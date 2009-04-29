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PDP Proof of Data Possession Доказательство владения данными

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


29.04.2009 «Плазму» нужно срочно спасать

сказывается на вендорах плазменных панелей – их поставки производителям устройств падают вот уже второй квартал подряд, констатирует DisplaySearch. По данным аналитиков, поставки плазменных панелей (PDP) в 1-м квартале 2009 г. сократились до 2,8 млн штук - на 28% меньше по сравнению с 4-м кварталом 2008 г. и на 22% по сравнению с 1-м кварталом 2008 г. Главным образом, это произошло из-за с
25.03.2009 Плазменные панели споткнулись о кризис

В 2009 г. мировые поставки плазменных панелей (PDP) в штучном выражении увеличатся по сравнению с прошлым годом на 6,7%. Рост будет существенно более низким по сравнению с 2008 г., когда поставки панелей увеличились на 19,7% по сравнению с

16.07.2008 Odeon PDP 9T: карманный телевизор с DVD

Портативный DVD плеер Odeon PDP 9T — устройство по-своему редкостное. Даже сегодня, когда все и вся производят портативную электронику для развлечений в дороге, далеко не все производители ставят на них телевизионный тюне
12.05.2008 Pioneer PDP-LX6090: «девятая плазма»

-дюймовой плазмы будет вполне оправдан. Сделать плазменный субпиксель более черным можно, увеличив скорость затухания люминофора Рассматриваемая нами 60-дюймовая модель представлена в двух вариантах: PDP-LX6090 и PDP-LX6090H. Отличаются они форматом встроенного цифрового тюнера. Модель с индексом H способна принимать цифровой сигнал не только в SD, но и в HD-разрешении. Учитывая высо
01.04.2008 Компании пророчат гибель плазменных панелей

Производители плазменных панелей (PDP) считают 2008 г. переломным в истории развития рынка, так как в текущем году они, вероятно, не смогут достичь запланированных объемов продаж, что позволит говорить о смерти технологии, сооб
27.03.2008 Samsung начнет массовые поставки 32-дюймовых PDP в Китай

Наблюдая за успехом LG Electronics в Китае, другая корейская компания, Samsung SDI, решила приступить к массовому производству 32-дюймовых плазменных панелей (PDP) в июле 2008 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. В настоящий момент плазменные панели с длиной диагонали больше 32 дюймов, изготавливаемые на линиях Samsung SDI, пос
26.12.2007 Производство 40-дюймовых PDP будет сокращаться

Плазменных панелей (PDP) класса 40 дюймов в 2008 г. будет производиться 42% от всего числа, на 16% меньше по сравнению с текущим годом. При этом выпуск панелей с длиной диагонали 50+ увеличится до 41%, сообщает Di
10.10.2007 Pioneer PDP-5080XD – плазма эталонного качества

рь: весьма демократичное сочетание цены и качества продукции. При великолепной картинке, стоимость телевизоров Pioneer держится на отметке не выше средней рыночной. Новый плазменный телевизор Pioneer PDP-508XD топовый в своей линейке и позиционируется производителем как референсная визуализация Так что же мы получаем, покупая новый телевизор Pioneer? Обратившись на официальный сайт компании
05.09.2007 Pioneer PDP-428XD – долгожданный ТВ восьмого поколения

Знакомство Свершилось. Перед нами долгожданный Pioneer восьмого поколения – 42-дюймовый телевизор Pioneer PDP-428XD серии KURO, что переводится с японского не иначе как черный. Он вполне оправдывает свое название, поскольку обладает ультрачерной плазменной панелью нового поколения. Физическое разре
30.07.2007 США: Pioneer начал продавать плазмы восьмого поколения

овые телевизоры обеспечивают до 80% более глубокий черный цвет по сравнению с предыдущими моделями. Всего в продажу на американский рынок вышло четыре телевизора: два бюджетных с диагональю 42 дюйма (PDP-4280HD) и 50 дюймов (PDP-5080HD, кодовое название всей серии - Project Kuro) и две топовые модели аналогичных размеров (PRO-950HD и PRO-1150HD соответственно, Kuro Elite). Все телеви
01.06.2007 Pioneer PDP-607XD — плазменный шестидесятник

Несмотря на размер своего экрана, Pioneer PDP-607XD позиционируется производителем как телевизор формата HD-Ready, а флагманом 7-го поколения так и остается 50-дюймовая панель Pioneer PDP-5000EX, обладающая разрешением Full HD.

