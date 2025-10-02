Разделы

Сизов Михаил


УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 «Норбит» перевела «Мобиус Технологии» на новую CRM 1
09.10.2024 «Норбит» обеспечит миграцию «Мобиус Технологии» на новую CRM 1
17.07.2024 «Мобиус Технологии» расширяет направления взаимодействия c VK Tech 1
05.07.2024 «Мобиус Технологии» усиливает присутствие на Урале 1
22.05.2024 «Аквариус» подписал соглашение о намерениях с «Мобиус Технологии» 1
21.05.2024 «Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных 1
13.02.2024 Российский бизнес бежит от импортозамещения. Он чинит западную технику до последнего и не спешит переходить на отечественную 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
16.11.2023 Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии» 1
20.06.2023 «Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям перейти на независимые СУБД 1
22.05.2023 «Мобиус технологии» поможет сократить нехватку ИТ-специалистов в России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Сизов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 31 10
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 943 2
8774 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 94 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 199 1
Квантом 8 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13814 1
Ростелеком 10144 1
Yandex - Яндекс 8181 1
Microsoft Corporation 25077 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 186 1
SAP SE 5395 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 610 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 593 1
TrueConf - ТруКонф 417 1
Ланит Интеграция 204 1
Adobe Systems 1565 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 368 1
Picvario - Пикварио 18 1
Oracle Corporation 6812 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 89 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 235 1
Сбер - СберБизнес Софт 76 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 57 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 492 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 222 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 228 1
Газинформсервис - ГИС 370 1
R-Vision - Р-Вижн 193 1
Центр развития цифровых технологий 21 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 1
Apple Inc 12462 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2210 1
Nvidia - Mellanox Technologies 91 1
ICL ГК 438 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 351 1
Polymedia - Полимедиа 148 1
Supermicro 122 1
Nvidia Corp 3669 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 44 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7937 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1754 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2946 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 543 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 528 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 462 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 504 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 257 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 90 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 508 1
РЖД - Российские железные дороги 1976 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1113 1
ВТБ - Почта Банк 492 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 123 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 542 1
Абсолют Банк 240 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 105 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 40 1
ОТЭКО ГК 27 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 55 1
Русагро Группа Компаний 327 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 488 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 11 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12612 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2103 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1972 1
Федеральное казначейство России 1850 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1888 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 433 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 372 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10927 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22201 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11738 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7385 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9944 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7226 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12772 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16776 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22502 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14840 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33190 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1484 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1300 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5404 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1666 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3444 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 970 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4347 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8004 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2332 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 653 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16768 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1396 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25245 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5192 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3790 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6691 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8684 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3340 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9176 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1150 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 608 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12176 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1441 1
Квантом - Квант-гибрид СУБД 4 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 332 1
Новые облачные технологии - МойОфис 854 1
НКТ - Р7-Офис 450 1
СалютДевайсы - GigaChat 312 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 52 1
OpenAI ChatGPT 472 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 242 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 393 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 910 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 75 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 73 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 97 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
1С:Аналитика 24 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 68 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7272 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 590 1
FreePik 1315 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 70 1
НКТ - Р7-графика 39 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1955 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 971 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 227 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 166 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 186 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 34 1
Шадаев Максут 1109 1
Врацкий Андрей 155 1
Харитонов Вадим 36 1
Абакумов Евгений 217 1
Нестеров Алексей 153 1
Васильев Александр 66 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Петров Артем 25 1
Замаруев Владимир 41 1
Ульянов Николай 150 1
Калякин Павел 74 1
Кислов Алексей 4 1
Алексеенко Евгений 2 1
Оберемок Надежда 38 1
Аксенов Олег 54 1
Ефремова-Гарт Ирина 1 1
Ефремова Ирина 5 1
Аникин Дмитрий 57 1
Нальский Максим 44 1
Груздев Евгений 1 1
Григорович Артем 2 1
Милованов Андрей 39 1
Каушанский Александр 42 1
Воронин Павел 165 1
Солдатенкова Ксения 34 1
Белан Иван 34 1
Лобанов Михаил 14 1
Натрусов Артем 305 1
Мухортов Александр 6 1
Чаркин Евгений 307 1
Клепиков Алексей 120 1
Малышев Сергей 92 1
Никитин Сергей 86 1
Васильев Сергей 51 1
Новикова Елена 97 1
Кирьянова Александра 142 1
Копосов Максим 73 1
Теплицкий Дмитрий 81 1
Широков Сергей 20 1
Щемелинин Вадим 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14391 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3128 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53059 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 742 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2891 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1570 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1613 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2630 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 542 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14770 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8134 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31245 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9853 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2226 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3569 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7887 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7220 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2036 2
HRM - HR брендинг 114 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2559 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3742 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 385 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7726 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4864 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 448 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 426 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1402 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6126 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5878 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2435 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17139 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4184 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6740 1
Экономический эффект 1172 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2684 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9432 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2691 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5742 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 432 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6241 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4684 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3720 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1022 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4277 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2097 1
CNews Инновация года - награда 129 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 67 1
Мобиус технологии - Академия Мобиус 7 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 254 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1178 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
CNews AWARDS - награда 535 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 76 1
