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Центральный банк Бразилии Banco Central do Brasil Национальный банк экономического и социального развития BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
УПОМИНАНИЯ
Центральный банк Бразилии и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксаков Анатолий 156 1
|Усманов Алишер 301 1
|Титов Борис 58 1
|Петров Дмитрий 65 1
|Фридман Михаил 139 1
|Глазьев Руслан 1 1
|Аузан Александр 10 1
|Касацкий Александр 1 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Кузьмичев Алексей 51 1
|Карнаухов Алексей 1 1
|Федотов Валерий 2 1
|Мильнер Юрий 135 1
|Глазьев Юрий 1 1
|Гавренков Сергей 12 1
|Глазьев Сергей 14 1
|Поликанов Сергей 2 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Лаврентьев Иван 5 1
|Касацкий Андрей 1 1
|Боровиков Игорь 132 1
|Поляков Кирилл 16 1
|Хан Герман 52 1
|Рабаев Геннадий 1 1
|Рабаева Лиана 1 1
|Sznifer Isaias - Шнифер Исайя 1 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
|Бурых Дмитрий 4 1
|Медведев Павел 5 1
|Martins Dalton - Мартинс Далтон 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 2
|Gartner - Гартнер 3577 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
|IDC - International Data Corporation 4922 1
|Индекс потребительского доверия 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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