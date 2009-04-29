«Плазму» нужно срочно спасать сказывается на вендорах плазменных панелей – их поставки производителям устройств падают вот уже второй квартал подряд, констатирует DisplaySearch. По данным аналитиков, поставки плазменных панелей (PDP) в 1-м квартале 2009 г. сократились до 2,8 млн штук - на 28% меньше по сравнению с 4-м кварталом 2008 г. и на 22% по сравнению с 1-м кварталом 2008 г. Главным образом, это произошло из-за с

Плазменные панели споткнулись о кризис В 2009 г. мировые поставки плазменных панелей (PDP) в штучном выражении увеличатся по сравнению с прошлым годом на 6,7%. Рост будет существенно более низким по сравнению с 2008 г., когда поставки панелей увеличились на 19,7% по сравнению с

Odeon PDP 9T: карманный телевизор с DVD Портативный DVD плеер Odeon PDP 9T — устройство по-своему редкостное. Даже сегодня, когда все и вся производят портативную электронику для развлечений в дороге, далеко не все производители ставят на них телевизионный тюне

Pioneer PDP-LX6090: «девятая плазма» -дюймовой плазмы будет вполне оправдан. Сделать плазменный субпиксель более черным можно, увеличив скорость затухания люминофора Рассматриваемая нами 60-дюймовая модель представлена в двух вариантах: PDP-LX6090 и PDP-LX6090H. Отличаются они форматом встроенного цифрового тюнера. Модель с индексом H способна принимать цифровой сигнал не только в SD, но и в HD-разрешении. Учитывая высо

Компании пророчат гибель плазменных панелей Производители плазменных панелей (PDP) считают 2008 г. переломным в истории развития рынка, так как в текущем году они, вероятно, не смогут достичь запланированных объемов продаж, что позволит говорить о смерти технологии, сооб

Samsung начнет массовые поставки 32-дюймовых PDP в Китай Наблюдая за успехом LG Electronics в Китае, другая корейская компания, Samsung SDI, решила приступить к массовому производству 32-дюймовых плазменных панелей (PDP) в июле 2008 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. В настоящий момент плазменные панели с длиной диагонали больше 32 дюймов, изготавливаемые на линиях Samsung SDI, пос

Производство 40-дюймовых PDP будет сокращаться Плазменных панелей (PDP) класса 40 дюймов в 2008 г. будет производиться 42% от всего числа, на 16% меньше по сравнению с текущим годом. При этом выпуск панелей с длиной диагонали 50+ увеличится до 41%, сообщает Di

Pioneer PDP-5080XD – плазма эталонного качества рь: весьма демократичное сочетание цены и качества продукции. При великолепной картинке, стоимость телевизоров Pioneer держится на отметке не выше средней рыночной. Новый плазменный телевизор Pioneer PDP-508XD топовый в своей линейке и позиционируется производителем как референсная визуализация Так что же мы получаем, покупая новый телевизор Pioneer? Обратившись на официальный сайт компании

Pioneer PDP-428XD – долгожданный ТВ восьмого поколения Знакомство Свершилось. Перед нами долгожданный Pioneer восьмого поколения – 42-дюймовый телевизор Pioneer PDP-428XD серии KURO, что переводится с японского не иначе как черный. Он вполне оправдывает свое название, поскольку обладает ультрачерной плазменной панелью нового поколения. Физическое разре

США: Pioneer начал продавать плазмы восьмого поколения овые телевизоры обеспечивают до 80% более глубокий черный цвет по сравнению с предыдущими моделями. Всего в продажу на американский рынок вышло четыре телевизора: два бюджетных с диагональю 42 дюйма (PDP-4280HD) и 50 дюймов (PDP-5080HD, кодовое название всей серии - Project Kuro) и две топовые модели аналогичных размеров (PRO-950HD и PRO-1150HD соответственно, Kuro Elite). Все телеви

Pioneer PDP-607XD — плазменный шестидесятник Несмотря на размер своего экрана, Pioneer PDP-607XD позиционируется производителем как телевизор формата HD-Ready, а флагманом 7-го поколения так и остается 50-дюймовая панель Pioneer PDP-5000EX, обладающая разрешением Full HD.

