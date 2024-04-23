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В компании «Мобиус Технологии» появился сотрудник с искусственным интеллектом

Компания «Мобиус Технологии» в несколько раз повысила скорость обработки документов благодаря роботу «Валере» — новому «сотруднику» компании, созданному на основе искусственного интеллекта. Он взял на себя рутинную работу, которая прежде требовала серьезных трудозатрат. При этом вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, благодаря Валере сведена к нулю. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологии».

«В 2023 г. обороты компании значительно увеличились, — сказал директор по финансовому и операционному управлению «Мобиус Технологии» Александр Тригуба. — Как следствие, серьезно вырос объем счетов и их количество. Стало ясно, что эту ресурсоемкую и рутинную работу необходимо автоматизировать, чтобы высвободить время сотрудников для более важных задач».

В результате, на основе искусственного интеллекта был создан робот, полностью преобразивший работу с документами. Он считывает данные, обрабатывает их с учетом самых важных критериев (стоимости товара, номера партии и т.п.) и форматирует по заданному шаблону — после чего остается только перенести их в базу буквально в один клик. При этом полностью исключены ошибки в цифрах при переносе и форматировании данных.

«Робот "Валера" демонстрирует возможности Robotic Process Automation для автоматизации повторяющейся монотонной работы, например, обработки счетов. При создании "Валеры" мы использовали не только классические технологии роботизации бизнес-процессов, но и новые технологии нейронных сетей. Сейчас робот за пять с половиной минут может выполнить операции, на которые у человека до этого уходило семь с половиной часов», — сказал Алексей Железняк, генеральный директор компании PRO100ROBOT, разработавшей "Валеру" для «Мобиус Технологии».

Искусственный интеллект, заложенный в основу робота, способен к самообучению. Сталкиваясь с незнакомым типом документа или другими нестандартными данными, Валера сигнализирует администраторам, а после этого осваивает новый формат для дальнейших операций. Робот также способен рассылать сообщения, чтобы сотрудники могли оперативно узнавать о завершении обработки счетов. Благодаря Валере, работа с документами ускорилась в несколько раз.

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Цифровизация

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«Мобиус Технологии» — системный интегратор и сервис-провайдер, работает на рынках России и СНГ более 10 лет. Предоставляет услуги по технологическому консалтингу на аппаратном, системном и прикладном уровнях. Команда высококвалифицированных ИТ-инженеров, архитекторов и консультантов обладает опытом работы как с международными, так и с российскими вендорами. Собственный учебный центр «Академия Мобиус» также оказывает услуги переквалификации и подготовки ИТ-кадров. В своей деятельности компания руководствуется принципами устойчивого развития и корпоративной цифровой ответственности.

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