Представители «Автоматики» вошли в состав тематических групп архитектурного совета по 5G

Представители концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» вошли в состав архитектурного совета по реализации трехстороннего соглашения о намерениях между правительством России, «Ростелекомом» и госкорпорацией «Ростех» в целях развития в России высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения».

По оценкам отраслевых экспертов, с 2022 г. в России начнется новый десятилетний цикл развития сетей связи. Прогнозируемый и достижимый объем рынка отечественного телеком оборудования, в том числе 5G, составит до 30% к 2030 г. Развитие и внедрение сетей нового поколения позволит открыть новые возможности для многих отраслей и рынков, включая интеллектуальные системы управления, системы умного дома, интернет вещей и другие.

Летом 2019 г. «Ростех», «Ростелеком» и правительство России заключили трехстороннее соглашение о намерениях по совместному развитию технологий распределенного реестра, квантовых сенсоров, новых поколений узкополосной беспроводной связи для «интернета вещей» и связи ближнего и среднего радиусов действия, а также новых поколений подвижной беспроводной связи (5G).

В целях реализации соглашения и развития в России высокотехнологичной области «Мобильные сети связи пятого поколения» (далее соглашение) был создан архитектурный совет, который возглавили вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков и директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко.

Также в архитектурный совет вошли индустриальный директор радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергей Сахненко; представители концерна «Автоматика»: генеральный директор НЦИ Константин Солодухин; генеральный директор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров; заместитель генерального директора по развитию концерна «Автоматика» – генеральный директор НИИ «Масштаб», входящего в концерн, Павел Смирнов.

«Первоочередными задачами в деле развития сетей связи пятого поколения являются поиск и отбор отечественных технологий и решений, имеющих высокий потенциал развития и применения, а также определение архитектурных и технологических сценариев интеграции российского оборудования в комплексные решения зарубежных компаний, в том числе за счет локализации производства аппаратно-программных компонент и проведения совместных НИОКР», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.