01.03.2007 Лучшая плазма и DVD-плеер компании Pioneer – хорошо ли исполнение дуэтом?

neer представляют собой наилучшее сочетание качество/цена. Именно потому особенно интересно рассмотреть в работе связку из топовых компонентов компании: пятидесятидюймовой Full HD плазменной панели – PDP-5000EX и универсального проигрывателя класса Hi-End – DV-989AVi. Стиль панели Pioneer PDP-5000EX вполне традиционен для всей линейки пионеровских «плазм» Подбирая компоненты для этог
13.12.2006 Плазменный телевизор Pioneer PDP-507XD. Больше – лучше

просто Pioneer ранее не давал повода сомневаться в качестве своей продукции, а его плазменные панелей всегда были легендой и эталоном для многих. Посмотрим, как лидер держит планку на модели Pioneer PDP-507XD. Дизайн Стилистическое решение плазменного телевизора Pioneer PDP-507XD абсолютно бескомпромиссно. Ничего лишнего. Экран обрамляет узкая рамка черного лака, в левом нижнем углу
28.11.2006 Pioneer готовит выпустить дисплеи для профессионалов

озничной торговле и в качестве информационных табло. В новых 42, 50 и 60-дюймовых плазменных дисплеях применяется новая панель PUREBLACK 2 и видеопроцессор PURE DRIVE PRO. В России 50-дюймовая модель PDP-50MXE20 появится в продаже в декабре 2006 года, 60-дюймовый аппарат PDP-60MXE20 в январе 2007, а 42-дюймовая панель PDP-42MXE20 только в феврале. Все дисплеи будут выпускаться
13.11.2006 Первый тест плазмы 7-го поколения от Pioneer

уральности картинки для многих потребителей всего мира. Сегодня нам представилась прекрасная возможность поподробнее рассказать об очередной новинке – плазменном телевизоре седьмого поколения Pioneer PDP-4270XA. Pioneer PDP-4270XA представляет собой новое видение плазменной технологии Дизайн Внешний вид нового телевизора практически не отличается от моделей предыдущего поколения – вс
12.07.2006 Три знаменитые плазмы

восприятие картинки, на удобство и комфортность. Сегодня 50-дюймовые плазменные телевизоры – оптимальный выбор для домашнего кинотеатра Сначала представим наших экзаменуемых: Sony FWD-50PX2, Pioneer PDP-506XDE и Fujitsu P50XTA51RS. Все три модели имеют одинаковую по вертикальному разрешению матрицу на 768 точек, а Pioneer PDP-506XDE и Fujitsu P50XTA51RS имеют по два ТВ-тюнера для де
07.03.2006 Pioneer впервые выпустила плазменные телевизоры "все в одном"

Свою линейку плазменных телевизоров 6-го поколения компания Pioneer дополнила двумя новыми моделями — PDP-436RXE и PDP-436SXE. 43-дюймовые плазменные телевизоры класса HD-ready с технологией Pure Vision Black воплощают концепцию «все в одном» (one body). Новые телевизоры Pioneer не требу
07.12.2005 Samsung подала иск против Matsushita

к закону было осуществлено после года неудачных переговоров по разрешению спора между компаниями Samsung SDI и Matsushita по поводу технологий производства плазменных панелей (plasma display panel – PDP). В своем заявлении Samsung SDI отметила, что иск был подан в ответ на нарушение компанией Matsushita ее патентов по ключевым производственным технологиям PDP. Samsung SDI является к
27.09.2005 Pioneer выпустил на российский рынок новую плазму и рекордеры

В нашей стране появились новые линейки плазменных телевизоров и DVD-рекордеров Pioneer 6-го поколения, в частности, модель PDP-506 XDE.Плазменные телевизоры Pioneer поддерживают стандарт HD, имеют цифровые тюнеры, а DVD-рекордеры способны на скоростное копирование видео на диск. «Россия, где за 2005 год будет реали
28.12.2004 Toshiba уходит с рынка "плазмы"

О намерении Toshiba отказаться от производства PDP сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на японскую газету Jiji Press News. По данным этих источников, производство PDP, начиная с середины 2005 года, будет свёрнуто сначала в Японии
23.04.2003 Плазменные панели: анализ товарного предложения

плеев на российском рынке — явление отнюдь не исключительное. Доля России в общем объеме продаж пока невысока, тем не менее, здесь представлена продукция практически всех основных производителей PDP. Это позволяет утверждать, что и характер товарного предложения на отечественном рынке вполне соответствует современному состоянию мировой индустрии. В обзоре мы использовали прежний принци
05.07.2002 Reuters: Sanyo Electric готовится к повышению спроса на плазменные телевизоры

Японский производитель электроники Sanyo Electric намерен открыть заводы по выпуску плазменных телевизоров (PDP - Plasma Display Panel) и ЖК-проекторов в Китае с начала следующего года для того, чтобы успеть захватить большую долю растущего азиатского рынка. Третий по величине производитель Японии пл
14.12.2001 Sampo открыла линию по производству плазменных панелей

Тайваньский производитель бытовой техники Sampo первой на Тайване начала установку производственной линии плазменных панелей (plasma display panel - PDP). Компания продолжает развивать свою стратегию разделения производства, по которой заводы, производящие дорогостоящее оборудование, останутся на Тайване, а производственные линии, выпускающ
12.01.2001 Samsung и LG выходят на рынок плазменных дисплеев

