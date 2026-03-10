Разделы

Брумирский Дмитрий


СОБЫТИЯ


10.03.2026 Okdesk и «Мобиус Технологии» объявили о стратегическом партнерстве 1
16.04.2024 «Мобиус Технологии» усиливает мультивендорную экспертизу 1
15.09.2023 К команде «Мобиус технологии» присоединился эксперт по направлению Hewlett Packard Enterprise 1
27.07.2023 «Мобиус технологии» масштабировала работу с клиентскими заявками на основе отечественного решения Okdesk 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Брумирский Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 39 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 675 2
Huawei 4310 1
Dell EMC 5112 1
Cisco Systems 5243 1
Oracle Corporation 6914 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1007 1
HP - Hewlett-Packard 3645 1
Hitachi - Хитачи 1482 1
IBM - International Business Machines Corp 9571 1
HP Inc. 5782 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15054 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23513 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74403 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58068 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11663 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12370 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1145 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1013 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4867 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9855 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3594 1
Okdesk - Облачные Решения 69 2
Федулов Кирилл 54 2
Дианов Александр 1 1
Медведев Михаил 5 1
Исаев Данила 1 1
Гохман Григорий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159339 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18464 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8271 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1570 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3750 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15347 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26188 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5536 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3287 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7409 1
Мобиус технологии - Академия Мобиус 8 2
