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Концерн Гранит Квантом Квант-гибрид СУБД
СУБД «Квант-Гибрид» предназначена для управления моделями данных автоматизированных систем различного назначения с повышенными требованиями к производительности, надёжности и безопасному хранению информации.
Игорь Турканов, Заместитель генерального директора, Концерн-ГРАНИТ "Шифрование данных в СУБД "Квант-гибрид"" Конференция CNews 12.03.2026 | Москва "СУБД: технологии, миграция и администрирование 2026"
СОБЫТИЯ
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Концерн Гранит и организации, системы, технологии, персоны:
|Турканов Игорь 2 2
|Етонов Михаил 13 1
|Балев Александр 7 1
|Гостев Сергей 2 1
|Патракова Анжела 15 1
|Недолужко Владимир 1 1
|Герасимов Дмитрий 6 1
|Лемеш Дмитрий 2 1
|Степанюк Михаил 81 1
|Макаров Андрей 29 1
|Жуйков Андрей 8 1
|Листов Владимир 3 1
|Закрепин Евгений 62 1
|Воробьев Сергей 23 1
|Лесных Алексей 7 1
|Глухов Иван 35 1
|Лисицын Андрей 8 1
|Васильев Максим 31 1
|Сизов Михаил 11 1
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