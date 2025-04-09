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Квантом

Квантом


09.04.2025 В России полностью остановлено производство отечественных телевизоров. Они оказались никому не нужны 1
20.06.2023 «Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям перейти на независимые СУБД 2
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 1
08.04.2020 Как Россия потратит 7,5 млрд руб. на развитие квантовых сенсоров 1
26.08.2019 России нужен 51 миллиард на вторую квантовую революцию 1
06.04.2005 "Система" оседлала завод "Квант" 1
30.06.2003 Сельское хозяйство переходит на космические рельсы 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Квантом и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24756 2
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 190 2
Базальт СПО - BaseALT 679 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 409 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 187 1
Google LLC 11893 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 125 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 1
Intel Corporation 12258 1
IBM - International Business Machines Corp 9462 1
Quantum Technologies Flagship 3 1
Honeywell 285 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 126 1
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 21 1
Muquans 1 1
Hamamatsu Photonics 6 1
QDTI - Quantum Diamond Technologies 1 1
Сенсорные Системы 66 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 175 1
Ред Софт - Red Soft 760 1
Oracle Corporation 6741 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 254 1
Газинформсервис - ГИС 296 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 238 1
Системы документооборота 498 1
Ситроникс - Элакс 10 1
Ситроникс - Элион 7 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 25 1
Dephan - Дефан 2 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 503 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 47 1
CLAAS 6 1
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
Европейская агротехника 1 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1230 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 578 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 142 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4283 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11593 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21015 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12150 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7577 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1349 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 571 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5848 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7020 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 591 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28131 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1776 2
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4005 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3281 2
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Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 536 2
NASA TRLs - NASA Technology readiness levels - Уровень готовности технологии 19 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 72 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14290 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5200 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 831 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14029 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6749 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5006 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1300 2
Квантом - Квант-гибрид СУБД 4 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 282 1
Intel x86 - архитектура процессора 1883 1
Python - высокоуровневый язык программирования 973 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 491 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3270 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 27 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1671 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 471 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 730 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 547 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 110 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2301 1
C/C++ - Язык программирования 775 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 76 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 74 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 66 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 17 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 110 1
Сизов Михаил 10 1
Кабаев Сергей 3 1
Рахманов Максим 47 1
Воронков Владимир 3 1
Табаченко Петр 3 1
Турканов Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 3
Европа 21863 2
Земля - планета Солнечной системы 10434 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 1
Германия - Федеративная Республика 12748 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17287 1
Индия - Bharat 5505 1
Япония 13336 1
Ирландия - Республика 1017 1
Франция - Французская Республика 7884 1
Куба - Республика 367 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 855 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 622 1
Азовское море - Азовское побережье 38 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8688 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4007 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5165 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4433 2
Образование в России 2257 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8911 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18944 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2931 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3187 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2473 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 307 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10015 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1599 2
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4056 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3478 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 105 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2458 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1398 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8153 1
Закон Мура - Moore's law 208 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2162 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 7 1
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1355 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 293 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4515 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3725 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 113 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5707 1
Энергетика - Energy - Energetically 5178 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5026 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8173 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 384 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1541 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 957 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 460 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 16 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 14 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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