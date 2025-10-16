Разделы

Мобиус технологии Академия Мобиус


СОБЫТИЯ


16.10.2025 В «Мобиус Технологии» разработали ИИ-решение для оценки компетенций персонала 1
22.05.2024 «Аквариус» подписал соглашение о намерениях с «Мобиус Технологии» 1
21.05.2024 «Мобиус Технологии» и «Промобит» создадут линейку отечественных серверов и систем хранения данных 1
23.04.2024 В компании «Мобиус Технологии» появился сотрудник с искусственным интеллектом 1
16.04.2024 «Мобиус Технологии» усиливает мультивендорную экспертизу 1
16.11.2023 Как осуществлять техподдержку после ухода западных вендоров? Опыт «Мобиус Технологии» 2
15.09.2023 К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise 1
20.06.2023 «Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям перейти на независимые СУБД 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Мобиус технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 32 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 668 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 1
Квантом 8 1
Oracle Corporation 6843 1
HP Inc. 5749 1
Huawei 4170 1
Cisco Systems 5212 1
Dell EMC 5084 1
HP - Hewlett-Packard 3641 1
IBM - International Business Machines Corp 9539 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 205 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 966 1
Hitachi - Хитачи 1480 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 374 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31590 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10014 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1038 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4383 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 123 1
AdTech - Реферальный маркетинг - Реферальная программа 19 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30988 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 977 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 656 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1571 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6605 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16604 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3469 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14897 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21648 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11824 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12203 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1319 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6742 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2365 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5457 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5638 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7449 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3857 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8061 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1982 1
Квантом - Квант-гибрид СУБД 5 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1462 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Сизов Михаил 11 4
Брумирский Дмитрий 3 2
Исаев Данила 1 1
Тригуб Александр 6 1
Турканов Игорь 1 1
Дианов Александр 1 1
Гохман Григорий 1 1
Железняк Алексей 1 1
Медведев Михаил 5 1
Широков Сергей 20 1
Копосов Максим 73 1
Харитонов Николай 9 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 7
Россия - РФ - Российская федерация 154732 7
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17982 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 546 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 746 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8176 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7250 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1618 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2445 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2567 1
HRM - HR брендинг 114 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 434 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 624 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 680 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2043 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7955 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3633 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1531 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9982 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1026 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2706 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6172 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 248 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2234 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 954 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