Компании Samsung SDI и LG Electronics намерены внедриться на рынок плазменных дисплеев - PDP - на котором в настоящее время доминирующее положение занимают японские компании -Fujitzu Hitachi Plasma Display (совместное предприятие Fijitzu и Hitachi) и NEC Corp. Корейские компании на

Публикаций - 94, упоминаний - 95

PDP и организации, системы, технологии, персоны:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 43
Samsung Electronics 11065 43
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 39
LG Electronics 3735 38
Hitachi - Хитачи 1501 25
Sony 6739 23
Fujitsu 2105 17
Philips 2099 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 15
Sharp Corporation 1062 14
Toshiba Corporation 2980 13
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 12
Samsung SDI 84 11
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 11
Seiko Epson Corporation 908 9
InFocus 70 8
Hitachi Fujitsu Plasma Display 33 7
Intel Corporation 12811 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Формоза - Formoza 179 6
Canon 1439 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 5
Powercom - Пауэрком 76 5
Merlion - Ippon 54 5
Rover - RoverComputers 423 5
Mustek Systems - Mustek Optic Computers & Communikation International - Most Unique Scanning Technology 83 5
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 5
Chloride Group PLC 18 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 5
Xerox - The Haloid Company 1168 4
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 4
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 4
Merlion iRU - Деловой офис 352 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Fostergroup 52 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 7
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 4
Композит 99 4
Daewoo 104 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
GEM Capital 8 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
GHP Group 5 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Эра HD - Эра ХД 54 2
Газпром ПАО 1493 2
Hyundai Motor Company 436 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Ferrari NV 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Petrobras 6 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 11 1
101Hotels.com 456 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Stellantis - Maserati 14 1
Почта России ПАО 2370 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Coursera 65 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 11 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - СЕБРАЕ - Бразильское агентство по поддержке микро-и малых предприятий - Бразильская служба поддержки микро-и малых предприятий 2 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
BRASCOM - Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 64
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 43
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 31
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 27
Контрастность 3042 24
Плазма - Plasma - Плазмон - Плазмоид - Плазменные технологии - ионизированный газ, одно из четырёх классических агрегатных состояний вещества 397 24
Электроника - PDP - Plasma Display Panel - Плазменная панель - Газоразрядный экран - Плазменный телевизор 220 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 23
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 20
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 16
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 16
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 14
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 11
ТВ-тюнер - TV tuner 520 10
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 8
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1513 7
Наушники - Headphones 4479 7
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 268 7
Аксессуары 4282 7
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 7
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Innolux Corporation - Pioneer - телевизоры 45 15
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 5
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 5
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 5
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 4
SRS Labs - TruBass 23 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - юридически значимый электронный документооборот - TerraLink ECM - TerraLink Enterprise Content Management 41 2
Vostok - VST - токен - криптовалюта 12 2
Sony Bravia 251 2
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
Philips Smart TV - Philips PFL - Philips PFS 84 2
Philips Ambilight 103 2
Samsung PS - серия телевизоров 27 2
Innolux Corporation - Pioneer DVD-проигрыватель 33 2
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 2
Fujitsu Aviamo 7 2
Eastman Kodak Picture CD 43 2
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 2
NEC Plasma Display 3 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
VK - Mail.Ru Почта 418 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Apple iPhone 6 4861 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 151 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 93 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 25 1
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 1
Vostok Trade 2 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 49 1
Наумов Максим 100 7
Ширшов Павел 76 4
Беляева Татьяна 29 4
Patel Riddhi - Пэтел Риддхи 11 3
Быховский Александр 3 2
Mark Garber - Гарбер Марк 2 2
Дуров Павел 329 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Солодухин Константин 119 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Allen Paul - Аллен Пол 125 1
Новикова Елена 105 1
Чернов Александр 18 1
Клименко Оксана 3 1
Палий Анатолий 3 1
Зенкин Денис 263 1
Воробьев Ярослав 2 1
Калиновский Игорь 2 1
Калиниченко Михаил 19 1
Сударева Галина 7 1
Мишко Сергей 5 1
Прутков Козьма 7 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Аносов Дмитрий 3 1
Шевченко Филипп 1 1
Min Michael - Мин Майкл 3 1
Woosik Chu - Вусик Чу 6 1
Zhihua Gu - Жихуа Гу 1 1
Hsieh David - Хси Дэвид 9 1
Gagnon Paul - Гэнон Пол 12 1
Weber Larry - Уэбер Ларри 2 1
Дьяченко Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 34
Япония 13807 34
Южная Корея - Республика 7052 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Европа 24964 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Китай - Тайвань 4245 6
Казахстан - Республика 6048 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Италия - Рим 208 3
Сингапур - Республика 1953 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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Япония - Хиого, Хёго - Амагасаки 10 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
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Израиль 2856 2
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Ближний Восток 3154 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
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Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
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