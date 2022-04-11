Softline помогла автоматизировать бизнес-процессы компании «Хлебпром»

Softline реализовала проект по внедрению в торгово-производственной компании «Хлебпром» российской интеллектуальной системы управления цифровыми процессами и документами Directum RX. В результате клиент перешел с устаревшей платформы документооборота на современное решение компании Directum.

«Хлебпром» объединяет четыре производственные площадки – в Ногинске, Красногорске, Ярцеве, Челябинске – и 31 подразделение по всей территории России. Продукция компании представлена 9 брендами – Mirel, «Мой», «Усладов», «Русская нива», «Частная галерея», Merba, Dr. Körner, Jr. Korner, Bakerton, а численность ее сотрудников насчитывает свыше 4 тыс.

Рост компании, изменение бизнес-процессов, необходимость быстрой адаптации процессов документооборота потребовали наличие гибкой системы управления. Также были важны и общие тренды развития ИТ-отрасли, новая функциональность (в том числе мобильность), которую ожидают пользователи от ИТ. Поэтому один из наиважнейших критериев при выборе новой платформы стала доступность современных информационных технологий в новом решении «из коробки», без трудного процесса адаптации.

Так, компания объявила тендер, обозначив требования к новому решению – помимо широкого функционала, высокой информационной безопасности и производительности платформа должна была обеспечивать возможность работы в облаке и гибкое построение аналитических отчетов. Также важным фактором, влияющим на выбор системы, была возможность интеграции с ERP-системой и наличие в платформе мобильного приложения и решения для межкорпоративного обмена с контрагентами.

По итогам конкурса партнером для реализации этой задачи стала команда Softline. После тестирования на бизнес-задачах компании различных систем выбор был сделан в пользу Direсtum RX. Важно отметить, что облачная ECM-система Directum RX входит в реестр отечественного ПО. По результатам успешного внедрения и настройки системы инженерами Softline в компании «Хлебпром» были автоматизированы следующие бизнес-процессы: согласование, регистрация, контроль исполнения приказов по основной деятельности; согласование служебных записок и передача на исполнение; согласование и управление доверенностями; согласование отпусков; согласование заявок на командировку; согласование договоров, доп. соглашений, спецификаций.

Через систему ежемесячно проходит около 200 приказов, 400 служебных записок, 120 доверенностей, 200 заявлений на отпуска и командировки, 200 договоров и 500 дополнительных соглашений/спецификаций. На текущий момент база Directum RX содержит тысячи разнообразных документов с историей их движения и исполнения.

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«В прошлом году система Directum RX получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России о соответствии платформы требованиям к средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 4 уровню доверия. Это означает, что безопасность Directum RX и ее соответствие 152-ФЗ подтверждены на федеральном уровне. С помощью нового решения в «Хлебпроме» была значительно облегчена работа с договорными и организационно-распорядительными документами. В Directum RX сотрудники компании могут создавать, согласовывать, регистрировать и рассматривать, подписывать и утверждать различные документы, а также формировать поручения и многое другое. Используя возможности платформы по настройке под особенности бизнес-процессов компании, также была выполнена интеграция системы с «1С» и с MS Dynamics AX. Кроме того, ориентируясь на потребности клиента, наши инженеры разработали маршруты согласования заявок на командировки, добавили возможность определения списка согласующих при работе с документами на основе вспомогательных справочников и возможность гибкой настройки для сокращения цикла согласования при доработке документа», – сказала Полина Дуйкова, руководитель направления СЭД/ECM в Softline.

На сегодняшний момент в портфеле Softline – решения тысяч партнеров, которые подтвердили высокий уровень экспертизы команды провайдера и рассматривают ее как профессионального и надежного поставщика в области цифровой трансформации и кибербезопасности. Сегодня Softline в России является уникальной платформой для российских вендоров, обеспечивая им возможность выхода на зарубежные рынки.

«В современных реалиях успех бизнеса зависит в том числе и от его гибкости и возможности быстро адаптироваться под меняющиеся условия работы. ИТ-решения являются не просто инструментом для управления, но также стимулируют к модернизации бизнес-процессов, к их оптимизации и формированию новых возможностей. Команда Softline помогла нам сделать первый шаг в совершенствовании технологий, оптимизации текущих процессов. Уже на этом этапе мы добились повышения прозрачности документооборота, гибкости маршрутизации, простоты доступа к информации в географически распределенной компании с учетом современных требований безопасности и возможности удаленной работы. Инженеры Softline учли все наши пожелания при настройке решения, что позволило обеспечить соблюдение сроков согласования документов, удобное их хранение, гибкую маршрутизацию и оперативный контроль исполнения документов», – сказал Илья Крайчик, директор по информационным технологиям компании «Хлебпром».