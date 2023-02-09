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«Мегафон» улучшил связь в Ярцеве Смоленской области

«Мегафон» модернизировал более 30% телекоммуникационной инфраструктуры в третьем по численности населения городе Смоленской области – Ярцеве, где суммарно проживает более 40 тыс. человек. В результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 15%.

Инженеры компании провели апгрейд базовых в диапазоне LTE 1800. Сигнал LTE-1800 имеет широкую зону покрытия, более устойчив при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Развитие инфраструктуры позволило существенно увеличить емкости базовых станций и скорости передачи данных. Теперь абонентам «Мегафона» доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«При планировании строительства и модернизации объектов связи мы активно используем технологии big data, исследуем и прогнозируем активность абонентов и заранее готовим телеком-инфраструктуру к повышенной нагрузке. Спрос на высокие скорости интернета в Ярцево подтверждает увеличившийся объем LTE-трафика в городе. Статистика показывает, что с начала 2023 г. пользователи компании в Ярцево скачали почти в 2 раза больше трафика, чем за аналогичный период годом ранее», – отметил Дмитрий Сенигов, директор «Мегафона» в Смоленске.

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