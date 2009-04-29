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PDP Proof of Data Possession Доказательство владения данными
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|29.04.2009
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«Плазму» нужно срочно спасать
сказывается на вендорах плазменных панелей – их поставки производителям устройств падают вот уже второй квартал подряд, констатирует DisplaySearch. По данным аналитиков, поставки плазменных панелей (PDP) в 1-м квартале 2009 г. сократились до 2,8 млн штук - на 28% меньше по сравнению с 4-м кварталом 2008 г. и на 22% по сравнению с 1-м кварталом 2008 г. Главным образом, это произошло из-за с
|25.03.2009
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Плазменные панели споткнулись о кризис
В 2009 г. мировые поставки плазменных панелей (PDP) в штучном выражении увеличатся по сравнению с прошлым годом на 6,7%. Рост будет существенно более низким по сравнению с 2008 г., когда поставки панелей увеличились на 19,7% по сравнению с
|16.07.2008
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Odeon PDP 9T: карманный телевизор с DVD
Портативный DVD плеер Odeon PDP 9T — устройство по-своему редкостное. Даже сегодня, когда все и вся производят портативную электронику для развлечений в дороге, далеко не все производители ставят на них телевизионный тюне
|12.05.2008
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Pioneer PDP-LX6090: «девятая плазма»
-дюймовой плазмы будет вполне оправдан. Сделать плазменный субпиксель более черным можно, увеличив скорость затухания люминофора Рассматриваемая нами 60-дюймовая модель представлена в двух вариантах: PDP-LX6090 и PDP-LX6090H. Отличаются они форматом встроенного цифрового тюнера. Модель с индексом H способна принимать цифровой сигнал не только в SD, но и в HD-разрешении. Учитывая высо
|01.04.2008
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Компании пророчат гибель плазменных панелей
Производители плазменных панелей (PDP) считают 2008 г. переломным в истории развития рынка, так как в текущем году они, вероятно, не смогут достичь запланированных объемов продаж, что позволит говорить о смерти технологии, сооб
|27.03.2008
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Samsung начнет массовые поставки 32-дюймовых PDP в Китай
Наблюдая за успехом LG Electronics в Китае, другая корейская компания, Samsung SDI, решила приступить к массовому производству 32-дюймовых плазменных панелей (PDP) в июле 2008 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. В настоящий момент плазменные панели с длиной диагонали больше 32 дюймов, изготавливаемые на линиях Samsung SDI, пос
|26.12.2007
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Производство 40-дюймовых PDP будет сокращаться
Плазменных панелей (PDP) класса 40 дюймов в 2008 г. будет производиться 42% от всего числа, на 16% меньше по сравнению с текущим годом. При этом выпуск панелей с длиной диагонали 50+ увеличится до 41%, сообщает Di
|10.10.2007
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Pioneer PDP-5080XD – плазма эталонного качества
рь: весьма демократичное сочетание цены и качества продукции. При великолепной картинке, стоимость телевизоров Pioneer держится на отметке не выше средней рыночной. Новый плазменный телевизор Pioneer PDP-508XD топовый в своей линейке и позиционируется производителем как референсная визуализация Так что же мы получаем, покупая новый телевизор Pioneer? Обратившись на официальный сайт компании
|05.09.2007
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Pioneer PDP-428XD – долгожданный ТВ восьмого поколения
Знакомство Свершилось. Перед нами долгожданный Pioneer восьмого поколения – 42-дюймовый телевизор Pioneer PDP-428XD серии KURO, что переводится с японского не иначе как черный. Он вполне оправдывает свое название, поскольку обладает ультрачерной плазменной панелью нового поколения. Физическое разре
|30.07.2007
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США: Pioneer начал продавать плазмы восьмого поколения
овые телевизоры обеспечивают до 80% более глубокий черный цвет по сравнению с предыдущими моделями. Всего в продажу на американский рынок вышло четыре телевизора: два бюджетных с диагональю 42 дюйма (PDP-4280HD) и 50 дюймов (PDP-5080HD, кодовое название всей серии - Project Kuro) и две топовые модели аналогичных размеров (PRO-950HD и PRO-1150HD соответственно, Kuro Elite). Все телеви
|01.06.2007
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Pioneer PDP-607XD — плазменный шестидесятник
Несмотря на размер своего экрана, Pioneer PDP-607XD позиционируется производителем как телевизор формата HD-Ready, а флагманом 7-го поколения так и остается 50-дюймовая панель Pioneer PDP-5000EX, обладающая разрешением Full HD.
|01.03.2007
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Лучшая плазма и DVD-плеер компании Pioneer – хорошо ли исполнение дуэтом?
