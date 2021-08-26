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«Росэлектроника» разработала многофункциональный комплекс фотовидеофиксации

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработал новый комплекс фотовидеофиксации комбинированного типа «Комета-21». Устройство позволяет не только фиксировать нарушения ПДД и управлять транспортной инфраструктурой, но и проводить мониторинг работы коммунальных служб, а также оперативно-розыскные мероприятия. Демонстрация комплекса состоялась в рамках форума «Армия-2021».

Многоцелевой радар в составе «Кометы-21» способен сопровождать одновременно до 96 целей, контролировать транспортную обстановку по шести полосам независимо от направления движения транспортного средства и выделять из потока транспортные средства, совершающие административное правонарушение. Инфракрасная подсветка с длиной волны 740 нм обеспечивает эффективную работу в ночное время суток.

Новый комплекс позволяет получать данные о скорости, местоположении и траектории движения автомобиля, производить распознавание марки, модели и цвета транспортного средства, а также фиксировать и учитывать автомобили с нечитаемыми или отсутствующими номерами.

Данные о времени для производства вычислений «Комета-21» получает из системы ГЛОНАСС, непрерывно синхронизируя внутренние системы с национальной шкалой времени. Комплекс может быть интегрирован с базами розыска и передавать оповещения в смежные системы о фиксации разыскиваемого транспортного средства

«Новый комплекс «Комета-21 позволяет получать многомерные данные для организации эффективного и безопасного дорожного движения, мониторинга работы коммунальных служб, а также оперативного поиска транспортного средства при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Это наша инициативная разработка, которая может быть интегрирована в системы «Безопасный город» и «Умный город» для повышения безопасности на дорогах муниципального, регионального и федерального значения», - сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Объединенной приборостроительной корпорации» (управляющей компании холдинга «Росэлектроника») Константин Солодухин.

В составе «Росэлектроники» разработку комплекса «Комета-21» ведет волжский завод «Метеор».

Владимир Бахур

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