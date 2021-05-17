«Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области

Концерн «Автоматика» и «Национальный центр информатизации» (НЦИ) госкорпорации «Ростех» представили комплексный проект по внедрению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Более 200 единиц оборудования установлено и объединено в систему АПК «Безопасный город» в Иркутской области: системы оповещения, комплексы видеонаблюдения и фотовидеофиксации, устройства мониторинга окружающей среды.

Проект в Иркутской области охватывает все функциональные блоки, которые входят в АПК «Безопасный город»: координация работы служб и ведомств, безопасность населения и инфраструктуры, безопасность на транспорте и экологическая безопасность. В контур информационного обмена включено 85 служб и организаций, интегрировано 44 автоматизированных системы. Программно-аппаратную основу проекта составляют поставленные концерном «Автоматика» решения, в том числе системы хранения данных и серверное оборудование.

С начала 2021 г. с помощью «Безопасного города» удалось детектировать 24 очага возгорания благодаря камерам лесопожарного мониторинга, что позволило своевременно локализовать и уменьшить площадь распространения пожаров. Также круглосуточно обеспечивается мониторинг качества воды озера Байкал при помощи уникальной буевой системы гидрохимического мониторинга, которая в режиме реального времени собирает информацию по 18 параметрам, в том числе химическому составу, температуре и чистоте воды.

Система введена в промышленную эксплуатацию, функции работают в полную силу и позволяют диспетчерам единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) принимать по несколько сотен обращений граждан в день, что позволяет оперативно идентифицировать потенциальные угрозы.

«АПК «Безопасный город» – это первая в России масштабная комплексная система, которая объединяет в себе все функциональные блоки для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания. Система позволяет экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые кризисные ситуации. В Иркутской области мы реализовали уникальный, не имеющий аналогов в России, проект», – отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.