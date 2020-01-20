Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
PDP
Proof of Data Possession
Доказательство владения данными
Публикаций - 39, упоминаний - 72
PDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4434 4
|ТМХ - Трансмашхолдинг 55 4
|GEM Capital 4 3
|GHP Group 5 2
|Почта России ПАО 1693 1
|Газпром ПАО 606 1
|Coursera 40 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 4
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1637 1
|Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
|Иванов Александр 78 4
|Быховский Александр 3 2
|Mark Garber - Гарбер Марк 2 2
|Дуров Павел 216 1
|Солодухин Константин 108 1
|Клименко Оксана 2 1
|Палий Анатолий 2 1
|ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 95 2
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 759 4
|Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 892733, в очереди разбора - 795895.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 892733, в очереди разбора - 795895.
Создано именных указателей - 46901.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru