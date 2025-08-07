Arenadata выпустила продукт ADQM Control для контроля и анализа состояния кластеров Arenadata QuickMarts

Компания Arenadata выпустила первый публичный релиз нового компонента продукта Arenadata QuickMarts (ADQM) — ADQM Control. Это абсолютно новый и уникальный инструмент DBA, позволяющий существенно упростить администрирование и оптимизировать работу баз данных кластеров ADQM. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Дмитрий Безруков, руководитель отдела TPM Arenadata: «Мы рады представить всем пользователям продуктов Arenadata абсолютно новый инструмент для более глубокого мониторинга и анализа состояния продукта ADQM на основе СУБД ClickHouse, не имеющий прямых аналогов на коммерческом рынке и в open source. Компания Arenadata планомерно воплощает стратегию по реализации специализированных и более функциональных решений для более глубокого анализа своих продуктов и управления ими под общим наименованием Control. Разработка ADQM Control длилась более полутора лет, и в рамках нее были решены сотни продуктовых и оптимизационных задач. Мы надеемся, что пользователи продукта ADQM высоко оценят удобство, гибкость и функционал нового инструмента».

Ключевые возможности продукта ADQM Control

Мониторинг состояния кластеров ADQM на основе системных и сервисных метрик. Реализован функционал сбора, анализа, хранения и визуализации информации о состоянии подключенных кластеров ADQM, в том числе: Heat map — визуально удобное представление информации о состоянии всех хостов кластеров ADQM; настраиваемый список оповещений о потенциальных и зафиксированных критических проблемах, зафиксированных на хостах кластеров ADQM; настраиваемый список инцидентов — оповещений о проблемах, объединенных в единую логическую группу; хранение и представление истории оповещений на основе настроенных сервисных метрик хостов кластеров ADQM с возможностью их сортировки и фильтрации.

Мониторинг, сбор метрик и анализ состояния СУБД ADQM. Реализована возможность сбора данных и контроля состояния таблиц с данными кластеров ADQM, в том числе на уровне колонок, с возможностью их визуального и табличного представления для более эффективного управления ADQM и доступными ресурсами кластера. Это возможно за счет информации о редко используемых данных и оптимального выбора кодеков сжатия.

Анализ пользовательских запросов. Реализован функционал анализа пользовательских SQL-запросов, включая такие возможности, как сбор различных метрик по пользовательским запросам (пользователь, синтаксис, статус выполнения, длительность выполнения, потребляемые ресурсы, частота выполнения и многие другие), сортировка и фильтрация собранных данных, визуализация данных по запросам в виде удобных графиков. Это позволяет быстро и удобно анализировать пользовательскую нагрузку, выявлять и предотвращать выполнение проблемных запросов, определять потребляемые и требуемые ресурсы, диагностировать произошедшие ошибки, повышая общую эффективность и стабильность работы кластеров СУБД ADQM.

Функционал управления доступом и пользователями. Реализованы базовые функции управления пользователями ADQM Control с возможностью вывода списка пользователей, его фильтрации и с функцией поиска. Также пользователям доступно управление парольными политиками.

Поддержка SSL для всех сервисов ADQM Control. В целях обеспечения современного уровня безопасности работы с данными реализована возможность безопасного соединения с кластерами ADQM, а также защиты каналов обмена данными между всеми компонентами сервиса ADQM Control за счёт поддержки SSL-шифрования трафика. Настройка SSL-соединений выполняется просто и удобно через кластерное действие Manage SSL в интерфейсе системы.

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД на основе технологии ClickHouse, ставшей фактически отраслевым стандартом для реализации задач оперативной бизнес-аналитики на больших объёмах данных. Продукт подходит компаниям, которым нужна быстрая аналитика, и может применяться в различных сферах бизнеса.

ADQM решает такие задачи, как: быстрая обработка одновременных запросов сотен пользователей витрин данных; работа в связке с СУБД Arenadata DB (ADB) для реализации data-mart-слоя; хранение и анализ временных рядов; Data Science; анализ серверных журналов; СУБД для BI-систем.

Продукт Arenadata QuickMarts сертифицирован ФСТЭК России по требованиям к четвертому уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4).