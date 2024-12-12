Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Филин Артем



12.12.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на популярном туристическом маршруте Ростовской области 1
04.12.2024 «МегаФон» расширил сеть LTE в городе-спутнике донской столицы 1
21.11.2024 «МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети 1
13.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области 1
06.11.2024 «МегаФон»: дончане стали чаще изучать программирование 1
24.10.2024 В Волгодонске Ростовской области связисты улучшили мобильный сигнал 1
09.10.2024 «МегаФон» ускорил интернет в высотках донской столицы 1
03.10.2024 «МегаФон»: ростовчане стали чаще интересоваться театральными премьерами 1
23.09.2024 В «МегаФоне» назвали топ-5 популярных туристических локаций Таганрога 1
05.09.2024 «МегаФон» прокачал сеть в столице донского казачества 1
07.08.2024 Аналитика «МегаФона»: турпоток в древний город Ростовской области увеличился на 26% 1
10.07.2024 «МегаФон» прокачал связь и интернет в Ростове-на-Дону 1
03.07.2024 Голубое озеро в Самарском попало в донские сети «МегаФона» 1
20.06.2024 Донские хуторяне и сельчане вышли на связь c «МегаФоном» 1
10.06.2024 «МегаФон» улучшил параметры сигнала в ряде локаций Волгодонска 1
24.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в донском регионе 1
15.05.2024 В Ростове-на-Дону на 10% выросла скорость мобильного интернета «МегаФона» 1
06.05.2024 «МегаФон» прокачал связь в Таганроге 1
22.03.2024 В Шахтах «МегаФон» расширил сеть LTE 1
13.03.2024 «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в жилых массивах двух районов Ростова 1
21.02.2024 Около 1500 дончан вышли на связь с «МегаФоном» 1
02.02.2024 Жители трех донских городов получили новые скорости мобильного интернета 1
25.01.2024 «МегаФон» разогнал интернет в городах Ростовской области до рекордных скоростей 1
18.01.2024 «МегаФон» в Волгоградской области возглавил новый топ-менеджер 1
16.01.2024 «МегаФон» улучшил качество связи в Ростовской области 1
25.12.2023 «МегаФон» улучшил мобильную связь в «качающих» городах Ростовской области 1
21.12.2023 Донские хутора и поселки подключили к «Мегафону» 1
04.12.2023 «Мегафон» в Ростовской области возглавил новый топ-менеджер 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Филин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 28
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 8
Шахты 0 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 24
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 18
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 15
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 8
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 977 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2078 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1739 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 80 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 991 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 4
Формоза-Софт - Лесохранитель 13 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 159 1
Скурихин Владимир 16 2
Павленко Антон 15 1
Чехов Антон 11 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 27
Россия - РФ - Российская федерация 144219 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 164 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 95 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 444 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 113 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 2
Россия - ПФО - Самарская область 1307 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 87 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 60 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 35 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 26 1
Азовское море - Азовское побережье 34 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 517 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Россия - Кубань 198 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Дача - дачники 815 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Частный сектор 138 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 1
Философия - Philosophy 445 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 58 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 12 1
Донской ГАУ - Донской государственный аграрный университет 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще