Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167805
ИКТ 13058
Организации 10241
Ведомства 1441
Ассоциации 968
Технологии 3391
Системы 25037
Персоны 71500
География 2740
Статьи 1506
Пресса 1180
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2559
Мероприятия 842

ГПБ ГС-инвест Arenadata QuickMarts ADQM

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная система управления базами данных, созданная на основе ClickHouse, с корпоративной поддержкой, расширенным функционалом и дополнительным контролем качества релизов. С её помощью компании могут в режиме реального времени генерировать аналитические отчёты разного плана, используя большие объёмы информации, хранящейся в плоских витринах


05.02.2025 Выручка группы Arenadata превысила 6 млрд руб. в 2024 году 1
11.12.2024 ИТ-интегратор «Гринатом» существенно увеличит число специалистов на курсах Arenadata 1
26.11.2024 Новый коннектор объединил Arenadata Catalog и СУБД Picodata 1
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами 1
01.11.2024 K2 Cloud и Arenadata заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
30.07.2024 АЛРОСА строит информационную систему по управлению данными на продуктах вендора Arenadata 1
11.07.2024 «Северсталь» строит хранилище данных на стеке продуктов Arenadata 1
08.07.2024 СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК 1
20.06.2024 Молотком или отверткой? Как компании выбирают между специализированными и универсальными СУБД 1
18.06.2024 Быстрая аналитика со встроенной СУБД: PIX Robotics и Arenadata выпускают совместное решение 1
08.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» развивает технологии работы с данными, используя Arenadata Hadoop 1
27.02.2024 Arenadata вошла в топ-5 основных контрибьютеров в ClickHouse среди мирового сообщества 1
24.11.2023 Axenix внедрила новую аналитическую платформу для «Юнилевер Русь» на платформе Arenadata 1
27.06.2023 Arenadata QuickMarts получил сертификат соответствия ФСТЭК 1
13.03.2023 Как импортозаместить аналитическую платформу SAP: дорожная карта 1
07.03.2023 Как с помощью импортозамещающих технологий снизить нагрузку на SAP HANA 1
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 1
29.06.2022 «Форсайт» и Arenadata расширяют сотрудничество 1
23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1
10.02.2022 «Дом.РФ» надстроит «зоопарк» ПО российским хранилищем данных на основе необычных СУБД 1
12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 231 21
Broadcom - VMware - Greenplum 98 7
Oracle Corporation 6700 3
SAP SE 5280 3
Базальт СПО - BaseALT 658 2
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 2
Sapiens solutions - Сапиенс солюшнс 6 2
IBM - International Business Machines Corp 9443 2
GitHub 825 2
Tencent 158 2
Teradata 212 2
BI Consult - Би Ай Консалт 15 2
Microsoft Corporation 24645 1
8241 1
Ред Софт - Red Soft 712 1
Diasoft - Диасофт 876 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 454 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 127 1
Газинформсервис - ГИС 276 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 56 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 385 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 232 1
Квантом 6 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
Google LLC 11797 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 810 1
Vertica 39 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 103 1
Северсталь Инфоком 63 1
Алроса ИТ - Алроса Информационные технологии - ALROSA Technology - Алмазный ТНЦ 30 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Газпром нефть 620 1
Ак Барс Банк 272 1
Unilever - Юнилевер Русь 152 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Северсталь ПАО - Severstal 482 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 21 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4121 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11672 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Федеральное казначейство России 1780 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 138 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1968 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11395 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7412 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66311 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19439 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9404 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6585 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4693 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3861 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29766 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13519 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50659 5
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 32 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5787 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24188 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 387 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27555 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25422 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5028 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30801 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1136 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2138 2
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 512 2
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 44 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 285 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1144 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11009 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4230 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 455 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5728 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2129 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5283 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11979 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10122 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15755 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 121 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1902 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 99 14
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 141 11
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 39 9
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 14 8
Apache Hadoop 429 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1263 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 60 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 4
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 162 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 22 4
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 2
Apache NiFi 18 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 2
ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 13 2
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 213 2
Semrush 7 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 696 1
Python - высокоуровневый язык программирования 938 1
Intel x86 - архитектура процессора 1858 1
Oracle Java - язык программирования 3082 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 530 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1057 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1329 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2278 1
Diasoft Flextera 57 1
C/C++ - Язык программирования 757 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3226 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 64 1
Форсайт Аналитическая платформа 11 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greenplum DB - Pivotal Greenplum Database 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 17 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata LogSearch - ADLS 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 266 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
Apache Airflow 44 1
Amazon OpenSearch 23 1
Ермаков Александр 29 3
Власюк Максим 9 3
Мартынов Антон 21 2
Смирнов Глеб 4 2
Кудрявцева Юлия 17 1
Трандин Сергей 92 1
Большаков Александр 4 1
Близгарев Юрий 6 1
Кириленко Татьяна 1 1
Усачев Сергей 3 1
Рыбаков Александр 29 1
Габдулгазиев Станислав 1 1
Ерофеев Денис 6 1
Гончаров Игорь 6 1
Иткин Владимир 6 1
Герасимов Сергей 11 1
Севергин Кирилл 1 1
Зинкевич Сергей 56 1
Халатян Михаил 1 1
Семенихин Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144756 16
Казахстан - Республика 5540 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17426 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52162 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1669 1
Узбекистан - Республика 1729 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 932 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 724 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51187 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14384 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8462 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48128 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24165 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4830 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13557 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3492 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5431 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2359 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1641 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5537 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4984 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Афина - множественное значение 55 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3168 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8058 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10967 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2309 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 365 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 730 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3953 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1214 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 796 1
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 363 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6990 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3131 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29152 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18555 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3209 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338602, в очереди разбора - 770384.
Создано именных указателей - 167805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще