Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Солодухин Константин
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 89, упоминаний - 102
Солодухин Константин упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сахненко Сергей 71 6
|Бровко Василий 47 5
|Чуприян Александр 6 2
|Якимюк Оксана 6 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Чумаков Павел 1 1
|Корсак Александр 4 1
|Говорунов Александр 12 1
|Решетова Ольга 4 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Смирнов Павел 35 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Погребинский Павел 2 1
|Руденя Игорь 3 1
|Лукашов Вадим 1 1
|Газизов Камиль 63 1
|Одинцов Никита 5 1
|Геллер Анатолий 12 1
|Хачатуров Вартан 8 1
|Шпак Василий 39 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Путин Владимир 1826 1
|Чибис Андрей 19 1
|Иванов Александр 71 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Бойко Елена 151 1
|Чамара Денис 57 1
|Черненко Андрей 37 1
|Кабанов Владимир 174 1
|Носков Константин 201 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Глазков Борис 40 1
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru