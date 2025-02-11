«Технологии — и точка» построил для «Вкусно — и точка» платформу данных на продуктах Arenadata

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» внедрила новую платформу данных: проект реализован ИТ-компанией «Технологии — и точка», а в его основу легли продукты группы Arenadata. В результате «Вкусно — и точка» получила собственную современную технологическую платформу для управления данными, аналитики и отчетности, предиктивных моделей и прогнозирования. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Основной предпосылкой проекта стала необходимость заменить унаследованное хранилище с отчетностью, реализованное на СУБД Oracle: после ухода зарубежного вендора сеть осталась без регулярных обновлений продукта и возможности пользоваться техподдержкой разработчика.

«Мы искали российского вендора, с которым могли бы построить долгосрочное сотрудничество. При этом видели, что весь рынок замещает импортные продукты, а крупные игроки переходят либо на стек Arenadata, либо на похожие open source системы. В результате мы выбрали Arenadata, в том числе и потому, что вендор мог предоставить нам услуги по технической поддержке, а также поделиться с нашей командой своей экспертизой», — отметил Павел Медведев, CDO «Технологии — и точка».

Для построения новой технологической платформы «Вкусно — и точка» были выбраны следующие продукты Arenadata: для хранения и обработки больших объемов данных — СУБД Arenadata DB (ADB); для онлайн-обработки аналитических OLAP-запросов — СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM); масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени Arenadata Streaming (ADS); каталог данных Arenadata Catalog (ADC).

Полный компонентный набор новой платформы данных включает в себя системы управления реляционными и многомерными базами данных, ETL-инструмент, BI-инструмент, систему для работы с ML-моделями машинного обучения и искусственного интеллекта, систему управления мастер-данными, систему управления метаданными и интеграционную шину.

«Проект «Вкусно — и точка», в рамках которого строится платформа данных на стеке продуктов Arenadata, наглядно демонстрирует, как локальная разработка может существенно развить возможности сети по работе с данными и управлению имеющейся информацией», — сказал Андрей Жуков, коммерческий директор Группы Arenadata.

«В настоящий момент на новой платформе данных уже реализованы следующие бизнес-задачи: ML-модели для прогнозирования продаж, оптимизации труда, управления жизненным циклом клиентов по всем предприятиям «Вкусно — и точка»; комплекс задач A/B-тестирования для анализа рынка; витрины данных и аналитические дашборды для бизнес-подразделений компании «Вкусно — и точка».

«Мы не просто мигрировали функционал старого хранилища данных один в один, а существенно улучшили его, предоставив бизнесу новые аналитические возможности и средства поддержки принятия решений. Кроме того, с переходом на новую платформу данных на базе ПО Arenadata мы смогли загружать и обрабатывать большие данные из внутренних и внешних источников, что невозможно было сделать в старой системе из-за существовавших в ней технических ограничений», — сказал Павел Медведев.