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Горбатова Оксана
УПОМИНАНИЯ
|17.04.2025
|«Ростелеком» подключил к интернету древний хакасский памятник «Улуг Хуртуях тас» 1
Горбатова Оксана и организации, системы, технологии, персоны:
|CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4144 1
|Усатов Алексей 27 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1441 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика 526 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 174 1
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