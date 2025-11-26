Разделы

«Ростелеком» и «МегаФон» увеличили количество регионов FVNO-проекта до 72

В ноябре FVNO-проект «МегаФона» на базе инфраструктуры «Ростелекома» расширился на пять регионов Дальневосточного федерального округа: Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Камчатский край и Республику Саха (Якутию). Общее количество регионов, где «МегаФон» начал оказывать услуги домашнего интернета по партнерской модели, увеличилось до 72. FVNO-проект «МегаФона» и «Ростелекома» стартовал в 2020 г.

В рамках сотрудничества «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионах, а «МегаФон» предлагает своим абонентам конвергентный набор услуг и сервисную поддержку. Реализация проекта по модели FVNO дала «МегаФону» возможность стать федеральным игроком на рынке не только мобильного, но и домашнего интернета.

Артём Филин, директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона», сказал: «Мы завершили первый этап развития проекта по расширению географии доступа конвергентного продукта. Благодарим партнеров из “Ростелекома”: их инфраструктура и экспертиза позволили нам быстро и качественно масштабировать сервис. Следующий шаг — использование сети нашего партнера в тех регионах, где у “МегаФона” уже есть собственная инфраструктура проводного интернета. За счет этого мы сумеем кратно усилить проникновение услуги и повысить ее доступность для еще большего числа клиентов».

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома», отметил: «“Ростелеком” обладает самой мощной сетью сверхскоростного интернета в стране. Поэтому мы можем гарантировать клиентам высокое качество связи и доступ к услугам в любой точке страны: от небольших населенных пунктов до мегаполисов. “Мегафон” получил возможность предоставлять полноценный конвергентный пакет услуг в регионах, где у него не было собственных сетей фиксированной связи. Такие проекты, безусловно, положительно сказываются на развитии рынка в регионах России, обеспечивая удобство и расширяя возможности выбора для всех потребителей. Мы продолжим развивать проекты по модели FVNO».

