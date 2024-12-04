«МегаФон» расширил сеть LTE в городе-спутнике донской столицы

В 2024 г. потребление дата‑трафика в Батайске увеличилось на треть. В ответ на растущий спрос «МегаФон» запустил дополнительную инфраструктуру связи в жилых микрорайонах.

Инженеры провели работы в густонаселенном квартале рядом со сквером «Авиаторов». Специалисты установили новые телеком-объекты с поддержкой связи четвертого поколения (4G). Теперь горожанам доступна максимальная скорость передачи данных свыше 50 Мбит/с, как внутри помещений, так и на улице. Этого достаточно для комфортного проведения прямых трансляций в высоком разрешении, даже без подключения к домашнему Wi‑Fi.

Цифровые изменения затронули и пригородную часть Батайска — дачный поселок «Труд». Ранее здесь был доступен слабый мобильный сигнал, который «добивал» от соседних базовых станций. Чтобы разгрузить оборудование, оператор запустил среднечастотные диапазоны LTE, что позволило увеличить емкость сети на 20% и обеспечить стабильную скорость передачи данных до 35 Мбит/с.

«В ноябре абоненты в городе прокачали почти 700 Тбайт данных, что сопоставимо с беспрерывным просмотром фильмов в формате 4K с одного смартфона в течение 17 лет. В целом, как показывает обезличенная аналитика, батайчане охотно расходуют мобильный интернет в онлайн-кинотеатрах и на видеохостингах — на эти ресурсы приходится 20% всего дата-трафика. В топе — Rutube, Okko и «VK Видео». Чтобы клиенты с комфортом пользовались всеми сервисами, независимо от местоположения, мы продолжаем планомерную работу над улучшением качества связи в регионе», — сказал Артем Филин, директор «МегаФона» в Ростовской области.