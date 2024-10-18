Колмогорово в Сети: «Ростелеком» проложил оптику до старинной деревни на севере Красноярского края

«Ростелеком» проложил волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) до деревни Колмогорово в Енисейском районе Красноярского края. В первую очередь к интернету подключат социально значимые объекты — школу и фельдшерско-акушерский пункт.

Деревня, которой насчитывается более 300 лет, находится на левом берегу Енисея в 500 км севернее Красноярска. Осенью и весной туда можно добраться только на вертолете, летом — на теплоходе, а зимой — на автомобильном транспорте. В поселении живут около 100 человек, их основное занятие — традиционный сибирский промысел. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «В Колмогорово кипит своя жизнь. Дети учатся в школе, взрослые работают. Есть специалисты: учитель, почтальон, медсестра, машинист дизельной электростанции. Чтобы люди не были изолированными и могли легко пользоваться электронными государственными услугами, мы проводим оптику даже в такие труднодоступные территории».

Строительство ВОЛС на севере реализуется в рамках проекта, инициированного Министерством цифрового развития Красноярского края и компанией «Ростелеком». До конца 2024 г. провайдер построит кабельную сеть протяженностью 130 км. Доступ к цифровой инфраструктуре получат жители Колмогорово, Назимово и Новоназимово.

В 2025 г. будет проложено еще 170 км оптоволокна. Широкополосный интернет появится в деревнях Сергеево, Нижнешадрино, Фомка, Ярцево, Кривляк и Никулино.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Масштабное строительство стартовало в конце августа. Отправной точной стала деревня Анциферово. От нее до Колмогорово было проложено 70 км оптики. Благодаря этой инфраструктуре социально значимые объекты деревни переподключат со спутникового канала связи на ВОЛС, что позволит значительно улучшить скорость интернета».