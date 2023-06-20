«Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям перейти на независимые СУБД

Компания «Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям добиться цифровой независимости СУБД. После ухода западных поставщиков СУБД она обеспечит внедрение и поддержку эффективного решения «Квант-гибрид» от российского вендора.

После введения санкций в России стали недоступны две самые популярные системы управления базами данных (СУБД): одну из них использовали более 80% российских компаний, вторую – более 60%. Поэтому вопрос об их полноценной замене встал очень остро. Ответом на этот запрос рынка стало появление российских СУБД, созданных на основе решений с открытым исходным кодом. Лидируют среди них разработки на основе PostgreSQL.

Компания «Квантом» доработала исходный код PostgreSQL и создала СУБД «Квант-гибрид», превосходящую базовое OpenSource-решение по ряду параметров. В частности, скорость загрузки российской СУБД выше на 180-200%, а за счет реализации тредовой модели в асинхронном балансировщике соединений она демонстрирует более стабильные нагрузочные характеристики. «Квант-гибрид» содержит до 10 функциональных расширений, поддерживает биттемпоральную модель данных, функцию быстрой загрузки данных и режим работы «только на запись», не останавливается при резком увеличении нагрузки, а также включает расчет рисков.

«Мобиус технологии» как партнер компании «Квантом» выступает в роли технологического консультанта. Специалисты компании проанализируют, насколько заказчику целесообразно использовать на своем ландшафте решение «Квант-гибрид». Если будет сделан вывод, что применение продукта возможно, то «Мобиус технологии» подготовит пилотную версию: на небольшой выборке данных продемонстрирует, как будет идти миграция и последующая работа на новой СУБД. По завершении пилотного проекта эксперты «Мобиус технологии» обеспечат полномасштабную миграцию в связке с инженерами и архитекторами компании «Квантом».

«Наша компания обладает экспертизой в области решений управления данными и поможет заказчику сделать обстоятельный выбор, то есть проанализировать потребности заказчика, соотнести их с возможностями продукта и помочь принять оптимальное решение», – сказал Михаил Сизов, управляющий партнер «Мобиус технологии».

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«Мы очень рады партнерству с компанией «Мобиус технологии», – отметил Игорь Турканов, руководитель Научного Центра компании «Квантом». – Сейчас российский бизнес находится на пути к цифровой независимости и нуждается не только в продуктах, способных заменить разработки ушедших вендоров, но и в экспертизе мирового уровня. Мы уверены, что «Мобиус технологии» как технологический консультант поможет российским заказчикам найти оптимальные подходы для решения их задач».

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«Мобиус технологии» – поставщик услуг технологического консалтинга и сервисного обслуживания информационной инфраструктуры среднего и крупного бизнеса в России и странах СНГ, российский системный интегратор с собственным штатом ИТ-инженеров, архитекторов и узкопрофильных специалистов. В рамках «Мобиус академии» компания обучает и перепрофилирует ИТ-специалистов заказчика в соответствии с потребностями бизнеса.