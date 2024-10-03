«МегаФон»: ростовчане стали чаще интересоваться театральными премьерами

В столице Ростовской области вырос интерес к культурной жизни. В сентябре горожане использовали на сайтах театров в 1,5 раза больше дата‑трафика, чем в среднем по году. Особенно жители Ростова-на-Дону ждут премьеры музтеатра, сообщают аналитики «МегаФона».

Как показывают большие данные (Big Data) оператора, в 2024 г. ростовчане стали на 24% активнее изучать информацию о спектаклях в интернете, чем в прошлом. При этом пик их внимания пришёлся на зимние месяцы, когда театральная жизнь была в самом разгаре. Ещё один всплеск наблюдается с сентября — в это время начинаются показы нового сезона.

В последние недели горожане наиболее часто изучали сайт Ростовского государственного музыкального театра. Они задействовали 87% от общего трафика заведений культуры, чтобы больше узнать о постановках по случаю юбилея учреждения. Также в топе — академический театр драмы им. Максима Горького и Театр кукол им. Былкова.

«В связи с похолоданием дончане стали проводить больше времени в развлекательных и культурных заведениях, делясь впечатлениями в социальных сетях. Для обеспечения стабильного доступа абонентов к онлайн-сервисам, в преддверии осени мы запустили дополнительный слой LTE на оборудовании рядом с учреждениями культуры. Работы коснулись Театрального, Кировского и Нахичеванского проспектов, а также Социалистической улицы. Это позволило расширить ёмкость сети 4G и равномерно сбалансировать нагрузку в местах повышенного спроса на цифровые услуги», — сказал директор «МегаФона» в Ростовской области Артём Филин.

С начала сезона местными постановками интересуются и за пределами региона. Чаще всего изучают репертуар и планируют посещение театров Ростова-на-Дону жители Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.