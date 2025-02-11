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Индексная книга (каталог) CNews*
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Медведев Павел



11.02.2025 «Технологии — и точка» построил для «Вкусно — и точка» платформу данных на продуктах Arenadata 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
13.12.2013 Банк уволил ИТ-сотрудника за отчет об опасных уязвимостях 1
18.06.2012 Премия «Финансовая элита России 2012»: объявлены лауреаты 1
11.01.2012 Бюджетный комитет Госдумы поддержал законопроект об электронном документообороте при приостановлении операций по счетам 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Медведев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9727 1
Yandex - Яндекс 7393 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12699 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1484 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
HandySolutions - Хэндисолюшенс 11 1
ГПБ - Газпромбанк 1086 2
Citi - Citibank - Ситибанк 319 2
Альфа-Банк 1774 1
Ренессанс Страхование 160 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
РЖД - Российские железные дороги 1907 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2372 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
Bayer AG - Байер 85 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 339 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 247 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Транснефть 300 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 138 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 17 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 130 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 11 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
ФосАгро 126 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5942 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2187 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1366 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 343 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 669 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1395 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19493 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 778 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5027 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6811 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21219 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12566 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24529 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6167 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12787 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  663 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5290 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3827 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4489 1
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 24 1
Чижиков Эдуард 4 1
Курбатов Владимир 35 1
Плешков Алексей 67 1
Воробьев Артем 26 1
Ерин Андрей 22 1
Баранов Александр 14 1
Аксаков Анатолий 155 1
Лобанков Василий 1 1
Пятых Василий 1 1
Морозов Александр 23 1
Потапов Александр 28 1
Лукашин Юрий 3 1
Малярчук Юрий 8 1
Вороненков Юрий 1 1
Легезо Денис 40 1
Волков Алексей 50 1
Соломанидин Геннадий 4 1
Лаврешин Геннадий 3 1
Кудряшов Геннадий 1 1
Костин Андрей 59 1
Макаров Борис 2 1
Бутенко Валерий 13 1
Тихонов Сергей 14 1
Черкашин Павел 38 1
Скородумов Анатолий 65 1
Цариковский Федор 32 1
Миронов Сергей 61 1
Иванов Михаил 100 1
Павлунин Станислав 14 1
Горный Александр 41 1
Макар Александр 7 1
Широков Александр 25 1
Попков Андрей 24 1
Коротнев Константин 34 1
Карпов Антон 13 1
Шевченко Дмитрий 13 1
Лысенко Юрий 33 1
Воронова Мария 11 1
Хрусталев Александр 33 1
Курило Андрей 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 144971 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43329 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7471 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17443 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13332 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Европа Восточная 3077 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48180 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18598 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 349 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9851 1
Миграция населения - Миграционные службы 413 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10974 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5990 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2490 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 461 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 634 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 154 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8072 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 107 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 701 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3483 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4483 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 376 1
Эндаумент - Endowment 4 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 135 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1149 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 172 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11251 1
Daily Mail 55 1
ТАСС Телеком 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8141 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Финансовая элита России - премия 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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