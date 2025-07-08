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Индексная книга (каталог) CNews*
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Центральный банк Бразилии Banco Central do Brasil Национальный банк экономического и социального развития BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social


УПОМИНАНИЯ


08.07.2025 Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000 1
25.11.2021 В России появился мессенджер с ВКС и искусственным интеллектом 1
30.11.2018 Семья Глазьева разработала крипторубль на американской платформе. Расследование CNews 1
08.12.2016 Инвестор Facebook и «Вконтакте» вложился в «убийцу» банков 1
18.01.2016 Softline начала скупку зарубежных ИТ-компаний 1
07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта 1
13.12.2013 Банк уволил ИТ-сотрудника за отчет об опасных уязвимостях 1
08.08.2013 Е-commerce чудо в Бразилии: подробности 1
24.07.2013 Бразилия: госпроекты разогнали ИТ-рынок 2
12.07.2012 Бразильский ИТ-рынок в 5 раз больше российского 1
06.06.2005 Бразилия переходит на Linux 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Центральный банк Бразилии и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10024 2
X Corp - Twitter 2889 2
Meta Platforms - Facebook 4480 2
VK - Mail.ru Group 3493 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4229 2
Cielo - VisaNet 3 2
МегаФон 9400 1
SAP SE 5350 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3262 1
Softline - Софтлайн 3030 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 310 1
GitHub 890 1
Philips 2066 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Quorum - Кворум - 128 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии 34 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 560 1
America Movil 55 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Agrivita - Экопроект 1 1
Softline Compusoftware 1 1
Zynga Game Network 132 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 52 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2154 1
TrueConf - ТруКонф 410 1
Oracle Corporation 6770 1
IBM - International Business Machines Corp 9484 1
Информтехнология 3 1
Amazon Inc - Amazon.com 3062 1
Microsoft Corporation 24925 1
НСПК - Национальная система платежных карт 863 2
Petrobras 6 2
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 954 1
Альфа-Групп 719 1
Совкомбанк ПАО 264 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 257 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 102 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 533 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
Airbnb 93 1
Сургутнефтегаз - СНГ 273 1
Sequoia Capital 114 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Take Wing 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
General Atlantic - GA 27 1
FF Angel - Founders Fund 16 1
Tiger Global Management 44 1
General Dynamics 57 1
Капитал ООО 4 1
Nubank 2 1
CatalunyaCaixa - Catalunya Banc - Caixa Catalunia - CaixaBank 10 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 37 1
Visa International 1956 1
American Express - Amex 331 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 27 1
Avianca - Aerovias del Continente Americano 6 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2043 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5023 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2765 2
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - СЕБРАЕ - Бразильское агентство по поддержке микро-и малых предприятий - Бразильская служба поддержки микро-и малых предприятий 2 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12200 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3447 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4658 1
Федеральное казначейство России 1826 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1002 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 410 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 264 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Правительство Онтарио - Исполнительный совет Онтарио - Органы государственной власти 6 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 34 1
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
BRASCOM - Бразильская ассоциация компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 2
МЕРКОСУР - Mercosur - Mercosul - Mercado Común del Sur - Mercado Comum do Sul - Ñemby Ñemuha - Southern Common Market 4 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 186 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
ABECS - Бразильская ассоциация кредитных карт и услуг 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69168 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16382 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5625 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32324 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21293 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16533 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53853 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11700 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22070 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5445 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5193 2
Умные платформы 1781 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26229 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21233 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1360 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 515 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4331 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29552 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7811 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 422 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12472 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3096 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1537 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 896 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6991 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28397 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 564 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1630 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2561 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1584 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24873 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4011 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8468 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11507 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1263 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6632 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15562 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7706 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4809 1
Linux OS 10336 2
Microsoft Windows 16000 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1853 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 393 1
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 34 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 43 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 178 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
JPMorgan Chase - IIN - Interbank Information Network - Межбанковская информационная сеть 1 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 673 1
Apple iPhone 6 4863 1
Google Android 14361 1
Apple iOS 8018 1
Google Play - Google Store - Android Market 3368 1
Apple macOS 2135 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1098 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3351 1
Microsoft Windows XP 2411 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4788 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
Visa VisaNet 10 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 143 1
Аксаков Анатолий 156 1
Усманов Алишер 301 1
Титов Борис 58 1
Петров Дмитрий 65 1
Фридман Михаил 139 1
Глазьев Руслан 1 1
Аузан Александр 10 1
Касацкий Александр 1 1
Моисеев Алексей 33 1
Кузьмичев Алексей 51 1
Карнаухов Алексей 1 1
Федотов Валерий 2 1
Мильнер Юрий 135 1
Глазьев Юрий 1 1
Гавренков Сергей 12 1
Глазьев Сергей 14 1
Поликанов Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Лаврентьев Иван 5 1
Касацкий Андрей 1 1
Боровиков Игорь 132 1
Поляков Кирилл 16 1
Хан Герман 52 1
Рабаев Геннадий 1 1
Рабаева Лиана 1 1
Sznifer Isaias - Шнифер Исайя 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 915 1
Бурых Дмитрий 4 1
Медведев Павел 5 1
Martins Dalton - Мартинс Далтон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150620 9
Бразилия - Федеративная Республика 2407 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52728 5
Америка Латинская 1848 3
Бразилия - Сан-Паулу 163 2
Индия - Bharat 5572 2
Европа 24439 2
Германия - Федеративная Республика 12813 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1383 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44495 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14290 1
Индонезия - Республика 981 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1005 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1149 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1028 1
Таджикистан - Республика 888 1
Португалия - Португальская Республика 932 1
Россия - ЦФО - Брянская область 366 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Ангола - Республика 33 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 1
Африка - Африканский регион 3527 1
Америка - Американский регион 2176 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Испания - Королевство 3740 1
Канада 4929 1
Турция - Турецкая республика 2433 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1759 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 246 1
Беларусь - Брестская область - Брест 63 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17606 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
Япония 13394 1
Америка Южная 860 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49646 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53113 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16847 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5631 4
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2014 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5300 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2550 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 903 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2521 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14324 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30564 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8027 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6200 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2127 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6041 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3551 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11357 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 630 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4111 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 798 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 194 1
Кибернетика - Cybernetics 246 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4177 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1644 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5080 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6531 1
Английский язык 6773 1
Аренда 2509 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 745 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4557 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8291 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 214 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2953 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 640 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3441 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5774 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1035 1
Bloomberg 1334 1
NYT - The New York Times 1067 1
Царьград - телеканал 27 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 1
Daily Mail 55 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3339 2
Gartner - Гартнер 3577 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Индекс потребительского доверия 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1581 1
РАН - Российская академия наук 1944 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 5 1
University of Alberta - Альбертский университет - Университет канадской провинции Альберта 43 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1238 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2505 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Создано именных указателей - 178277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

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Наука

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

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