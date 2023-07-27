«Мобиус технологии» масштабировала работу с клиентскими заявками на основе отечественного решения Okdesk

«Мобиус технологии» внедрила трехмерную модель сервиса на базе российской service desk платформы компании Okdesk. Новое решение позволило в несколько раз масштабировать работу с клиентскими обращениями и обладает достаточным потенциалом для дальнейшего расширения.

В 2022 г. многие представители российского бизнеса остались без сервисной поддержки и привычного ПО в связи с уходом западных ИТ-вендоров. Компания «Мобиус технологии» в этих условиях взяла на себя роль сервисного партнера и интегратора, что потребовало серьезной перестройки внутренних процессов и увеличения штата. Прежний отдел сервисной поддержки был преобразован в трехуровневую структуру. Первый уровень – выездные инженеры, выполняющие работы на территории клиента; второй – удаленная поддержка; третий – эксперты по отдельным продуктам (как штатные специалисты, так и удаленные партнеры).

Как следствие, компании потребовалось масштабное serviсe desk решение, способное автоматизировать работу с клиентскими обращениями при такой трехуровневой структуре. При этом поиск велся среди отечественных поставщиков, чтобы избежать санкционных рисков. После анализа доступного на рынке предложения было выбрано несколько вариантов. Более подробное изучение сузило выбор до двух опций, из которой лучшей была признана платформа компании Okdesk.

«Одним из основных аргументов в пользу Okdesk стало удобное и быстрое мобильное приложение. Кроме того, нам импонировал дух стартапа с амбициями федерального масштаба, который мы чувствовали при общении со специалистами Okdesk», — сказал Дмитрий Брумирский, директор департамента технического сервиса «Мобиус технологии».

«В Okdesk мы, с одной стороны, использовали свой многолетний опыт разработки корпоративных систем класса service desk, а с другой — хотели сделать продукт лёгким и доступным для компании любого масштаба», — отметил директор по развитию Okdesk Кирилл Федулов.

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После двух месяцев тестирования начался ввод платформы Okdesk в эксплуатацию. Полный переход на новую схему работы состоялся осенью 2022 г. Кроме непосредственной работы с заявками, Okdesk также позволяет отслеживать ее общую эффективность. Теперь «Мобиус технологии» может еще точнее оценивать трудозатраты и продуктивность работы сотрудников.

«С помощью Okdesk мы предоставляем клиентам персональный личный кабинет, откуда можно следить за всеми заявками независимо от географического положения. Решение также позволяет четко видеть, куда расходуется время сотрудников, что помогает оптимизировать внутренние процессы. Словом, эта платформа стала для нас отличным решением», — сказал Дмитрий Брумирский, директор департамента технического сервиса «Мобиус технологии».