Россия ЦФО Смоленская область Ярцево

Россия - ЦФО - Смоленская область - Ярцево

СОБЫТИЯ


04.12.2025 «Ростелеком» провел оптическую магистраль на севере Красноярского края 1
11.06.2025 «Ростелеком» приступил ко второму этапу цифровизации севера Красноярского края 1
10.06.2025 «МегаФон» разогнал интернет в двух крупных городах Смоленской области 1
09.12.2024 Оптика «Ростелекома» дошла до поселка Новоназимово на севере Красноярского края 1
18.10.2024 Колмогорово в Сети: «Ростелеком» проложил оптику до старинной деревни на севере Красноярского края 1
29.08.2024 «Ростелеком» приступил к строительству волоконно-оптической линии связи на севере Красноярского края 1
04.06.2024 Телефонные мошенники выманили 6,5 млн рублей у экс-замгубернатора, отвечавшего за информационную безопасность 1
13.07.2023 Деревня Дугино выходит на новые скорости 1
30.05.2023 МТС закрыла «белые пятна» на трассе М-1 в Смоленской области 1
19.04.2023 «Мегафон» ускорил мобильный интернет в Гагарине 1
09.02.2023 «Мегафон» улучшил связь в Ярцеве Смоленской области 2
11.04.2022 Softline помогла автоматизировать бизнес-процессы компании «Хлебпром» 1
25.09.2012 В Смоленской области запущено цифровое телерадиовещание 1
07.03.2012 Доля SIM-карт МТС в навигационных сервисах в ЦФО за год увеличилась в полтора раза 1
17.01.2011 «Региональная энергетическая управляющая компания» внедряет биллинговую систему с помощью Optima 1
29.05.2009 Топ-менеджер из «Микротеста» перешел в «Техносерв» 1
16.06.2008 «Ростелеком» построил ВОЛС Москва – Ярцево – Смоленск – Гусино 1
25.10.2006 "Ростелеком" и "Белтелеком" соединили оптические кабели связи 1
31.01.2006 На ЛПЗ спроектировали АСУ ТП 1
01.10.2003 Смоленск пополнил список городов, где действует единые таксофонные карты 1
06.09.2002 "ВымпелКом" завершил строительство фрагмента своей сети от Москвы до границы России 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10306 6
МегаФон 9892 4
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 264 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
Softline - Софтлайн 3261 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
8983 1
Directum - Директум 1164 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1039 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 93 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Микротест 280 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
Горводоканал МУП Белгорода 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Почта России ПАО 2245 1
Газпром газораспределение 20 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Хлебпром 5 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 48 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 305 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1338 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 879 2
Пропускная способность - Bandwidth 1831 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1658 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 2
Здравоохранение - ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 156 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 429 1
Управляемость - Manageability 1953 1
Маршрутизация - Routing 554 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5153 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1555 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 412 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1293 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 240 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Directum СЭД - ECM-система 296 1
Парус Предприятие ПП - программный продукт ERP 127 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
Сенигов Дмитрий 12 3
Распопин Николай 39 2
Макурин Сергей 1 1
Козин Алексей 48 1
Толчинский Алексей 5 1
Сазонов Константин 4 1
Синтишевский Евгений 5 1
Рылов Дмитрий 53 1
Дуйкова Полина 7 1
Солодухин Константин 119 1
Морозов Сергей 59 1
Щукин Владимир 7 1
Крайчик Илья 2 1
Степаненков Александр 3 1
Кузнецов Николай 27 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 521 13
Россия - РФ - Российская федерация 156831 10
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 5
Беларусь - Белоруссия 6023 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Сафоновский район - Сафоново 13 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 2
Россия - ЦФО - Орловская область 354 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 860 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 687 2
Россия - ЦФО - Курская область 697 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 888 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 2
Россия - ЦФО - Костромская область 434 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - ЦФО - Брянская область 381 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Рославль 18 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Велижский район - Велиж 6 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Ржевский округ - Ржев 22 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Руднянский район - Рудня 6 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 1
Европа 24634 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 249 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1401 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1321 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 1
Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года 20 1
Здравоохранение - Реабилитация 417 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 1
Энергетика - Energy - Energetically 5524 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Автомагистраль М-1 Беларусь - Москва-Минск - Минское шоссе 31 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2263 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Радио России - радиостанция 49 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
