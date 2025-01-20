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Усатов Алексей



20.01.2025 В енисейской деревне Назимово впервые появилась устойчивая мобильная связь и интернет от «Ростелекома» 1
09.12.2024 Оптика «Ростелекома» дошла до поселка Новоназимово на севере Красноярского края 1
02.12.2024 «Ростелеком» построил базовую станцию сотовой связи в селе Хомутово Красноярского края 1
01.11.2024 Владельцы более 30 тыс. частных домов в Красноярском крае и Хакасии получат доступ к цифровым сервисам «Ростелекома» 1
18.10.2024 Колмогорово в Сети: «Ростелеком» проложил оптику до старинной деревни на севере Красноярского края 1
01.10.2024 «Ростелеком»: люди в поселке Бахта Красноярского края через спутник обмениваются терабайтами данных 1
20.09.2024 «УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края 1
11.09.2024 «Ростелеком» организовал видеонаблюдение за выборами в Хакасии 1
01.08.2024 Предприниматели Красноярского края, Хакасии и Тувы стали чаще подключать Виртуальную АТС «Ростелекома» 1
25.07.2024 «Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края 1
16.07.2024 «Ростелеком» организовал Wi-Fi на площадке гольф-клуба «Юдинская долина» в Красноярске 1
13.06.2024 «Ростелеком» и правительство Республики Тыва намерены сотрудничать по проекту реконструкции региональной системы оповещения населения 1
10.06.2024 «Ростелеком» планирует реконструировать систему оповещения населения Республики Тыва 1
05.06.2024 «Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва 1
18.03.2024 «Ростелеком» расширил оптическую сеть в городе Енисейске Красноярского края 1
04.03.2024 «Ростелеком» установил IP-камеры на избирательных пунктах Красноярского края, Хакасии и Тувы 1
09.02.2024 «Ростелеком» развернет цифровую инфраструктуру в Богучанском районе Красноярского края 1
22.01.2024 «Ростелеком» построил базовые станции в Красноярском крае, Хакасии и Туве 1
18.01.2024 Денис Зиновьев будет курировать проекты «Ростелекома» на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве 1
12.12.2023 Валерий Клейкин назначен техническим директором Красноярского филиала «Ростелекома» 1
20.11.2023 «Аэропорт Кызыл» Республики Тыва перешел на оптику «Ростелекома» 1
28.08.2023 «Ростелеком» цифровизировал металлургические предприятия в Новоангарске Красноярского края 1
11.08.2023 «Ростелеком» создает цифровой хаб для безопасности городов Красноярского края 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Усатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 23
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 238 12
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 4
Почта России ПАО 2112 1
Кызыл (аэропорт) - ИАТА: KYZ (КЫЫ) – ИКАО: UNKY (УНКЫ) 2 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 3
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 104 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 2
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 443 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2849 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1242 1
Оцифровка - Digitization 4539 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 506 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
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Клейкин Валерий 11 4
Ушаков Андрей 2 1
Зиновьев Денис 3 1
Паценко Александр 1 1
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Россия - СФО - Хакасия Республика 496 12
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 4
Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 74 3
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 249 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - СФО - Красноярский край - Мотыгинский район - Новоангарск 6 1
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Земля - планета Солнечной системы 10374 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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