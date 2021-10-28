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«Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана

Национальный Центр Информатизации Госкорпорации «Ростех» реализовал пилотный проект по управлению энергосбережением в Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре Дагестана. Решение обеспечивает непрерывный мониторинг энергоресурсов и энергетическую безопасность медицинского оборудования.

В учреждении установлен программно-аппаратный комплекс на базе высокотехнологичной инженерной и ИТ-инфраструктуры. В ходе пилотной эксплуатации было подтверждено, что оборудование позволяет эффективно защищать инфраструктуру МИАЦ от сезонных и суточных колебаний электропитания.

«Возможности пилотного центра в перспективе позволят создать отраслевые системы автоматизированного комплексного учета энергоресурсов и обеспечить сохранность дорогостоящего оборудования. Создание единой системы комплексного учета энергопотребления поможет выработать меры для повышения энергоэффективности всего региона. Кроме того, проект позволит дагестанскому Минздраву обеспечить технологическую безопасность медоборудования», – отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Одним из ключевых элементов внедренного программно-аппаратного комплекса являются цифровые оптимизаторы энергопотребления производства НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех»). Они предназначены для нормализации напряжения на стороне конечного потребителя. Устройства рассчитаны на построение защищенных систем электропитания объектов при отклонении напряжения от требуемых параметров и исключают незапланированное отключение оборудования. Решение позволяет получить прямую экономию потребляемой электроэнергии и повышает энергоэффективность в питающих сетях ~220 В и ~380 В.

«Поддержание эффективного функционирования инфраструктуры имеет большое значение для бесперебойной работы ведомств медицинской и социальной направленности. Программно-аппаратный комплекс был установлен в Республиканской информационно-аналитическом центре, подведомственном Министерству здравоохранения Республики Дагестан, в сентябре 2021 г. За время использования он показывает себя хорошо, справляется с имеющимися техническими задачами. Впереди у нас еще сложный летний период большой нагрузки на электросети, думаем, что поставленное техническое оборудование справится и с этой задачей», – сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Дагестан Мазай Рамазанов.

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