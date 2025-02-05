ГПБ ГС-инвест Arenadata QuickMarts ADQM
Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная система управления базами данных, созданная на основе ClickHouse, с корпоративной поддержкой, расширенным функционалом и дополнительным контролем качества релизов. С её помощью компании могут в режиме реального времени генерировать аналитические отчёты разного плана, используя большие объёмы информации, хранящейся в плоских витринах.
ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермаков Александр 29 3
|Власюк Максим 9 3
|Мартынов Антон 21 2
|Смирнов Глеб 4 2
|Кудрявцева Юлия 17 1
|Трандин Сергей 92 1
|Большаков Александр 4 1
|Близгарев Юрий 6 1
|Кириленко Татьяна 1 1
|Усачев Сергей 3 1
|Рыбаков Александр 29 1
|Габдулгазиев Станислав 1 1
|Ерофеев Денис 6 1
|Гончаров Игорь 6 1
|Иткин Владимир 6 1
|Герасимов Сергей 11 1
|Севергин Кирилл 1 1
|Зинкевич Сергей 56 1
|Халатян Михаил 1 1
|Семенихин Артем 2 1
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