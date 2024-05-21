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«Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных

Компания «Мобиус Технологии» подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Промобит» — российским разработчиком и производителем вычислительной техники. Партнеры договорились о совместном создании линейки отечественных серверов и систем хранения данных (СХД), отвечающих современным требованиям к функционалу, отказоустойчивости и производительности. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

Объединение «Мобиус Технологии» и «Промобит» будет способствовать появлению качественных продуктов отечественного производства — с поддержкой, обучением и сопровождением на уровне ведущих мировых производителей.

В отличие от компаний, которые перенесли в Россию только этап сборки готовых решений, «Промобит» производит продукты из комплектующих, созданных либо самостоятельно, либо другими отечественными производителями. Собственная разработка аппаратных компонентов, а также встраиваемого и системного ПО, позволяет создавать уникальные продукты.

«Мобиус Технологии» применит свой опыт технической поддержки серверов и СХД мировых вендоров, а также знание требований к функциональности, параметрам надежности и производительности. Кроме того, «Мобиус технологии» займется построением каналов продаж и системы обучения заказчиков и партнеров, технической поддержкой, обеспечит обратную связь от пользователей продуктов для дальнейшей разработки.

Совместные продукты «Мобиус Технологии» и «Промобит» будут создаваться в рамках OEM- и ODM-моделей — для максимального соответствия реалиям импортозамещения.

«Наш опыт в разработке и производстве импортозамещающих продуктов и экспертиза «Мобиус Технологии» в технологическом консалтинге и сервисе уровня enterprise синергетически усиливают обе компании, и в конечном счете выигрывает заказчик, который получит современное технологическое решение, — сказал Максим Копосов, директор компании «Промобит».

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«Наше партнерство является ответом на вызов, стоящий перед всей экосистемой российских вендоров — обеспечить технологическую независимость страны, чтобы у компаний появился доступ к качественным решениям отечественного производства, — сказал управляющий партнер «Мобиус Технологии» Михаил Сизов. — Мы и «Промобит» отлично дополняем друг друга по компетенциям, необходимым для вывода новых продуктов».

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Bitblaze (ООО «Промобит») — российский разработчик и производитель серверов, систем хранения данных, рабочих станций и ноутбуков. Особенностью подхода компании является максимальная опора на российскую компонентную базу. Имеет широчайший опыт применения российских процессоров — «Эльбрус», «Байкал». Занимается разработкой специализированного программного обеспечения для систем хранения данных.

«Мобиус Технологии» — системный интегратор и сервис-провайдер, работает на рынках России и СНГ более 10 лет. Предоставляет услуги по технологическому консалтингу на аппаратном, системном и прикладном уровнях. Команда высококвалифицированных ИТ-инженеров, архитекторов и консультантов обладает опытом работы как с международными, так и с российскими вендорами. Собственный учебный центр «Академия Мобиус» также оказывает услуги переквалификации и подготовки ИТ-кадров. В своей деятельности компания руководствуется принципами устойчивого развития и корпоративной цифровой ответственности.

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