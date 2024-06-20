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Донские хуторяне и сельчане вышли на связь c «МегаФоном»

Жители села Отрадовка и хутора Гусарева Балка, а это около 1300 человек, могут общаться с родными по видеосвязи, дистанционно учиться, удаленно работать, пользоваться госуслугами и другими цифровыми сервисами в сети «МегаФона». Оператор впервые установил телеком‑оборудование в двух населенных пунктах Азовского района Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры «МегаФона» запустили среднечастотные диапазоны сети четвертого поколения (4G), которые обеспечивают уверенное покрытие и достаточную емкость для обслуживания пользователей без задержек сигнала. Теперь максимальная скорость передачи данных в гаджетах сельчан составляет 53 Мбит/с в Гусаревой Балке и 72 Мбит/с — в Отрадовке. Такие скорости позволят обладателям зеленой сим‑карты скачать 48 серий комедийной киноистории о жизни в деревне «Жуки» в среднем за 50 минут.

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Телеком

«Технические специалисты продолжают расширять покрытие сети, чтобы каждый абонент в любой момент и без помех мог позвонить близким или в экстренные службы, выйти в Сеть, узнать новости. С января по май в сельской местности инженеры построили и запустили, а также провели модернизацию на 130 телеком-объектах региона. Из них 10% работ коснулись сел, поселков и хуторов Азовского района», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

В 2024 г. жители малых населенных пунктов потратили свыше 30 тыс. ТБ трафика, что сопоставимо с беспрерывным просмотром фильмов в формате 4K в течение семи веков. При этом на одного абонента в среднем в месяц приходится более 19 ГБ данных в Сети. А горожане обходят селян по использованию интернета всего на 11%.

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