Азовское море Азовское побережье


СОБЫТИЯ


18.12.2025 «+7Телеком» расширил покрытие на ключевых дорогах Новороссии 1
02.12.2025 «+7Телеком» расширяет покрытие домашнего интернета на побережье Новороссии - от Мариуполя до Скадовска 1
12.03.2025 «МегаФон» раскинул 4G для 15 тыс. жителей Азовского района Ростовской области 2
21.02.2025 Азовский палеонтологический музей и 5sensar погружают посетителей в эпоху динозавров и мамонтов с помощью дополненной реальности 1
22.01.2025 В МФТИ создали ПО для мониторинга токсичных паров мазута 2
22.01.2025 «МегаФон» расширил сеть 4G на родине Чехова 1
23.10.2024 Клиенты Т2 в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к VoLTE 2
23.09.2024 В «МегаФоне» назвали топ-5 популярных туристических локаций Таганрога 2
05.09.2024 Как Росрыболовство перешло на электронный ДСП-документооборот с СДУ «Приоритет» и СУБД Postgres Pro 2
20.06.2024 Донские хуторяне и сельчане вышли на связь c «МегаФоном» 1
27.04.2024 Российские ученые открыли удивительные грязевые вулканы на дне Байкала 1
11.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в «рыбной Мекке» на Кубани 1
05.03.2024 Баренцево и Белое моря стали самыми популярными у петербуржцев в 2023 году 1
04.03.2024 Баренцево море стало лидером по росту турпотока в 2023 году 1
01.03.2024 «МТС Travel» составил рейтинг популярных морей России за 2023 год 1
25.01.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE на Кубани 1
21.04.2022 МТС инвестировала в развитие сети на курортах России 1,7 млрд рублей 1
26.07.2021 «Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО 2
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО 1
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 3
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
05.06.2015 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани 1
29.05.2015 «Ростелеком» в Азовском районе Ростовской области полностью цифровизовал сеть связи 1
23.03.2015 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае 1
06.02.2015 «Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование 1
19.06.2014 В обращение выходит почтовая марка в рамках серии «Россия. Регионы. Республика Крым» 1
16.06.2014 Изменения в графике выхода почтовой продукции в июне 2014 г. 1
28.10.2013 МТС расширила покрытие сети 3G в Омской области 1
20.09.2013 Интернет-трафик в сети «Билайн» на курортах Юга России за год вырос в 2,5 раза 1
30.05.2012 «Росморпорт» завершил внедрение корпоративной информационной системы 1
11.11.2011 «Tele2 Россия» за 2 месяца построила более 200 новых базовых станций 1
08.11.2010 Tele2 пришёл в Армавир и Новокубанск 1
27.11.2009 В Азовском море образовались два полукилометровых нефтяных пятна 2
08.07.2008 Керченский пролив всё еще загрязнён нефтепродуктами 1
13.03.2008 В Керченском проливе завершен анализ последствий разлива мазута 1
23.11.2007 Керченская катастрофа: новые спутниковые снимки 2
22.11.2007 Россия и Казахстан планируют соединить Черное и Каспийское море 2
19.11.2007 Керченская катастрофа: вид из космоса 2
12.11.2007 Сильный шторм потопил 5 кораблей 1

Публикаций - 45, упоминаний - 59

Азовское море и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 10
МегаФон 9935 6
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 3
Ростелеком 10323 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1376 2
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 214 2
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 256 2
Ситроникс КТ - Stéor 5 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Т2 - Т2 Мобайл - Адыгейская сотовая связь 4 1
Квантом 8 1
Самгау - научно-технологический холдинг 4 1
Системы документооборота 512 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 366 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 1
Microsoft Corporation 25251 1
Intel Corporation 12545 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 1
Docsvision - ДоксВижн 1032 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 1
Samsung Electronics 10634 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
Германский национальный центр дистанционного зондирования Земли 1 1
Tez Tour - Тез Тур 8 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
Ильинка АПК - агропромышленный комплекс 4 1
Европейская агротехника 1 1
Капитал Тур 8 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 263 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Евросеть 1417 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 710 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 2
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 77 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 61 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 14 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10063 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 4
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 3
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1267 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 323 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 2
Аналоговые технологии 2837 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3299 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 2
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот - Катер-робот - Безэкипажный катер (БЭК) 44 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Пропускная способность - Bandwidth 1833 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1884 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 1
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 329 3
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Алмаз - космический комплекс радиолокационного дистанционного зондирования Земли 4 2
Пола Райз - Пола Анфиса 3 2
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1356 2
МТС Big Data 312 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1522 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 691 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 272 1
Microsoft Dynamics 1186 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Apple iPhone 6 4862 1
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 1
Digital Design СДУ Приоритет 6 1
Ласкавый Сергей 20 3
Кучейко Алексей 22 2
Холодов Андрей 44 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 2
Филин Артем 31 2
Темнов Василий 6 2
Алхасов Сергей 21 2
Родионов Андрей 35 2
Рахманов Максим 47 1
Протасов Николай 1 1
Петренко Станислав 3 1
Волошинская Вера 1 1
Воронков Владимир 3 1
Козлова Маргарита 1 1
Табаченко Петр 3 1
Рудашевский Всеволод 1 1
Отставнов Станислав 1 1
Мамичев Евгений 1 1
Ушацкий Андрей 105 1
Сергиенко Андрей 14 1
Тен Антон 45 1
Пинский Александр 3 1
Галактионова Инесса 97 1
Панченко Иван 178 1
Родин Александр 7 1
Токарева Мария 10 1
Яковлева Елена 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 27
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 262 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 14
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 7
Россия - Керченский полуостров - Керченский пролив - Керченский мост - Керченская переправа 51 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2664 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 6
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 97 5
Земля - планета Солнечной системы 10662 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2206 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1426 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 154 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 179 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 5
Россия - ДФО - Сахалинская область 989 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 32 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 4
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 451 4
Россия - Кубань 217 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 4
Россия - ДФО - Магаданская область 481 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 991 4
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1020 4
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 82 3
Атлантический океан - Балтийское море - Варяжское море 113 3
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 83 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 726 3
Европа 24649 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1426 3
Азовско-Черноморский бассейн 9 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Апшеронск 12 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 10
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 7
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 5
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Зоология - наука о животных 2793 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Нефтегазовый сектор экономики - Мазут 15 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 657 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 760 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 530 1
Reference - Референс 207 1
Ботаника - Растения - Plantae 1113 1
Философия - Philosophy 503 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 263 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 538 1
Газы 182 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 60 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Казахстан Сегодня 309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
РАН - Российская академия наук 2016 3
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 19 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1092 1
