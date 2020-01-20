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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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PDP
Proof of Data Possession
Доказательство владения данными



20.01.2020 Владение данными 2
05.09.2019 Российский «государственный блокчейн» готовит «революцию» в мировой логистике 1
16.07.2019 Российский «государственный блокчейн» Vostok продан целиком 1
21.05.2019 Инвестор Telegram и Coursera вложился в российскую блокчейн-платформу Vostok 1
15.02.2019 ИТ-«дочка» «Ростеха» будет внедрять «самую быструю блокчейн-платформу в мире» 1
24.07.2013 Бразилия: госпроекты разогнали ИТ-рынок 1
09.12.2011 Вехи CHANGHONG - одного из мировых лидеров LED-технологий 1
10.02.2011 Умер пионер компьютерной индустрии 2
26.06.2009 42" ТВ LG: Плазма живее всех живых 1
30.04.2009 Выбор большого телевизора 1
29.04.2009 «Плазму» нужно срочно спасать 5
23.04.2009 Плазма в минусе, ЖК идет на поправку 3
25.03.2009 Плазменные панели споткнулись о кризис 5
25.03.2009 Поставки плазменных панелей в 2009 г. вырастут на 6,7% 2
04.02.2009 В 2008 году было продано 15,1 млн плазменных панелей 3
01.11.2008 Продажи плазменных панелей обошли прогнозы аналитиков 4
31.07.2008 Во II квартале в мире было продано 3,5 млн. плазменных панелей 2
01.04.2008 Компании пророчат гибель плазменных панелей 3
27.03.2008 Samsung начнет массовые поставки 32-дюймовых PDP в Китай 2
07.03.2008 Pioneer расскажет Panasonic свои секреты 1
04.03.2008 Pioneer прекращает выпуск плазменных панелей 1
04.03.2008 Pioneer прекращает выпуск плазменных панелей 1
26.02.2008 Pioneer прекратит выпуск 42-дюймовых панелей 2
28.12.2007 Samsung: новая вершина в создании телевизоров 1
26.12.2007 Производство 40-дюймовых PDP будет сокращаться 3
20.11.2007 Дефицит ЖК-панелей переключает Samsung на «плазму» 2
26.10.2007 Плазменные и ЖК-панели: продажи поставили рекорд 3
04.09.2007 10 советов как выбрать телевизор 1
20.04.2007 Hitachi намерен увеличить долю на рынке плазменных ТВ 1
26.05.2006 LG научилась получать три 50-дюймовые плазменные панели из одной заготовки 1
27.03.2006 Выбор большого ТВ: определяемся с технологией 1
24.03.2006 CeBIT 2006: Интриги закончились 1
03.03.2006 ЖК против плазмы: обвал цен неизбежен 1
03.03.2006 ЖК или плазма: кто победит? 1
08.02.2006 Samsung и Panasonic: новая фаза "плазменной" войны 3
06.04.2005 ITResearch опубликовала результаты исследования российского ИТ-рынка в 2004 году 2
11.03.2005 "Сокол" подвел итоги года 1
11.03.2005 CeBIT-2005: телевизор Samsung рекордного размера 1
16.02.2005 У домашних проекторов все больше шансов проникнуть в ваш дом 3

Публикаций - 39, упоминаний - 72

PDP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1544 19
Samsung Electronics 6775 13
Ростех - Ростехнологии 2241 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1697 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
Waves Protocol - Waves Platform 11 4
Microsoft Corporation 13912 2
IBM 4502 1
Oracle Corporation 3964 1
Telegram Group 706 1
Барс груп 402 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 357 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Sanyo Electric 137 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4434 4
ТМХ - Трансмашхолдинг 55 4
GEM Capital 4 3
GHP Group 5 2
Почта России ПАО 1693 1
Газпром ПАО 606 1
Coursera 40 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 457 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1637 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3178 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1664 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2683 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 140 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 6548 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 702 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1375 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3442 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 824 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 421 1
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1071 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1646 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1695 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11038 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1147 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 2
Vostok - VST - токен - криптовалюта 10 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 256 1
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 1
Vostok Trade 2 1
Иванов Александр 78 4
Быховский Александр 3 2
Mark Garber - Гарбер Марк 2 2
Дуров Павел 216 1
Солодухин Константин 108 1
Клименко Оксана 2 1
Палий Анатолий 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6884 7
Япония 3826 7
Россия - Российская федерация - РФ 65957 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 18098 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6971 4
Европа 4590 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20678 3
Сингапур - Республика 913 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9376 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 854 2
Южная Корея - Республика 1879 2
Израиль 905 2
Казахстан - Республика 3137 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 293 1
Земля - планета Солнечной системы 1613 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1784 1
Австралия - Австралийский Союз 1392 1
Ближний Восток 1732 1
Бразилия - Федеративная Республика 1306 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9146 1
Северная Америка 1650 1
Швейцария - Цюрих 128 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 8 1
США - Бриджпорт 1 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 95 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1378 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 520 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 759 4
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 4
Олимпийские игры - Olympic Games 336 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 337 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 64 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2005 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 892733, в очереди разбора - 795895.
Создано именных указателей - 46901.
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