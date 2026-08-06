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Концерн Гранит Квантом Квант-гибрид СУБД

Концерн Гранит - Квантом - Квант-гибрид СУБД

СУБД «Квант-Гибрид» предназначена для управления моделями данных автоматизированных систем различного назначения с повышенными требованиями к производительности, надёжности и безопасному хранению информации.

 

Игорь Турканов, Заместитель генерального директора, Концерн-ГРАНИТ "Шифрование данных в СУБД "Квант-гибрид"" Конференция CNews 12.03.2026 | Москва "СУБД: технологии, миграция и администрирование 2026"

 

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06.08.2026 ИТ-экосистема «Лукоморье» подтвердила совместимость своих продуктов с отечественной СУБД «Квант-Гибрид» 2
23.03.2026 Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет 2
15.10.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором «Концерна Гранит» 2
31.05.2024 «Национальная компьютерная корпорация» подписала стратегические соглашения с «ОКБ Бурстройпроект» и «Концерн Гранит» 1
20.06.2023 «Мобиус технологии» в партнерстве с компанией «Квантом» поможет российским компаниям перейти на независимые СУБД 1
29.11.2022 Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL 1
26.05.2021 «Гарда БД» поддерживает предиктивную защиту СУБД «Квант-гибрид» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Концерн Гранит и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 5
Oracle Corporation 7074 4
Квантом 11 3
Microsoft Corporation 25775 3
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Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 1
Ситроникс - Ситроникс Клауд - Sitronics Cloud - Концэл 8 1
Yandex - Лаборатория Алисы 7 1
МегаФон 10742 1
Yandex - Яндекс 9215 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
ИКС 538 1
InfoWatch - Инфовотч 1185 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Diasoft - Диасофт 1144 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Код Безопасности 812 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 101 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Teradata - Терадата 225 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Гранит 57 3
ОКБ Бурстройпроект 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 1
Техбионик 2 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
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РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 2
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 80 2
dBase 10 1
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IBM DB2 396 1
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Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
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Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
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Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
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