валерий 11 4
|Ушаков Андрей 2 1
|Зиновьев Денис 3 1
|Паценко Александр 1 1
|Ховалыг Владислав 3 1
|Баженова Наталья 6 1
|Тарковский Михаил 1 1
|Журавлев Андрей 7 1
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