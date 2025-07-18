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Vostok VST токен криптовалюта


УПОМИНАНИЯ


18.07.2025 Обзор Acer PD3: уникальный, складной, двойной портативный монитор 1
21.05.2019 Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok 1
14.03.2019 Проект Vostok объявил условия второго раунда частных инвестиций 1
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире» 1
03.06.2008 REAPER 2.3: многофункциональный аудиоредактор 1
23.04.2008 REAPER 2.202: новая версия аудиоредактора 1
07.04.2008 REAPER 2.2: новая версия аудиоредактора 1
24.12.2007 REAPER 2.020: новая версия аудиоредактора 1
28.11.2007 REAPER 2.013: многофункциональный аудиоредактор 1
14.11.2007 REAPER 2.011: новая версия аудиоредактора 1
29.10.2007 Cockos выпустила новую версию аудиоредактора REAPER 2.008 1
23.08.2007 Ableton выпустил новый продукт для музыкантов 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Vostok и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 2
Waves Protocol - Waves Platform 11 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 684 1
БАРС Груп 554 1
Telegram Group 2304 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 127 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7777 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 958 3
Газпром ПАО 1377 1
Почта России ПАО 2187 1
Dolfin 2 1
GEM Capital 8 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 1
Coursera 58 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 326 1
WAV - Waveform Audio File Format 527 8
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 283 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4051 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1540 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15711 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25161 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54084 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7005 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69415 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14118 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2307 3
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 93 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3946 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11882 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4437 2
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12968 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7759 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9777 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4245 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32443 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1800 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4291 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3847 1
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 213 1
Microsoft Windows 16022 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 551 1
Иванов Александр 103 3
Наги Денис 1 1
Быховский Александр 3 1
Палий Анатолий 3 1
Солодухин Константин 119 1
Европа 24449 3
Казахстан - Республика 5692 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17646 3
Россия - РФ - Российская федерация 151030 3
Сингапур - Республика 1882 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44574 2
Израиль 2764 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3132 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3057 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52774 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1150 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1993 1
Азия - Азиатский регион 5643 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53252 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16886 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4120 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2223 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6059 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10308 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8042 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 183 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3349 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1585 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
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