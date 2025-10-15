Разделы

СУБД «Квант-Гибрид» предназначена для управления моделями данных автоматизированных систем различного назначения с повышенными требованиями к производительности, надёжности и безопасному хранению информации.

УПОМИНАНИЯ


15.10.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Концерна Гранит» 1
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
20.06.2023 «Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям перейти на независимые СУБД 1
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Квантом и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 205 3
Квантом 8 2
Oracle Corporation 6838 2
Базальт СПО - BaseALT 765 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 464 1
Microsoft Corporation 25153 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 31 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 169 1
ИКС 375 1
Teradata - Терадата 218 1
Ред Софт - Red Soft 953 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 328 1
Газинформсервис - ГИС 388 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 265 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 324 1
Концерн Гранит 5 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 605 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 185 1
НКК - Национальная платформа - 54 1
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 1
ОКБ Бурстройпроект 2 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 548 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12662 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4756 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3322 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5168 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12192 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71673 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8049 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22463 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56034 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14551 2
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 149 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5748 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 447 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7296 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31562 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21636 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26853 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25699 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1203 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2362 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12834 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 655 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17058 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30934 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4697 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10004 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21752 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8744 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 1
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 314 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16596 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4372 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3464 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22667 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3195 1
СУБД Реляционная - NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 34 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5170 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33409 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2592 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1836 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1457 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1709 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 77 2
НКК - ГКС - Систематика - Optimining - СвойРМ 10 1
ИКС - Гарда DBF - Гарда БД 48 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 328 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 485 1
Intel x86 - архитектура процессора 1969 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1096 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 537 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 79 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3412 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 36 1
IBM DB2 392 1
Apache Hadoop 444 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 612 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 83 1
IBM Netezza 16 1
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 58 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 831 1
Oracle Java - язык программирования 3311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 601 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1075 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 153 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2399 1
C/C++ - Язык программирования 830 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 89 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 69 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 19 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 119 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 1
НКК - ГКС - Доверенная среда - Триафлай 33 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 199 1
Гостев Сергей 1 1
Турканов Игорь 1 1
Недолужко Владимир 1 1
Сизов Михаил 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 154567 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53200 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14430 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7990 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45249 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18367 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9956 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54339 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3625 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14825 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8170 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1327 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50673 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4276 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31385 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25584 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1908 1
Мобиус технологии - Академия Мобиус 7 1