Лучшая плазма и DVD-плеер компании Pioneer – хорошо ли исполнение дуэтом? neer представляют собой наилучшее сочетание качество/цена. Именно потому особенно интересно рассмотреть в работе связку из топовых компонентов компании: пятидесятидюймовой Full HD плазменной панели – PDP-5000EX и универсального проигрывателя класса Hi-End – DV-989AVi. Стиль панели Pioneer PDP-5000EX вполне традиционен для всей линейки пионеровских «плазм» Подбирая компоненты для этог

Плазменный телевизор Pioneer PDP-507XD. Больше – лучше просто Pioneer ранее не давал повода сомневаться в качестве своей продукции, а его плазменные панелей всегда были легендой и эталоном для многих. Посмотрим, как лидер держит планку на модели Pioneer PDP-507XD. Дизайн Стилистическое решение плазменного телевизора Pioneer PDP-507XD абсолютно бескомпромиссно. Ничего лишнего. Экран обрамляет узкая рамка черного лака, в левом нижнем углу

Pioneer готовит выпустить дисплеи для профессионалов озничной торговле и в качестве информационных табло. В новых 42, 50 и 60-дюймовых плазменных дисплеях применяется новая панель PUREBLACK 2 и видеопроцессор PURE DRIVE PRO. В России 50-дюймовая модель PDP-50MXE20 появится в продаже в декабре 2006 года, 60-дюймовый аппарат PDP-60MXE20 в январе 2007, а 42-дюймовая панель PDP-42MXE20 только в феврале. Все дисплеи будут выпускаться

Первый тест плазмы 7-го поколения от Pioneer уральности картинки для многих потребителей всего мира. Сегодня нам представилась прекрасная возможность поподробнее рассказать об очередной новинке – плазменном телевизоре седьмого поколения Pioneer PDP-4270XA. Pioneer PDP-4270XA представляет собой новое видение плазменной технологии Дизайн Внешний вид нового телевизора практически не отличается от моделей предыдущего поколения – вс

Три знаменитые плазмы восприятие картинки, на удобство и комфортность. Сегодня 50-дюймовые плазменные телевизоры – оптимальный выбор для домашнего кинотеатра Сначала представим наших экзаменуемых: Sony FWD-50PX2, Pioneer PDP-506XDE и Fujitsu P50XTA51RS. Все три модели имеют одинаковую по вертикальному разрешению матрицу на 768 точек, а Pioneer PDP-506XDE и Fujitsu P50XTA51RS имеют по два ТВ-тюнера для де

Pioneer впервые выпустила плазменные телевизоры "все в одном" Свою линейку плазменных телевизоров 6-го поколения компания Pioneer дополнила двумя новыми моделями — PDP-436RXE и PDP-436SXE. 43-дюймовые плазменные телевизоры класса HD-ready с технологией Pure Vision Black воплощают концепцию «все в одном» (one body). Новые телевизоры Pioneer не требу

Samsung подала иск против Matsushita к закону было осуществлено после года неудачных переговоров по разрешению спора между компаниями Samsung SDI и Matsushita по поводу технологий производства плазменных панелей (plasma display panel – PDP). В своем заявлении Samsung SDI отметила, что иск был подан в ответ на нарушение компанией Matsushita ее патентов по ключевым производственным технологиям PDP. Samsung SDI является к

Pioneer выпустил на российский рынок новую плазму и рекордеры В нашей стране появились новые линейки плазменных телевизоров и DVD-рекордеров Pioneer 6-го поколения, в частности, модель PDP-506 XDE.Плазменные телевизоры Pioneer поддерживают стандарт HD, имеют цифровые тюнеры, а DVD-рекордеры способны на скоростное копирование видео на диск. «Россия, где за 2005 год будет реали

Toshiba уходит с рынка "плазмы" О намерении Toshiba отказаться от производства PDP сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на японскую газету Jiji Press News. По данным этих источников, производство PDP, начиная с середины 2005 года, будет свёрнуто сначала в Японии

Плазменные панели: анализ товарного предложения плеев на российском рынке — явление отнюдь не исключительное. Доля России в общем объеме продаж пока невысока, тем не менее, здесь представлена продукция практически всех основных производителей PDP. Это позволяет утверждать, что и характер товарного предложения на отечественном рынке вполне соответствует современному состоянию мировой индустрии. В обзоре мы использовали прежний принци

Reuters: Sanyo Electric готовится к повышению спроса на плазменные телевизоры Японский производитель электроники Sanyo Electric намерен открыть заводы по выпуску плазменных телевизоров (PDP - Plasma Display Panel) и ЖК-проекторов в Китае с начала следующего года для того, чтобы успеть захватить большую долю растущего азиатского рынка. Третий по величине производитель Японии пл

Sampo открыла линию по производству плазменных панелей Тайваньский производитель бытовой техники Sampo первой на Тайване начала установку производственной линии плазменных панелей (plasma display panel - PDP). Компания продолжает развивать свою стратегию разделения производства, по которой заводы, производящие дорогостоящее оборудование, останутся на Тайване, а производственные линии, выпускающ