neer представляют собой наилучшее сочетание качество/цена. Именно потому особенно интересно рассмотреть в работе связку из топовых компонентов компании: пятидесятидюймовой Full HD плазменной панели – PDP-5000EX и универсального проигрывателя класса Hi-End – DV-989AVi. Стиль панели Pioneer PDP-5000EX вполне традиционен для всей линейки пионеровских «плазм» Подбирая компоненты для этог
|13.12.2006
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Плазменный телевизор Pioneer PDP-507XD. Больше – лучше
просто Pioneer ранее не давал повода сомневаться в качестве своей продукции, а его плазменные панелей всегда были легендой и эталоном для многих. Посмотрим, как лидер держит планку на модели Pioneer PDP-507XD. Дизайн Стилистическое решение плазменного телевизора Pioneer PDP-507XD абсолютно бескомпромиссно. Ничего лишнего. Экран обрамляет узкая рамка черного лака, в левом нижнем углу
|28.11.2006
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Pioneer готовит выпустить дисплеи для профессионалов
озничной торговле и в качестве информационных табло. В новых 42, 50 и 60-дюймовых плазменных дисплеях применяется новая панель PUREBLACK 2 и видеопроцессор PURE DRIVE PRO. В России 50-дюймовая модель PDP-50MXE20 появится в продаже в декабре 2006 года, 60-дюймовый аппарат PDP-60MXE20 в январе 2007, а 42-дюймовая панель PDP-42MXE20 только в феврале. Все дисплеи будут выпускаться
|13.11.2006
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Первый тест плазмы 7-го поколения от Pioneer
уральности картинки для многих потребителей всего мира. Сегодня нам представилась прекрасная возможность поподробнее рассказать об очередной новинке – плазменном телевизоре седьмого поколения Pioneer PDP-4270XA. Pioneer PDP-4270XA представляет собой новое видение плазменной технологии Дизайн Внешний вид нового телевизора практически не отличается от моделей предыдущего поколения – вс
|12.07.2006
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Три знаменитые плазмы
восприятие картинки, на удобство и комфортность. Сегодня 50-дюймовые плазменные телевизоры – оптимальный выбор для домашнего кинотеатра Сначала представим наших экзаменуемых: Sony FWD-50PX2, Pioneer PDP-506XDE и Fujitsu P50XTA51RS. Все три модели имеют одинаковую по вертикальному разрешению матрицу на 768 точек, а Pioneer PDP-506XDE и Fujitsu P50XTA51RS имеют по два ТВ-тюнера для де
|07.03.2006
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Pioneer впервые выпустила плазменные телевизоры "все в одном"
Свою линейку плазменных телевизоров 6-го поколения компания Pioneer дополнила двумя новыми моделями — PDP-436RXE и PDP-436SXE. 43-дюймовые плазменные телевизоры класса HD-ready с технологией Pure Vision Black воплощают концепцию «все в одном» (one body). Новые телевизоры Pioneer не требу
|07.12.2005
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Samsung подала иск против Matsushita
к закону было осуществлено после года неудачных переговоров по разрешению спора между компаниями Samsung SDI и Matsushita по поводу технологий производства плазменных панелей (plasma display panel – PDP). В своем заявлении Samsung SDI отметила, что иск был подан в ответ на нарушение компанией Matsushita ее патентов по ключевым производственным технологиям PDP. Samsung SDI является к
|27.09.2005
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Pioneer выпустил на российский рынок новую плазму и рекордеры
В нашей стране появились новые линейки плазменных телевизоров и DVD-рекордеров Pioneer 6-го поколения, в частности, модель PDP-506 XDE.Плазменные телевизоры Pioneer поддерживают стандарт HD, имеют цифровые тюнеры, а DVD-рекордеры способны на скоростное копирование видео на диск. «Россия, где за 2005 год будет реали
|28.12.2004
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Toshiba уходит с рынка "плазмы"
О намерении Toshiba отказаться от производства PDP сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на японскую газету Jiji Press News. По данным этих источников, производство PDP, начиная с середины 2005 года, будет свёрнуто сначала в Японии
|23.04.2003
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Плазменные панели: анализ товарного предложения
плеев на российском рынке — явление отнюдь не исключительное. Доля России в общем объеме продаж пока невысока, тем не менее, здесь представлена продукция практически всех основных производителей PDP. Это позволяет утверждать, что и характер товарного предложения на отечественном рынке вполне соответствует современному состоянию мировой индустрии. В обзоре мы использовали прежний принци
|05.07.2002
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Reuters: Sanyo Electric готовится к повышению спроса на плазменные телевизоры
Японский производитель электроники Sanyo Electric намерен открыть заводы по выпуску плазменных телевизоров (PDP - Plasma Display Panel) и ЖК-проекторов в Китае с начала следующего года для того, чтобы успеть захватить большую долю растущего азиатского рынка. Третий по величине производитель Японии пл
|14.12.2001
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Sampo открыла линию по производству плазменных панелей
Тайваньский производитель бытовой техники Sampo первой на Тайване начала установку производственной линии плазменных панелей (plasma display panel - PDP). Компания продолжает развивать свою стратегию разделения производства, по которой заводы, производящие дорогостоящее оборудование, останутся на Тайване, а производственные линии, выпускающ
|12.01.2001
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Samsung и LG выходят на рынок плазменных дисплеев
Компании Samsung SDI и LG Electronics намерены внедриться на рынок плазменных дисплеев - PDP - на котором в настоящее время доминирующее положение занимают японские компании -Fujitzu Hitachi Plasma Display (совместное предприятие Fijitzu и Hitachi) и NEC Corp. Корейские компании на
PDP и организации, системы, технологии, персоны:
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