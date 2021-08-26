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Солодухин Константин


26.08.2021 «Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации 1
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 2
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области 1
06.11.2020 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 1
02.09.2020 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 1
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
29.04.2020 «Ростех» открыл онлайн-магазин гражданской радиоэлектроники 1
29.04.2020 «Ростех» запустил открытый онлайн-каталог гражданской радиоэлектроники 1
27.11.2019 Ростех обеспечил доступ к скоростному интернету для 463 социальных объектов Иркутской области 1
18.11.2019 Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G 1
24.09.2019 ИИ от Ростеха поможет повысить качество медпомощи в Подмосковье 1
15.07.2019 «Ростех» и «Ростелеком» строят платформу для ИТ в медицине 1
24.05.2019 Национальный центр информатизации разработал дорожную карту по большим данным 1
17.04.2019 Ростех будет сотрудничать с ГК «Форпост» в области больших данных 1
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире» 1
11.01.2019 Ростех обеспечит техподдержку ИТ-инфраструктуры Федерального казначейства РФ 1
21.12.2018 Ростех создает инфраструктуру «Безопасного города» в Тверской области 1
07.12.2018 В Минздраве появится замминистра по цифровой трансформации. Названы три главных кандидата на должность 1
17.07.2018 Ростех подвел итоги оказания услуг связи в рамках ЧМ-2018 2
04.07.2018 ИКТ-инфраструктура Ростеха без сбоев отработала на матчах группового этапа ЧМ-2018 1
08.06.2018 «Ростех» отдал «ИТ-дочку» военному холдингу, чтобы захватить рынок гражданских ИТ 1
08.05.2018 Безопасный и умный город должны объединиться 1
20.03.2018 Ростех снизил зависимость системы ОМС от зарубежного программного обеспечения 1
28.02.2018 Ростех обеспечит передачу видео с матчей ЧМ 2018 в формате 4K 1
22.01.2018 ИТ-«дочка» Ростеха увеличила выручку в 4 раза за счет госзаказа 1
05.12.2017 «Мегафон» и НЦИ обеспечили связью жеребьевку Чемпионата мира 2018 1
02.06.2017 НЦИ и «Камаз» создадут провайдера логистических услуг 2
25.05.2017 НЦИ и Group-IB создадут СП для противодействия киберпреступлениям 1
25.05.2017 Инженеры предприятия ОДК будут пользоваться «Виртуальным конструкторским бюро» 1
25.05.2017 НЦИ развернет виртуальное конструкторское бюро на сети «Ростелекома» 1
24.11.2016 НЦИ создаст мобильный телемедицинский комплекс 1
09.09.2016 «Ростех» создал систему хранения сверхбольших объемов данных 1
07.09.2016 НЦИ представил защищённое рабочее место военнослужащего 1
09.06.2016 «Национальный Центр Информатизации» и «1С» будут совместно разрабатывать ИТ-решения для госсектора 1
09.06.2016 НЦИ и «Новые облачные технологии» создадут защищенную ОС для госсектора 1
08.06.2016 «Ростех» готов к выходу своей ОС и намерен интегрировать ее с пакетом «Мой офис» 1
17.05.2016 «Почта России» внедрит систему управления заказом с помощью «Ростеха» 1
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД 3
20.04.2016 «Ростех» расширяет присутствие на ИТ-рынке: НЦИ покупает 100% акций «Барс Груп» 1
11.03.2016 «ИТ-дочке» «Ростеха» разрешили купить «Барс груп» 1

Публикаций - 89, упоминаний - 102

Солодухин Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 26
Ростех - Ростехнологии 2230 22
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 22
Синтерра - Synterra 565 20
Ростех - Концерн Автоматика 397 6
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 3
Microsoft Corporation 11110 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
ИКС холдинг - Форпост 35 2
Барс груп 402 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 2
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Криптонит НПК - Научно-производственная компания 12 1
Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 6 1
Ростех Технодинамика 23 1
Русинформэкспорт 6 1
BT Group - British Telecommunications 84 1
Waves Protocol - Waves Platform 11 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
Спорт Инжиниринг ФГУП - Спорт-Ин 1 1
Ланит ГК 1158 1
Восход ФГБУ НИИ 365 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
РТЛабс 145 1
Ростех Швабе Холдинг 150 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация 156 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Почта России ПАО 1574 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Вертолеты России 114 1
Ак Барс Банк 173 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
ОДК Салют НПЦ - Производственный комплекс 3 1
Сибур Минудобрения 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 2
Правительство РФ 2206 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 9 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Федеральное казначейство России 766 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Президент Российской Федерации 1440 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 5
Безопасный город 347 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 24 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
3G - Стандарт мобильной связи 3742 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
Linux OS 4265 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
АПК БГ - Безопасный город 42 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
OpenStack Cinder 13 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 27 1
Ростех Маркетплейс 1 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 211 1
Vostok - VST - токен - криптовалюта 6 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android 10751 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Сахненко Сергей 71 6
Бровко Василий 47 5
Чуприян Александр 6 2
Якимюк Оксана 6 2
Петров Дмитрий 33 2
Чумаков Павел 1 1
Корсак Александр 4 1
Говорунов Александр 12 1
Решетова Ольга 4 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Смирнов Павел 35 1
Рогозин Дмитрий 79 1
Погребинский Павел 2 1
Руденя Игорь 3 1
Лукашов Вадим 1 1
Газизов Камиль 63 1
Одинцов Никита 5 1
Геллер Анатолий 12 1
Хачатуров Вартан 8 1
Шпак Василий 39 1
Сердюков Анатолий 54 1
Путин Владимир 1826 1
Чибис Андрей 19 1
Иванов Александр 71 1
Нестеров Алексей 79 1
Серебряникова Анна 47 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Бойко Елена 151 1
Чамара Денис 57 1
Черненко Андрей 37 1
Кабанов Владимир 174 1
Носков Константин 201 1
Осеевский Михаил 221 1
Глазков Борис 40 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Европа 3766 4
Россия - Иннополис 292 4
Россия - СФО - Новосибирск 1971 4
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - ПФО - Самара 1291 3
Россия - ПФО - Казань 1519 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Иркутская область 546 2
Украина 3374 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Франция - Французская Республика 2130 1
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Россия - Сыктывкар 130 1
Япония 2792 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 1
Россия - Курская область 339 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
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Сингапур - Республика 808 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
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Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
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Образование в России 340 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
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Бережливая поликлиника 5 1
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ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
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ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова - Центр искусственного интеллекта и цифровой экономики 1 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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