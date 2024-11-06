Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: дончане стали чаще изучать программирование

С начала учебного года жители Ростовской области активно подбирают интернет‑курсы для себя и своих детей. Осенью 2024 г. дата‑трафик на профильных сайтах взлетел в 4,2 раза в сравнении с летними месяцами. Особенно высок интерес к кодингу, сообщают аналитики МегаФона с опорой на обезличенные данные абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В 2024 г. жители региона в 1,9 раза чаще учатся онлайн, чем в 2023 г. Наибольший объем расхода данных пока приходится на зимние и весенние месяцы. Если рассматривать отдельные сегменты, самый заметный прирост показывают школы программирования. В области их посещают на 55% активнее, чем в 2023 г. Для сравнения платформы для изучения иностранных языков стали популярнее лишь на 13%.

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально
Бизнес

Трафик обучающих ресурсов для детей год к году увеличился на 39%. Больше всего востребован в регионе сайт, представляющий интерактивные курсы по школьным предметам и подготовке к государственным экзаменам.

«Все больше жителей выбирают дистанционное обучение вместо офлайн-занятий. Это удобно, экономит время и можно приобрести дополнительные навыки независимо от местонахождения. Чтобы горожане и сельчане смотрели видеолекции, слушали аудиокниги на комфортных скоростях без задержек, в этом году инженеры установили новые базовые станции в локациях с высокой интернет-активностью в крупных городах, а также модернизировали сеть в малых населенных пунктах, в которых проживает от 500 до 1000 человек», — рассказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артем Филин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать гибкую CRM-платформу для корпоративных продаж

Штатный почтовый клиент Windows теперь ломается, если открыть одновременно несколько писем. Решение существует, но есть риск сломать всю ОС

Автоматизация СВК: важные ответы на нужные вопросы

Microsoft обещает пользователям своего поисковика Bing $1 млн. Россиян это не касается

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

У знаменитого поставщика электрооборудования для ЦОДов взломана ИТ-платформа разработки, потеряны 40 ГБ данных

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: