Сизов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Сизов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
|Шадаев Максут 1109 1
|Врацкий Андрей 155 1
|Харитонов Вадим 36 1
|Абакумов Евгений 217 1
|Нестеров Алексей 153 1
|Васильев Александр 66 1
|Иншаков Дмитрий 50 1
|Петров Артем 25 1
|Замаруев Владимир 41 1
|Ульянов Николай 150 1
|Калякин Павел 74 1
|Кислов Алексей 4 1
|Алексеенко Евгений 2 1
|Оберемок Надежда 38 1
|Аксенов Олег 54 1
|Ефремова-Гарт Ирина 1 1
|Ефремова Ирина 5 1
|Аникин Дмитрий 57 1
|Нальский Максим 44 1
|Груздев Евгений 1 1
|Григорович Артем 2 1
|Милованов Андрей 39 1
|Каушанский Александр 42 1
|Воронин Павел 165 1
|Солдатенкова Ксения 34 1
|Белан Иван 34 1
|Лобанов Михаил 14 1
|Натрусов Артем 305 1
|Мухортов Александр 6 1
|Чаркин Евгений 307 1
|Клепиков Алексей 120 1
|Малышев Сергей 92 1
|Никитин Сергей 86 1
|Васильев Сергей 51 1
|Новикова Елена 97 1
|Кирьянова Александра 142 1
|Копосов Максим 73 1
|Теплицкий Дмитрий 81 1
|Широков Сергей 20 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Мобиус технологии - Академия Мобиус 7 4
|Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 254 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1387632, в очереди разбора - 729615.
Создано именных указателей - 184022.
